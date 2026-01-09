Precieze bewatering op aanvraag : de nieuwe watertimer WT 4 is bijzonder gemakkelijk te programmeren. Het afneembare display, de grote bedieningsknoppen en het duidelijk geordend paneel zorgen voor een eenvoudige en moeiteloze programmering. De maximale bewateringsduur gaat tot 120 minuten. De bewatering start en stopt automatisch op exact het juiste ingestelde tijdstip. Een kraanaansluiting en voorfilter zijn in de levering inbegrepen, de 9-Volt-batterij echter niet. Met deze timer stroomt het water enkel wanneer het écht nodig is. Dit is niet alleen goed voor het milieu maar zo bespaart u ook geld. De Kärcher watertimers zijn compatibel met alle traditionele click-systemen.