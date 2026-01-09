SensoTimer ST 6 eco!ogic
Le programmateur d'arrosage intelligent SensoTimer ST 6 eco!ogic tient compte des besoins en eau des plantes et les arrose en fonction du taux d'humidité avec l'aide d'un capteur radio.
Le SensoTimer ST 6 eco!ogic arrose en fonction du taux d'humidité et des besoins. Le capteur inclus mesure le taux d'humidité du sol et l'envoie au SensoTimer par radio. La valeur d'humidité souhaitée se règle facilement grâce à 5 niveaux. Lorsque la valeur sélectionnée n'est plus atteinte, l'arrosage démarre automatiquement à la prochaine heure programmée. Grâce au module de commande amovible et aux 5 touches de commande, la programmation est un jeu d'enfants. Il est possible de programmer jusqu'à deux heures d'arrosage (durée d'arrosage max. : 90 min). La fonction eco!ogic permet en outre une temporisation de l'arrosage de un à sept jours. Un arrosage manuel est possible à tout moment. Par simple pression sur un bouton, vous pouvez suspendre l'arrosage programmé pendant 24 h. Le SensoTimer ST 6 eco!ogic est compatible avec tous les systèmes clic connus. Le nez de robinet et le préfiltre sont inclus, contrairement à la pile 9 volts requise.
Caractéristiques et avantages
Contrôle du taux d'humiditéEconomie d'eau et arrosage à la base des plantes
Régulation individuelle de la fréquence d'arrosageArrosage à la base des plantes
Marche/Arrêt automatiqueArrosage ciblé
Ecran détachable
- Programmation aisée
Touche d'interruption de l'arrosage pendant 24h
- Interruption de l'arrosage pendant 24h
Utilisation manuel du programmateur
- Arrêt de l'eau à court terme
Spécifications
Données techniques
|Filetage des raccords
|G3/4 + G1
|Pression max. (bar)
|10
|Couleur
|noir
|Poids (kg)
|0,6
|Poids emballage inclus (kg)
|0,9
|Dimensions (L × l × h) (mm)
|96 x 137 x 153
Le raccordement de ces produits au réseau d'eau potable nécessite de respecter les exigences de la norme EN 1717. Le cas échéant, adressez-vous à un spécialiste des installations sanitaires. Contient des nanomatériaux.
Inclus dans la livraison
- Capteur d'humidité: 1 Pièce(s)
- Batteries incluses: Non
Équipement
- Débit d'eau programmable: 1 Pièce(s)
- Batterie nécessaire
- Nombre de batteries: Bloc 2 x 9 V
Vidéos
Piéces détachées SensoTimer ST 6 eco!ogic
