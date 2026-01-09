SensoTimer ST 6 Duo eco!ogic
Le programmateur d'arrosage intelligent SensoTimer ST 6 Duo eco!ogic tient compte des besoins en eau des plantes et les arrose en fonction du taux d'humidité avec l'aide de 2 capteurs radio séparés.
Le SensoTimer ST 6 Duo eco!ogic doté de deux sorties d'eau indépendantes arrose en fonction du taux d'humidité et des besoins. Ses deux capteurs inclus – un pour chaque sortie – mesurent le taux d'humidité du sol et le transmettent au SensoTimer par radio. Les valeurs d'humidité peuvent être réglées sur 5 niveaux. Lorsque la valeur sélectionnée n'est plus atteinte, l'arrosage démarre automatiquement à la prochaine heure programmée. Le module de commande amovible et les 5 touches de commande font de la programmation un jeu d'enfants. Il est possible de programmer jusqu'à deux heures d'arrosage (durée d'arrosage max. : 90 min). La fonction eco!ogic permet en outre une temporisation de l'arrosage de un à sept jours. Un arrosage manuel est possible à tout moment. Par simple pression sur un bouton, vous pouvez interrompre l'arrosage programmé pendant vingt-quatre heures. Le SensoTimer ST 6 Duo eco!ogic arrose en parfaite adéquation avec les besoins et est compatible avec tous les systèmes clic connus. Le nez de robinet et le préfiltre sont inclus, contrairement aux trois piles 9 volts requises (une pour le module de commande, une pour chaque capteur).
Caractéristiques et avantages
Contrôle du taux d'humiditéEconomie d'eau et arrosage à la base des plantes
2 sorties d'eau programmableArrosage sur demande de deux microclimats différents
Marche/Arrêt automatiqueArrosage ciblé
Ecran détachable
- Programmation aisée
Régulation individuelle de la fréquence d'arrosage
- Arrosage à la base des plantes
Touche d'interruption de l'arrosage pendant 24h
- Interruption de l'arrosage pendant 24h
Utilisation manuel du programmateur
- Arrêt de l'eau à court terme
Spécifications
Données techniques
|Filetage des raccords
|G3/4 + G1
|Pression max. (bar)
|10
|Couleur
|noir
|Poids (kg)
|1
|Poids emballage inclus (kg)
|1,3
|Dimensions (L × l × h) (mm)
|119 x 234 x 148
Le raccordement de ces produits au réseau d'eau potable nécessite de respecter les exigences de la norme EN 1717. Le cas échéant, adressez-vous à un spécialiste des installations sanitaires. Contient des nanomatériaux.
Inclus dans la livraison
- Capteur d'humidité: 2 Pièce(s)
- Batteries incluses: Non
Équipement
- Débit d'eau programmable: 2 Pièce(s)
- Batterie nécessaire
- Nombre de batteries: Bloc 3 x 9 V