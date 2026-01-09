SensoTimer ST6 Duo eco!ogic
De intelligente SensoTimer ST6 Duo eco!ogic bewateringscomputer is afgestemd op de effectieve vraag naar water van de planten en sproeit met een vochtcontrole met behulp van 2 aparte radio-sensoren.
De SensoTimer ST6 Duo eco!ogic met twee onafhankelijke wateroutlets sproeit volgens de vochtcontrole en volgens uw wensen. Zijn sensoren, die beiden standaard zijn inbegrepen in de levering - één voor elke output - meten het vochtpeil van de bodem en sturen deze info door via de radio naar de SensoTimer. Het vochtpeil kan worden ingesteld op 5 niveaus. Wanneer het vochtpeil onder de gewenste waarde daalt, wordt de besproeiing automatisch opgestart bij de volgende ingestelde tijd. Het afneembare bedieningspaneel en de 5 bedieningsknoppen zorgen voor een uiterst eenvoudige programmering. Er kunnen tot twee sproeitijden per dag worden ingesteld (max. sproeiduur: 90 min). Dankzij de eco!ogic functie, kan de besproeiing ook worden uitgesteld van 1 tot 7 dagen. Een manuele besproeiing blijft altijd mogelijk. Het sproeiprogramma kan tot 24 uur worden uitgesteld met één druk op de knop. De SensoTimer ST6 Duo eco!ogic sproeit volledig naar uw wensen en is compatibel met alle gekende click-systemen. Een kraanaansluiting en een voorfilter zijn in de levering inbegrepen. U hebt drie 9-volt batterijen nodig die niet zijn inbegrepen (één voor het bedieningspaneel en één voor elke sensor).
Kenmerken en voordelen
Vochtcontrolerende besproeiingEfficiënte, waterbesparende en op de behoefte afgestemde besproeiing van planten.
Twee onafhankelijke water-outletsOp de behoefte afgestemde besproeiing van verschillende microklimaten.
Automatisch Aan/UitGerichte besproeiing.
Afneembaar scherm
- Comfortabele programmering.
Individuele instelling van de sproeifrequentie
- Besproeiing op de behoefte afgestemd.
Knop om de besproeiing gedurende 24 uur uit te schakelen
- Onderbreking van het sproeien gedurende 24 uur.
Manuele besproeiing mogelijk
- Uitschakelen van het water op korte termijn.
Specificaties
Technische gegevens
|Aansluitdraad
|G3/4 + G1
|Max. druk (bar)
|10
|Kleur
|zwart
|Gewicht (kg)
|1
|Gewicht (incl. doos) (kg)
|1,3
|Afmetingen (l x b x h) (mm)
|119 x 234 x 148
Bij het aansluiten van deze producten op het drinkwaternet dient u de eisen van EN 1717 in acht te nemen. Vraag zo nodig uw sanitair specialist. Bevat manomaterialen.
Inbegrepen bij levering
- Regensensor: 2 Stuk(s)
- Batterijen inbegrepen bij de levering: nee
Uitvoering
- Programmeerbare waterhoeveelheid: 2 Stuk(s)
- Batterijen nodig
- Aantal batterijen: 3 x 9 V Block
