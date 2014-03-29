Programmateur d'arrosage automatique
Arrosage automatique pour vos plantes et vos fleurs Pas besoin de vous inquiéter pour votre jardin en votre absence : le programmateur d’arrosage automatique Kärcher garde le contrôle pour vous avec précision.
SensoTimer ST 6 eco!ogic
La minuterie d'arrosage intelligente SensoTimer ST 6 eco!ogic tient compte des besoins d'eau de vos plantes et démarre l'arrosage à base du taux d'humidité mesuré par le capteur radiocommandé.
Les minuteries SensoTimer ST 6 eco!ogic de Kärcher démarrent et arrêtent l'arrosage de façon complètement automatique. Ainsi vous ne devez plus arroser à la main et il vous restera plus de temps pour prendre soin de votre jardin ou pour jouir d'autres activités de loisir. Un avantage supplémentaire est que de cette façon on consomme juste la quantité d'eau exacte dont on a vraiment besoin. Le capteur mesure le taux d'humidité et démarre l'arrosage aussitôt que celui-ci tombe en dessous d'un taux d'humidité déterminé. Il en résulte que l'eau est uniquement consommée au moment où on en a vraiment besoin. Cela rend ces minuteries non seulement très économiques, mais aussi extrêmement écologiques.
Arrosage adapté aux besoins et entièrement automatique
Un arrosage efficace de vos plantes, tout en économisant de l'eau et complètement adapté à vos besoins.
Écran amovible
Programmation pratique.
Responsabilité ecologique
La technologie Kärcher intelligente et efficace, combinée aux produits qui s'y appliquent le mieux, permet une utilisation responsable des ressources naturelles. En élargissant la série eco!ogic avec des produits pour le jardin, Kärcher a prouvé son sens de responsabilité pour l'environnement pour ses derniers produits. Une attention particulière a été prêtée à l'élimination totale de la consommation d'énergie en mode standby et à notre système de commande de l'arrosage super efficace.
1 Arrivée d'eau de sources alternatives.
2 Contrôle de la quantité d'eau.
3 Livraison de la quantité exacte de l'eau nécessaire.
4 Distribution de l'eau sans gaspillage.
Économie d'électricité
Les pompes Kärcher sont extrêmement durables, agréables d'emploi et de qualité excellente. Cela les rend idéales pour l'utilisation des eaux venant de sources alternatives. Les pompes se mettent en marche et s'arrêtent de façon automatique au besoin. Ces pompes à plusieurs niveaux excellent grâce à leur puissance et efficacité améliorée et à leur niveau sonore diminué. Elles montrent exactement le même débit d'eau que les pompes à jet traditionnelles, mais elles consomment 30 % moins d'énergie. Les modèles eco!ogic sont encore plus efficaces sur le plan de l'énergie grâce à leur fonction en stand-by de 0-watt.
Économie d'eau
Les nouvelles minuteries SensoTimer représentent grâce à leurs capteurs de l'humidité radiocommandés une technologie d'arrosage intelligente et efficace. Le taux d'humidité du sol est transféré chaque 30 minutes et le système d'arrosage ne démarre que si c'est vraiment nécessaire. Afin d'éviter un arrosage double, le détecteur mesure le taux d'humidité tout prêt du niveau du sol. Grâce à la fonction eco!ogic, l'arrosage peut être remis à plus tard si nécessaire, ce qui permet d'économiser de l'eau.
Un choix responsable de matériaux
Kärcher prête une attention particulière au choix rigoureux des matériaux et évite des substances comme les phtalates et les métaux lourds qui nuisent à l'environnement et à votre santé. Des avantages supplémentaires : les flexibles, améliorés considérablement sur le plan de la fonctionnalité et de l'opération, sont extrêmement robustes, souples et résistants à la flexion.
Distribution d'eau sur mesure
Le nouveau Kärcher Rain System® s'adapte parfaitement aux besoins de vos plantes et forme un ensemble homogène avec vos haies, vos buissons et vos parterres de légumes et de fleurs. L'eau est uniquement apportée là où on en a vraiment besoin, ce qui rend ce système non seulement écologique, mais également très économique pour votre budget. Grâce à la répartition continue de la pression, l'eau est distribuée de façon égale, même sur une distance de 50 mètres. Le volume d'eau peut parfaitement être adaptée à vos besoins.