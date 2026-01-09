SensoTimer ST 6 Duo eco!ogic

Le programmateur d'arrosage intelligent SensoTimer ST 6 Duo eco!ogic tient compte des besoins en eau des plantes et les arrose en fonction du taux d'humidité avec l'aide de 2 capteurs radio séparés.

Le SensoTimer ST 6 Duo eco!ogic doté de deux sorties d'eau indépendantes arrose en fonction du taux d'humidité et des besoins. Ses deux capteurs inclus – un pour chaque sortie – mesurent le taux d'humidité du sol et le transmettent au SensoTimer par radio. Les valeurs d'humidité peuvent être réglées sur 5 niveaux. Lorsque la valeur sélectionnée n'est plus atteinte, l'arrosage démarre automatiquement à la prochaine heure programmée. Le module de commande amovible et les 5 touches de commande font de la programmation un jeu d'enfants. Il est possible de programmer jusqu'à deux heures d'arrosage (durée d'arrosage max. : 90 min). La fonction eco!ogic permet en outre une temporisation de l'arrosage de un à sept jours. Un arrosage manuel est possible à tout moment. Par simple pression sur un bouton, vous pouvez interrompre l'arrosage programmé pendant vingt-quatre heures. Le SensoTimer ST 6 Duo eco!ogic arrose en parfaite adéquation avec les besoins et est compatible avec tous les systèmes clic connus. Le nez de robinet et le préfiltre sont inclus, contrairement aux trois piles 9 volts requises (une pour le module de commande, une pour chaque capteur).

Caractéristiques et avantages
SensoTimer ST 6 Duo eco!ogic: Contrôle du taux d'humidité
Contrôle du taux d'humidité
Economie d'eau et arrosage à la base des plantes
SensoTimer ST 6 Duo eco!ogic: 2 sorties d'eau programmable
2 sorties d'eau programmable
Arrosage sur demande de deux microclimats différents
SensoTimer ST 6 Duo eco!ogic: Marche/Arrêt automatique
Marche/Arrêt automatique
Arrosage ciblé
Ecran détachable
  • Programmation aisée
Régulation individuelle de la fréquence d'arrosage
  • Arrosage à la base des plantes
Touche d'interruption de l'arrosage pendant 24h
  • Interruption de l'arrosage pendant 24h
Utilisation manuel du programmateur
  • Arrêt de l'eau à court terme
Spécifications

Données techniques

Filetage des raccords G3/4 + G1
Pression max. (bar) 10
Couleur noir
Poids (kg) 1
Poids emballage inclus (kg) 1,3
Dimensions (L × l × h) (mm) 119 x 234 x 148

Le raccordement de ces produits au réseau d'eau potable nécessite de respecter les exigences de la norme EN 1717. Le cas échéant, adressez-vous à un spécialiste des installations sanitaires. Contient des nanomatériaux.

Inclus dans la livraison

  • Capteur d'humidité: 2 Pièce(s)
  • Batteries incluses: Non

Équipement

  • Débit d'eau programmable: 2 Pièce(s)
  • Batterie nécessaire
  • Nombre de batteries: Bloc 3 x 9 V
SensoTimer ST 6 Duo eco!ogic
Vidéos
Accessoires

Questions sur le SensoTimer ST6 eco!ogic

Informations générales

Le SensoTimer ST6 eco!ogic possède une seule sortie d'eau et donc d'un seul capteur tandis que le ST6 Duo eco!ogic dispose de deux sorties et donc de deux capteurs. Les deux modèles sont cependant équipés du même écran. Si un seul capteur est programmé, le deuxième capteur ne s'affiche pas à l'écran. Cela est valable jusqu'à ce qu'une réinitialisation soit effectuée sur le SensoTimer.

Il existe deux types de raccordement pour le SensoTimer :
a) Montage de l'unité de soupape à même le robinet.
b) Montage de l'unité de soupape sur un mur. De plus, il est possible de placer une conduite d'alimentation du robinet à la position souhaitée, p. ex. un mur, grâce à un flexible. Les évidements à l'arrière de l'unité de soupape facilitent le montage. Ainsi, il est par exemple possible d'installer un répartiteur à plusieurs sorties au robinet et ainsi créer un raccord pour l'arrosage manuel.

Oui, le SensoTimer convient pour l'usage d'un système d'arrosage souterrain à haut débit.

Quelques exemples :
a) Arroseur rectangulaire
b) Arroseur circulaire
c) Flexible goutte-à-goutte
d) Kärcher Rain System

Capteur

L'endroit idéal pour placer le capteur est une zone d'arrosage à proximité immédiate.

En l'absence d'obstacles, l'unité de commande et le capteur peuvent être placés à une distance maximale de 100 mètres.

Non. Chaque capteur est relié à l'unité de commande par une adresse individuelle et est attribué à une certaine sortie d'eau. Pour assurer une parfaite exploitation, il est nécessaire de programmer le système lors de la mise en service.

Dans l'heure qui suit la mise en service, le capteur envoie ses données à l'unité de commande toutes les minutes. Ensuite, la transmission a lieu toutes les 30 minutes.

Après avoir effectué tous les réglages, vous pouvez effectuer un contrôle tout simplement en jetant un peu d'eau sur la surface blanche du capteur. Après quelques secondes, les gouttes apparaissent à l'écran de l'unité de commande. Habituellement, le nombre de gouttes passe à 5 car le pad réagit de manière très sensible.

