SensoTimer ST6 Duo eco!ogic

De intelligente SensoTimer ST6 Duo eco!ogic bewateringscomputer is afgestemd op de effectieve vraag naar water van de planten en sproeit met een vochtcontrole met behulp van 2 aparte radio-sensoren.

De SensoTimer ST6 Duo eco!ogic met twee onafhankelijke wateroutlets sproeit volgens de vochtcontrole en volgens uw wensen. Zijn sensoren, die beiden standaard zijn inbegrepen in de levering - één voor elke output - meten het vochtpeil van de bodem en sturen deze info door via de radio naar de SensoTimer. Het vochtpeil kan worden ingesteld op 5 niveaus. Wanneer het vochtpeil onder de gewenste waarde daalt, wordt de besproeiing automatisch opgestart bij de volgende ingestelde tijd. Het afneembare bedieningspaneel en de 5 bedieningsknoppen zorgen voor een uiterst eenvoudige programmering. Er kunnen tot twee sproeitijden per dag worden ingesteld (max. sproeiduur: 90 min). Dankzij de eco!ogic functie, kan de besproeiing ook worden uitgesteld van 1 tot 7 dagen. Een manuele besproeiing blijft altijd mogelijk. Het sproeiprogramma kan tot 24 uur worden uitgesteld met één druk op de knop. De SensoTimer ST6 Duo eco!ogic sproeit volledig naar uw wensen en is compatibel met alle gekende click-systemen. Een kraanaansluiting en een voorfilter zijn in de levering inbegrepen. U hebt drie 9-volt batterijen nodig die niet zijn inbegrepen (één voor het bedieningspaneel en één voor elke sensor).

Kenmerken en voordelen
SensoTimer ST6 Duo eco!ogic: Vochtcontrolerende besproeiing
Vochtcontrolerende besproeiing
Efficiënte, waterbesparende en op de behoefte afgestemde besproeiing van planten.
SensoTimer ST6 Duo eco!ogic: Twee onafhankelijke water-outlets
Twee onafhankelijke water-outlets
Op de behoefte afgestemde besproeiing van verschillende microklimaten.
SensoTimer ST6 Duo eco!ogic: Automatisch Aan/Uit
Automatisch Aan/Uit
Gerichte besproeiing.
Afneembaar scherm
  • Comfortabele programmering.
Individuele instelling van de sproeifrequentie
  • Besproeiing op de behoefte afgestemd.
Knop om de besproeiing gedurende 24 uur uit te schakelen
  • Onderbreking van het sproeien gedurende 24 uur.
Manuele besproeiing mogelijk
  • Uitschakelen van het water op korte termijn.
Specificaties

Technische gegevens

Aansluitdraad G3/4 + G1
Max. druk (bar) 10
Kleur zwart
Gewicht (kg) 1
Gewicht (incl. doos) (kg) 1,3
Afmetingen (l x b x h) (mm) 119 x 234 x 148

Bij het aansluiten van deze producten op het drinkwaternet dient u de eisen van EN 1717 in acht te nemen. Vraag zo nodig uw sanitair specialist. Bevat manomaterialen.

Inbegrepen bij levering

  • Regensensor: 2 Stuk(s)
  • Batterijen inbegrepen bij de levering: nee

Uitvoering

  • Programmeerbare waterhoeveelheid: 2 Stuk(s)
  • Batterijen nodig
  • Aantal batterijen: 3 x 9 V Block
SensoTimer ST6 Duo eco!ogic
Toepassingen
  • Sproeien van de tuin
Toebehoren

Vragen over de SensoTimer ST6 eco!ogic

Algemene informatie

De SensoTimer ST6 eco!ogic is uitgerust met één wateruitlaat en dus ook met één sensor. De ST6 Duo eco!ogic beschikt over twee uitlaten respectievelijk sensoren. De twee modellen hebben dezelfde display. Als voor gebruik geen tweede sensor worden ingeleerd, wordt op de display ook geen tweede sensor meer weergegeven. Dit blijft zo totdat de SensoTimer wordt gereset.

