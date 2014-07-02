FJ 6 schuimsproeier met extra krachtig schuim voor een eenvoudige reiniging van alle oppervlakken zoals verf, glas en steen. Ideaal voor de reiniging van voertuigen, wintertuinen, tuinmeubelen, gevels, trappen, caravans, paadjes, muren, jaloezieën, terrassen, opritten enz. Reservoirinhoud van ongev. 0,6 liter. Giet het Kärcher reinigingsmiddel direct in de schuimsproeier, maak de sproeier vast aan het pistool en breng de schuim aan. De reinigingsmiddelendosering kan eenvoudig worden aangepast op de schuimsproeier (gele knop). Het spuitniveau kan ook naar wens worden aangepast. Geschikt voor alle Kärcher hogedrukreinigers uit de klassen K2 tot K7. Ideaal voor gebruik met de Kärcher Ultra Foam Cleaner.