Station d'arrosage automatique WT 4
Programmateur d'arrosage compact et pratique pour arroser en toute sérénité.
Pour un arrosage ciblé et en fonction des besoins : la nouvelle station d'arrosage automatique WT 4 est particulièrement simple à programmer. Grâce au module de commande amovible, aux grands régulateurs et au tableau de commande convivial, la programmation s'effectue facilement et sans efforts. La durée d'arrosage maximale s'élève à 120 minutes. Chaque session d'arrosage démarre et s'arrête précisément et automatiquement à l'heure respective préréglée. Nez de robinet et préfiltre inclus, sans la batterie 9 volts requise. Avec les stations d'arrosage automatique de Kärcher, le système d'arrosage démarre et s'arrête précisément à l'heure programmée, de manière entièrement automatique. L'eau s'écoule donc seulement lorsque cela est vraiment nécessaire, ce qui permet des économies d'argent et une utilisation écologique. Les stations d'arrosage automatique Kärcher sont compatibles avec tous les systèmes à encliqueter connus.
Caractéristiques et avantages
Régulation individuelle de la fréquence d'arrosageArrosage sur demande
Marche/Arrêt automatiqueArrosage précis
Ecran détachableProgrammation confortable
Nez de robinet et pré-filtre inclus
L'arrosage manuel est possible
Utilisation manuel du programmateur
Durée d'arrosage maximale de 120 min
Large choix de programme de départ
Spécifications
Données techniques
|Couleur
|noir
|Poids (kg)
|0,3
|Poids emballage inclus (kg)
|0,5
|Dimensions (L × l × h) (mm)
|115 x 120 x 125
Le raccordement de ces produits au réseau d'eau potable nécessite de respecter les exigences de la norme EN 1717. Le cas échéant, adressez-vous à un spécialiste des installations sanitaires.
Inclus dans la livraison
- Batteries incluses: Non
Équipement
- Batterie nécessaire
- Nombre de batteries: Bloc 1 x 9 V
Vidéos
Domaines d'utilisation
- Arrosage du jardin
- Arbres
- Potager
- Plantes en pot
- Plantes ornementales
