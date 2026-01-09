Avec la fonction eco!ogic, l'arrosage peut être retardé de 1 à 7 jours. Cela permet de faire des économies d'eau et de stimuler la formation des racines.

Si le réglage est sur [ -d ], la fonction est désactivée et l'arrosage démarre dès que l'humidité mesurée passe sous le seuil réglé.

Si la fonction est activée, l'arrosage est retardé du temps réglé.

Exemple pour un retardement de deux jours :

Disons que l'arrosage prédéfini démarre le lundi à 8 heures si le taux d'humidité est inférieur à la valeur souhaitée. S'il n'a pas plu entretemps et qu'un retard de 2 jours a été planifié, l'arrosage démarre seulement le mercredi à 8 heures. En revanche, s'il a plu et que le sol est assez humide, l'arrosage démarre seulement au moment prédéfini suivant si le taux d'humidité n'est pas atteint. Ce moment est retardé par le retard réglé de 2 jours supplémentaires.