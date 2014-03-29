Responsabilité ecologique

La technologie Kärcher intelligente et efficace, combinée aux produits qui s'y appliquent le mieux, permet une utilisation responsable des ressources naturelles. En élargissant la série eco!ogic avec des produits pour le jardin, Kärcher a prouvé son sens de responsabilité pour l'environnement pour ses derniers produits. Une attention particulière a été prêtée à l'élimination totale de la consommation d'énergie en mode standby et à notre système de commande de l'arrosage super efficace.

1 Arrivée d'eau de sources alternatives.

2 Contrôle de la quantité d'eau.

3 Livraison de la quantité exacte de l'eau nécessaire.

4 Distribution de l'eau sans gaspillage.