Automatische besproeiing met watertimer

SensoTimer ST 6 eco!ogic

De intelligente watertimer SensoTimer ST 6 eco!ogic houdt rekening met de waterbehoefte van uw planten en sproeit op basis van de vochtigheidsgraad die wordt gemeten met een radio sensor .

De SensoTimer ST 6 eco!ogic watertimers van Kärcher starten en stoppen de besproeiing volledig automatisch. Hierdoor hoeft u niet meer met de hand te sproeien en houdt u meer tijd over om voor uw tuin te zorgen of om te genieten van andere vrijetijdsactiviteiten. Nog een bijkomend voordeel is dat op deze manier de exacte hoeveelheid water wordt verbruikt die écht nodig is. De sensor meet de grondvochtigheid en start de besproeiing zodra deze onder een bepaalde grondvochtigheid valt. Dit zorgt ervoor dat er alleen water wordt verbruikt als dit absoluut nodig is. Hierdoor zijn deze watertimers niet alleen zeer economisch in gebruik, maar tevens ook zeer milieuvriendelijk.