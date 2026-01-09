Pour un arrosage ciblé et en fonction des besoins : la nouvelle station d'arrosage automatique WT 4 est particulièrement simple à programmer. Grâce au module de commande amovible, aux grands régulateurs et au tableau de commande convivial, la programmation s'effectue facilement et sans efforts. La durée d'arrosage maximale s'élève à 120 minutes. Chaque session d'arrosage démarre et s'arrête précisément et automatiquement à l'heure respective préréglée. Nez de robinet et préfiltre inclus, sans la batterie 9 volts requise. Avec les stations d'arrosage automatique de Kärcher, le système d'arrosage démarre et s'arrête précisément à l'heure programmée, de manière entièrement automatique. L'eau s'écoule donc seulement lorsque cela est vraiment nécessaire, ce qui permet des économies d'argent et une utilisation écologique. Les stations d'arrosage automatique Kärcher sont compatibles avec tous les systèmes à encliqueter connus.