Fonctions

Au début, les réglages par défaut sont suffisants. Cependant, il convient de les contrôler et, le cas échéant, les adapter aux besoins des différentes plantes. Cela vaut en particulier pour le collier de déclenchement pour l'arrosage. Chaque paramètre peut être modifié ultérieurement comme vous le souhaitez.

Le capteur envoie le taux d'humidité toutes les 30 minutes à l'unité de commande.

En fonction du type de terre, l'humidité peut être ressentie différemment. Par exemple, le terreau peut stocker l'eau comme une éponge tout en étant relativement vite sec au toucher. Pourtant, le SensoTimer affiche toujours 5 gouttes à l'écran. C'est parce que la teneur en humidité du terreau est supérieure à celle ressentie.

Le capteur envoie des informations toutes les 30 minutes. Dans le pire des cas, l'arrosage est actif pour une période de 29 minutes avant que le capteur transmette le signal indiquant de stopper l'arrosage. De plus, l'arrosage serait stoppé directement dès que l'eau arriverait sur le pad du capteur. L'eau se répartit harmonieusement dans le sol, petit à petit.

Avec la fonction eco!ogic, l'arrosage peut être retardé de 1 à 7 jours. Cela permet de faire des économies d'eau et de stimuler la formation des racines.
Si le réglage est sur [ -d ], la fonction est désactivée et l'arrosage démarre dès que l'humidité mesurée passe sous le seuil réglé.
Si la fonction est activée, l'arrosage est retardé du temps réglé.

Exemple pour un retardement de deux jours :
Disons que l'arrosage prédéfini démarre le lundi à 8 heures si le taux d'humidité est inférieur à la valeur souhaitée. S'il n'a pas plu entretemps et qu'un retard de 2 jours a été planifié, l'arrosage démarre seulement le mercredi à 8 heures. En revanche, s'il a plu et que le sol est assez humide, l'arrosage démarre seulement au moment prédéfini suivant si le taux d'humidité n'est pas atteint. Ce moment est retardé par le retard réglé de 2 jours supplémentaires.

Oui. Pour ce faire, retirez les piles des capteurs et de l'unité de commande et replacez-les peu de temps après. Pendant le démarrage de l'unité de commande, appuyez sur la touche [ok] et maintenez-la enfoncée jusqu'à ce que tous les symboles apparaissent à l'écran et que l'heure commence à clignoter. Une fois l'heure réglée, le décompte commence et le capteur 1 peut être programmé. Veuillez tenir compte de l'ordre de l'installation lorsque vous placez les piles.

Dépannage

Si « ERR » apparait à l'écran, c'est qu'il y a un problème à la soupape. La soupape est éventuellement bloquée par un corps étranger. Pour redémarrer le SensoTimer, vous devez d'abord replacer la batterie. Enlevez ensuite le raccord du robinet de la soupape et regardez s'il n'y a pas de corps étrangers. Essayez d'ouvrir la soupape grâce au mode d'arrosage manuel et d'enlever les corps étrangers.

Le symbole du système sans fil clignote lorsque la pièce de commande recherche le signal radio du capteur. Si la pièce de commande ne reçoit aucun signal pendant une heure, l'écran affiche « OFF ». Appuyez sur la touche [ok] pour relancer une recherche du signal.

Le symbole du système sans fil clignote lorsque ...
a) la distance entre le capteur et l'unité de commande est trop grande ou que le signal de commande à distance est interrompu par des objets.
Astuce : Réduisez la distance entre l'unité de commande et le capteur.
b) l'unité de commande redémarre.
Le signal est trouvé automatiquement dans un délai d'une demi-heure.
Astuce : Si vous enlevez la batterie, puis que vous la remettez en place, le signal est trouvé en une minute.
c) le signal du système sans fil est gêné par un autre signal et l'unité de commande ne trouve pas le capteur.
Astuce : Si l'autre signal ne gêne plus, le capteur est trouvé automatiquement dans un délai d'une demi-heure.

Si « OFF » s'affiche à l'écran, cela signifie que :
a) la batterie est vide.
Si la batterie est vide, « OFF » s'affiche à l'écran. De plus, le symbole de batterie vide apparaît lui aussi. Il faut remplacer la batterie.
b) le signal du capteur est introuvable.
Si l'unité de commande perd le signal du capteur, la recherche de signal commence et le symbole de système sans fil clignote. Si l'unité de commande ne reçoit pas de signal pendant une heure, « OFF » s'affiche à l'écran. Dans ce cas, le symbole de la batterie affiche l'état actuel de la batterie et le symbole de système sans fil clignote. Redémarrage en appuyant sur la touche [ok].

Vérifiez si le pad du capteur est en contact avec la terre. Veuillez tenir compte des instructions d'utilisation « Mettre le capteur en terre »

Rangement en hiver

Dévissez la soupape du robinet et videz le SensoTimer en ouvrant la soupape en mode manuel. Démontez les batteries de l'unité de commande et du capteur et placez toutes les pièces dans un local à l'abri du gel jusqu'au printemps suivant. Conseil : au début de la saison d'arrosage, utilisez de nouvelles batteries.

Pièces de rechange

Oui, il est possible de remplacer le SensoTimer et ensuite de « programmer » un nouveau capteur. Les capteurs sont également disponibles sous la forme de pièces de rechange
(numéro de pièce : 4.645-499.0).

Chaque année, au début de la saison d'arrosage, il faut remplacer le pad du capteur afin de garantir une mesure correcte. Le pad du capteur est disponible dans le commerce sous le numéro de pièce 2.645-242.0.