De SensoTimer kan op twee manieren worden aangesloten:
a) montage van de klepeenheid direct op de kraan.
b) montage van de klepeenheid aan een wand. Hiervoor kunt u met een slang een aanvoerleiding aanleggen van de kraan naar de gewenste positie, bijvoorbeeld een huismuur. U kunt de klepeenheid eenvoudig monteren met behulp van de uitsparingen aan de achterzijde. Zo kunt u bijvoorbeeld een verdeelstuk op de kraan installeren om een vrije aansluiting voor handmatige bewatering te realiseren.

Ja, de SensoTimer is zeer geschikt voor de aansturing van ondergrondse bewateringssystemen met een hoge doorstroom.

Dit zijn bijvoorbeeld:
a) zwenksproeiers
b) cirkelsproeiers
c) druppelslangen
d) Kärcher Rain System

Sensor

De optimale plek voor de sensor is het gebied waar wordt gesproeid.

Zonder obstakels kunnen bedieningseenheid en sensor tot 100 m van elkaar verwijderd worden geplaatst.

Nee. Elke sensor heeft een eigen adres dat is gekoppeld aan de bedieningseenheid en toegewezen aan een bepaalde wateruitlaat. De sensoren moet bij inbedrijfname worden ingeleerd om storingen te voorkomen.

In het eerste uur na inbedrijfname zendt de sensor om de minuut de meetgegevens aan de bedieningseenheid. Daarna worden de meetgegevens om de 30 minuten verzonden.

Nadat u de SensoTimer hebt ingesteld, kunt u heel eenvoudig controleren of de vochtmeting goed werkt door een beetje water op het witte oppervlak van de sensor pad te druppelen. Na enkele seconden verschijnen de druppels op de display van de bedieningseenheid. Meestal stijgt het aantal druppels tot vijf daar de pad zeer sensibel reageert op de vochtmeting.

Functies

U kunt beginnen met de fabrieksinstellingen. We raden u echter aan de instellingen te controleren en zo nodig aan de individuele behoeften van de planten aan te passen. Met name de activeringsdrempel voor de bewatering is van belang. U kunt elke instelling op elk moment weer veranderen.

De sensor zendt de vochtigheidswaarde om de 30 minuten aan de bedieningseenheid.

Hoe vochtig de grond aanvoelt, is afhankelijk van de soort aarde. Potgrond kan water opzuigen als een spons, maar voelt relatief snel droog aan. Op de display van de SensoTimer zijn dan toch 5 druppels zichtbaar omdat het werkelijke vochtgehalte hoger is dan de aarde aanvoelt.

De sensor verstuurt om de 30 minuten informatie. De bewatering is dus maximaal 29 minuten actief. Daarna verzendt de sensor een signaal en kan de bewatering zo nodig worden beëindigd. Bovendien wordt de bewatering direct gestopt zodra er water op de sensor pad terechtkomt. Het water verdeelt zich geleidelijk gelijkmatig in de bodem.

Met de functie eco!ogic kan de bewatering met 1-7 dagen worden uitgesteld. Zo kunt u nog meer water besparen en de wortelgroei van de planten stimuleren.
Bij de instelling [ -d ] is de functie uitgeschakeld en wordt de bewatering gestart zodra de gemeten bodemvochtigheid onder de ingestelde activeringsdrempel daalt.
Als de functie wordt geactiveerd, wordt de bewatering met de ingestelde tijd verschoven.

Voorbeeld van een vertraging van 2 dagen:
We gaan ervan uit dat de ingestelde bewatering op maandag om 8.00 uur zou worden gestart als de vochtigheid onder de ingestelde waarde is gedaald. Als het tot dan niet heeft geregend en er een vertraging van 2 dagen is ingesteld, start de bewatering pas op woensdag om 8.00 uur. Als het in de tussentijd wel heeft geregend en de bodem vochtig genoeg is, wordt de bewatering pas weer op het volgende ingestelde tijdstip gestart als de bodem dan droger is dan de ingestelde vochtigheidswaarde. Dit tijdstip wordt door de ingestelde vertraging verschoven met 2 dagen.

