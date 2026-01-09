Set tuyau micro-poreux
Le set tuyau micro-poreux comprend un filtre, accessoire pour fin de ligne, un tuyau micro-poreux 20m.
Le set tuyau microporeux est un set complet prêt à à être raccordé et contient un filtre à particules, un flexible microporeux de 20 m et un embout d'extrémité. L'eau s'écoule de façon égale sur toute la longueur du flexible. Comme l'eau est livrée exactement où on en a besoin, les haies et les buissons sont arrosés précisément. Le flexible peut être raccourci au besoin et fermé solidement à l'aide de l'embout d'extrémité. Le flexible à deux plis ne contient pas de phthalates, ni de cadmium, barium ou plomb et ne nuit par conséquent pas à la santé. Idéalement le flexible s'utilise avec une pression d'au 2 bars. Le filtre à particules protège le flexible microporeux contre les particules de saleté. La cartouche du filtre peut être enlevée et nettoyée. Un raccord au robinet se trouve du côté d'entrée, qui est compatible à tous les systèmes click connus. Le système très efficace Kärcher Rain System® combine les avantages d'un arrosage goutte-à-goutte à l'arrosage traditionnel. Il travaille à une pression jusqu'à 4 bars et peut être adapté à presque tous les types de jardins.
Caractéristiques et avantages
Tuyau micro-poreux pour Kärcher Rain System
- Arrosage le long des plantes
Raccord fin de ligne et filtre inclus
- Prêt à l'emploi
- Peut être combiné avec les autres accessoires du Kärche Rain System
Peut être allongé jusqu'à 50m
- Sur toute la longueur du tuyau
Tuyau d'arrosage de qualité
- Innofensif pour la santé et l'environnement
Ne contient pas de cadmium, barium ni de plomb
- Innofensif pour la santé et l'environnement
Résiste au froid
- Le tuyau peut séjourner dehors même l'hiver
Fonctionnement optimal à une pression de 2bar
- Sur toute la longueur du tuyau
Peut être enterré
- Le tuyau s'enterre jusqu'à 5cm de profondeur
Spécifications
Données techniques
|Diamètre
|1/2″
|Longueur de flexible (m)
|20
|Filetage des raccords
|G3/4
|Pression max. (bar)
|4
|Débit d'arrosage à 4 bar (l/h)
|500
|Couleur
|noir
|Poids (kg)
|1,1
|Poids emballage inclus (kg)
|1,2
|Dimensions (L × l × h) (mm)
|223 x 385 x 28
Inclus dans la livraison
- Raccords de fin de ligne, grand modèle: 1 Pièce(s)
- Flexible micro-poreux: 20 m
- Filtre à particules: 1 Pièce(s)
Domaines d'utilisation
- Arrosage du jardin
- Haies
- Plantation en ligne
