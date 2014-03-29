Automatische besproeiing met watertimer
Watertimer - automatisch sproeisysteem voor uw planten en bloemen. U hoeft zich geen zorgen meer te maken over uw tuin als u op vakantie bent: de Kärcher' watertimer houdt uw besproeiing perfect onder controle.
SensoTimer ST 6 eco!ogic
De intelligente watertimer SensoTimer ST 6 eco!ogic houdt rekening met de waterbehoefte van uw planten en sproeit op basis van de vochtigheidsgraad die wordt gemeten met een radio sensor .
De SensoTimer ST 6 eco!ogic watertimers van Kärcher starten en stoppen de besproeiing volledig automatisch. Hierdoor hoeft u niet meer met de hand te sproeien en houdt u meer tijd over om voor uw tuin te zorgen of om te genieten van andere vrijetijdsactiviteiten. Nog een bijkomend voordeel is dat op deze manier de exacte hoeveelheid water wordt verbruikt die écht nodig is. De sensor meet de grondvochtigheid en start de besproeiing zodra deze onder een bepaalde grondvochtigheid valt. Dit zorgt ervoor dat er alleen water wordt verbruikt als dit absoluut nodig is. Hierdoor zijn deze watertimers niet alleen zeer economisch in gebruik, maar tevens ook zeer milieuvriendelijk.
Op de behoefte afgestemd en automatisch sproeien
Efficiënt sproeien van uw planten, met besparing van water en volledig afgestemd op hun behoefte.
Afneembaar scherm
Handige programmering.
Ecologisch verantwoord
De intelligente en efficiënte Kärcher-technologie zorgt, samen met de producten die hier het best bij passen, voor een verantwoord gebruik van de natuurlijke hulpbronnen. Door de eco!ogic-reeks uit te breiden met zijn tuintoestellen, heeft Kärcher zijn verantwoordelijkheidsgevoel voor het milieu bewezen met zijn nieuwste producten. Er is speciale aandacht besteed aan de totale uitschakeling van energieverbruik in standby modus en aan ons super efficiënt besturingssysteem voor het sproeien.
1 Aanvoer uit alternatieve waterbronnen.
2 Controle van de hoeveelheid water.
3 Levert de exacte hoeveelheid water die nodig is.
4 Verdeling zonder water te verspillen.
Elektriciteit besparen
De Kärcher pompen zijn extreem duurzaam, eenvoudig te bedienen en van een uitstekende kwaliteit. Dit maakt hen ideaal voor het gebruik van water uit alternatieve bronnen. De pompen schakelen naar wens automatisch aan en uit. Deze meertraps pompen blinken uit door hun verhoogde kracht en efficiëntie en hun verlaagd geluidsniveau. Zij bieden exact dezelfde wateropbrengst als de traditionele jet-pompen, maar zij verbruiken 30 % minder energie. De eco!ogic modellen zijn dankzij hun stand-by functie van 0-watt zelfs nóg energie-efficiënter.
Water besparen
De nieuwe SensoTimer watertimers met hun radio-gestuurde vochtigheidssensoren staan voor een intelligente en efficiënte besproeiingstechnologie. De vochtigheidsgraad van de grond wordt elke 30 minuten doorgestuurd en het sproeisysteem start enkel op als het écht noodzakelijk is. Om een dubbele besproeiing te vermijden, meet de sensor de vochtigheidsgraad vlakbij het grondniveau. Dankzij de the eco!ogic functie, kan de besproeiing indien nodig worden uitgesteld, waardoor u water kan besparen.
Een verantwoorde keuze van materialen
Kärcher legt een grote nadruk op de zorgvuldige keuze van materialen en vermijdt stoffen als ftalaten en zware metalen die schadelijk zijn voor het milieu en uw gezondheid. Bijkomende voordelen : de slangen, die fel verbeterd zijn op het vlak van functionaliteit en handling, zijn uiterst robuust, flexibel en knikbestendig.
Watervoorziening op maat
Het nieuwe Kärcher Rain System® past zich perfect aan de noden van uw planten aan en vormt een harmonieus geheel met uw hagen, struiken, groenten- en bloembedden. Het water wordt enkel daar afgeleverd waar het écht nodig is, waardoor dit systeem niet alleen milieuvriendelijk is, maar tevens ook extreem voordelig voor uw budget. Dankzij de constante drukverdeling wordt het water gelijkmatig verdeeld, zelfs over een afstand van 50 meter. Het watervolume kan perfect aan uw noden worden aangepast.