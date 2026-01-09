Set micro-asperseur
Le set micro-asperseur comprend 5 goutteurs, 10 colliers réparateurs, 10 Micro Asperseurs, 5 pics de fixation.
Le set micro-asperseur est un kit d'expansion pour le Kärcher Rain System® et contient 5 goutteurs, 10 colliers réparateurs et 10 micro-asperseurs (4x 90°, 4x 180°, 2x 360°) et 5 pics de fixation. Les goutteurs et les micro-asperseurs peuvent être fixés à n'importe quel endroit sur le flexible Kärcher Rain System®. Les manchons peuvent être installés rapidement, facilement et sans besoin d'outils. Le pointeau intégré sur le manchon ouvert est simplement inséré dans le flexible. En fermant le manchon, il est solidement fixé au flexible. Le débit d'eau peut être réglé sur le goutteur au besoin (0-10 l/h). L'angle de pulvérisation peut être réglé de façon aussi bien horizontale que verticale, grâce à la tête rotative sur le goutteur. Le débit d'eau peut être réglé sur le goutteur de 0 à 55 l/h afin d'épargner de l'argent et des ressources. Les trous intutiles dans le flexible peuvent être refermés solidement à l'aide des colliers réparateurs. Le Kärcher Rain System® travaille à une pression d'au max. 4 bars, il combine les avantages d'un arrosage goutte-à-goutte à un arrosage traditionnel et peut être adapté de façon individuelle à presque tous les jardins.
Caractéristiques et avantages
Kit d'extension pour Kärcher Rain System
- Extension avec le Kärcher Rain System
Le volume d'eau des goutteurs et micro-asperseurs peut être ajusté
- Arrosable ciblé en fonction des besoins des plantes
Fixation sur le tuyau d'alimentation Kärcher
- Montage facile et précis
Aiguilles intégrées
- Installation sans outils
Micro asperseurs avec angle réglable
- Angle d'aspersion réglable
Mirco-asperseurs avec différentes têtes d'arrosage
- Angles différents d'arrosage pour un arrosage direct
Des colliers refermables
- Les goutteurs et micro-asperseurs sont facilement montables et démontables
Pic de fixation avec indication
- Déterminez la profondeur d'insertion idéale
Pic de fixation avec anneau en caoutchouc pour la fixation
- Le tuyau d'alimentation et le tuyau micro-poreux se fixent facilement
Surface en caoutchouc à l'intérieur des colliers de réparation
- Reboucher les trous avec aisance
Spécifications
Données techniques
|Pression max. (bar)
|4
|Couleur
|noir
|Poids (kg)
|0,2
|Poids emballage inclus (kg)
|0,3
|Dimensions (L × l × h) (mm)
|15 x 24 x 54
Inclus dans la livraison
- Gouteurs: 5 Pièce(s)
- Colliers réparateurs: 10 Pièce(s)
- Pics de fixation: 5 Pièce(s)
- Micro asperseurs 360°: 2 Pièce(s)
- Micro asperseurs 180°: 4 Pièce(s)
- Micro asperseurs 90°: 4 Pièce(s)
Équipement
- Débit d'eau peut être réglé
Domaines d'utilisation
- Arrosage du jardin
- Parterre de fleurs
- Plantes en pot
- Plantes ornementales