Le set tuyau microporeux est un set complet prêt à à être raccordé et contient un filtre à particules, un flexible microporeux de 20 m et un embout d'extrémité. L'eau s'écoule de façon égale sur toute la longueur du flexible. Comme l'eau est livrée exactement où on en a besoin, les haies et les buissons sont arrosés précisément. Le flexible peut être raccourci au besoin et fermé solidement à l'aide de l'embout d'extrémité. Le flexible à deux plis ne contient pas de phthalates, ni de cadmium, barium ou plomb et ne nuit par conséquent pas à la santé. Idéalement le flexible s'utilise avec une pression d'au 2 bars. Le filtre à particules protège le flexible microporeux contre les particules de saleté. La cartouche du filtre peut être enlevée et nettoyée. Un raccord au robinet se trouve du côté d'entrée, qui est compatible à tous les systèmes click connus. Le système très efficace Kärcher Rain System® combine les avantages d'un arrosage goutte-à-goutte à l'arrosage traditionnel. Il travaille à une pression jusqu'à 4 bars et peut être adapté à presque tous les types de jardins.