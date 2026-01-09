De WT 2 is een watertimer en een 3-weg koppeling in één. Hij heeft 2 kraanaansluitingen met onafhankelijke regelingen en zorgt voor een optimale watervoorziening. Een watertimer is geïntegreerd in de derde kraanaansluiting. De bewateringstijd kan traploos worden ingesteld tot 120 min. De bewatering stopt automatisch als de ingestelde tijd is afgelopen. De WT 2 met G1 kraanaansluiting en G3/4 reduceerstuk kan universeel worden gebruikt in combinatie met alle standaard tuinslangen en blinkt uit door zijn robuuste kwaliteit en zijn ergonomisch design voor een comfortabel gebruik. De soepele aansluiting met zijn stevige binnendraad garandeert een eenvoudige aansluiting aan de waterkraan. Compatibel met de meeste click-systemen.