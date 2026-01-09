Watertimer WT 4
Gemakkelijk programmeerbare watertimer. Bewatering start en stopt op de geprogrammeerde tijd. Met afneembare display, kraanaansluiting en voorfilter.
Precieze bewatering op aanvraag : de nieuwe watertimer WT 4 is bijzonder gemakkelijk te programmeren. Het afneembare display, de grote bedieningsknoppen en het duidelijk geordend paneel zorgen voor een eenvoudige en moeiteloze programmering. De maximale bewateringsduur gaat tot 120 minuten. De bewatering start en stopt automatisch op exact het juiste ingestelde tijdstip. Een kraanaansluiting en voorfilter zijn in de levering inbegrepen, de 9-Volt-batterij echter niet. Met deze timer stroomt het water enkel wanneer het écht nodig is. Dit is niet alleen goed voor het milieu maar zo bespaart u ook geld. De Kärcher watertimers zijn compatibel met alle traditionele click-systemen.
Kenmerken en voordelen
Individuele instelling van de sproeifrequentie
Automatische start en stop
Afneembaar scherm
Inclusief kraanaansluiting en pre-filter
Manueel sproeien mogelijk
Manuele besproeiing mogelijk
Sproeien tot 120 min.
Flexibele keuze van de starttijd
Specificaties
Technische gegevens
|Kleur
|zwart
|Gewicht (kg)
|0,3
|Gewicht (incl. doos) (kg)
|0,5
|Afmetingen (l x b x h) (mm)
|115 x 120 x 125
Bij aanlsuiting van deze producten aan het drinkwaternetwerk, moet je de vereisten van EN 1717 naleven. Vraag, indien nodig, raad aan uw sanitair specialist.
Inbegrepen bij levering
- Batterijen inbegrepen bij de levering: nee
Uitvoering
- Batterijen nodig
- Aantal batterijen: 1 x 9 V Block
Toepassingen
- Sproeien van de tuin
- Kleine bomen vellen
- Voor het besproeien van grote tuinen
- Voor de besproeiing van planten in potten
- Voor het besproeien van sierplanten (smalle bedden, individuele en potplanten)
Toebehoren
Onderdelen Watertimer WT 4
Ongeacht waar u uw Kärcher-apparaat hebt gekocht, kunt u contact opnemen met elke Kärcher-dealer in uw regio in geval van reparatie. Als alternatief heeft u de mogelijkheid om onze reparatieservice "MyKärcher" rechtstreeks te gebruiken. Wij repareren snel en kosteneffectief in ons reparatiecentrum voor een vaste prijs.
Daarnaast kan u ook uw onderdeel eenvoudig en gemakkelijk bestellen in onze webshop. Reserveonderdelen mogen alleen worden vervangen door specialisten. Let daarom ook op de garantievoorwaarden.