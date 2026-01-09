Watertimer WT 2
3-weg koppeling incl. timer. Het sproeien stopt automatisch eenmaal de ingestelde tijd is overschreden (max. 120 minuten). Met G1 kraanaansluiting en G3/4 reductiestuk.
De WT 2 is een watertimer en een 3-weg koppeling in één. Hij heeft 2 kraanaansluitingen met onafhankelijke regelingen en zorgt voor een optimale watervoorziening. Een watertimer is geïntegreerd in de derde kraanaansluiting. De bewateringstijd kan traploos worden ingesteld tot 120 min. De bewatering stopt automatisch als de ingestelde tijd is afgelopen. De WT 2 met G1 kraanaansluiting en G3/4 reduceerstuk kan universeel worden gebruikt in combinatie met alle standaard tuinslangen en blinkt uit door zijn robuuste kwaliteit en zijn ergonomisch design voor een comfortabel gebruik. De soepele aansluiting met zijn stevige binnendraad garandeert een eenvoudige aansluiting aan de waterkraan. Compatibel met de meeste click-systemen.
Kenmerken en voordelen
2 onafhankelijke, instelbare wateraansluitingen en 1 outlet met watertimer
Soepel verdeelstuk
Plastieken draad
Inclusief kraanaansluiting en pre-filter
Specificaties
Technische gegevens
|Kleur
|zwart
|Gewicht (kg)
|0,4
|Gewicht (incl. doos) (kg)
|0,5
|Afmetingen (l x b x h) (mm)
|92 x 225 x 200
Bij aanlsuiting van deze producten aan het drinkwaternetwerk, moet je de vereisten van EN 1717 naleven. Vraag, indien nodig, raad aan uw sanitair specialist.
Toepassingen
- Sproeien van de tuin
- Voor het besproeien van grote tuinen
- Voor de besproeiing van planten in potten
- Voor het besproeien van sierplanten (smalle bedden, individuele en potplanten)