Ja. Hiervoor verwijdert u de batterijen uit de sensoren en de bedieningseenheid en plaatst u deze korte tijd later weer. Druk tijdens het opstarten van de bedieningseenheid op de knop [ok] en houd de knop ingedrukt totdat alle pictogrammen op de display verschijnen en de tijd begint te knipperen. Na het instellen van de tijd wordt de countdown gestart en kunt u sensor 1 inleren. Houd de volgorde van de installatie aan bij het plaatsen van de batterij.

Fouten verhelpen

Als 'ERR' verschijnt op de display, is er een probleem met de klep. Mogelijk wordt de klep geblokkeerd door een vreemd voorwerp. Om de SensoTimer opnieuw te starten, moet u de batterij weer plaatsen. Verwijder vervolgens de kraanaansluiting van de klep en zoek naar vreemde voorwerpen. Kies de handmatige bewateringsmodus om de klep te openen en probeer de vreemde voorwerpen weg te spoelen.

Het pictogram voor het radiosignaal knippert als de bedieningseenheid zoekt naar het radiosignaal van de sensor. Als de bedieningseenheid een uur lang geen signaal ontvangt, wordt 'Off' weergegeven op de display. Druk op de knop [ok] om het signaal opnieuw te zoeken.

Het pictogram voor het radiosignaal knippert in de volgende gevallen:
a) De afstand tussen de sensor en bedieningseenheid is te groot of het radiosignaal wordt geblokkeerd door obstakels.
Tip: maak de afstand tussen de bedieningseenheid en de sensor kleiner.
b) De bedieningseenheid wordt opnieuw gestart.
Het signaal wordt automatisch binnen een half uur gevonden.
Tip: als u de batterij van de sensor verwijdert en vervolgens weer plaatst, wordt het signaal binnen 1 minuut gevonden.
c) Het radiosignaal wordt gestoord door een ander signaal en de bedieningseenheid vindt de sensor niet.
Tip: als het andere signaal niet meer stoort, wordt de sensor automatisch binnen 30 minuten gevonden.

De melding 'OFF' op de display kan twee mogelijke oorzaken hebben:
a) De batterij is leeg.
Als de batterij leeg is, wordt 'OFF' weergegeven op de display. Bovendien is het pictogram van de batterij op de display leeg. De batterij moet worden vervangen.
b) Er is geen signaal van de sensor.
Als de bedieningseenheid het signaal van de sensor heeft verloren, wordt er gezocht naar het signaal en gaat het pictogram van het radiosignaal knipperen. Als de bedieningseenheid een uur lang geen signaal ontvangt, verschijnt de melding 'OFF' op de display. In dit geval geeft het pictogram van de batterij het laadniveau aan en knippert het pictogram van het radiosignaal. Start de SensorTimer opnieuw op door op de knop [ok] te drukken.

Controleer of de sensor pad ook werkelijk contact maakt met de grond. Zie ook de informatie in de instructie 'Sensoren plaatsen'

Opslag in de winter

Schroef de klep los van de kraan en maak de SensoTimer leeg door in de handmatige modus de kleppen te openen. Verwijder de batterijen uit de bedieningseenheid en sensor. Bewaar alle onderdelen tot de volgende lente in een vorstvrije ruimte. We raden u aan om aan het begin van elk bewateringsseizoen nieuwe batterijen te plaatsen.

Reserveonderdelen

Ja, u kunt de SensoTimer vervangen en vervolgens een nieuwe sensor 'inleren'. Sensoren zijn ook verkrijgbaar als reserveonderdeel
(artikelnummer: 4.645-499.0).

De pad in de sensor moet elk jaar aan het begin van het nieuwe bewateringsseizoen worden vervangen om een correcte meting te garanderen. De sensor pad wordt verkocht onder artikelnummer 2.645-242.0