FJ 6 Schuimsproeier

FJ 6 schuimsproeier voor de reiniging met krachtig schuim (bv. de Ultra Foam Cleaner). Voor de reiniging van auto's, moto's en voor het aanbrengen van reinigingsmiddelen op stenen en houten oppervlakken en gevels.

FJ 6 schuimsproeier met extra krachtig schuim voor een eenvoudige reiniging van alle oppervlakken zoals verf, glas en steen. Ideaal voor de reiniging van voertuigen, wintertuinen, tuinmeubelen, gevels, trappen, caravans, paadjes, muren, jaloezieën, terrassen, opritten enz. Reservoirinhoud van ongev. 0,6 liter. Giet het Kärcher reinigingsmiddel direct in de schuimsproeier, maak de sproeier vast aan het pistool en breng de schuim aan. De reinigingsmiddelendosering kan eenvoudig worden aangepast op de schuimsproeier (gele knop). Het spuitniveau kan ook naar wens worden aangepast. Geschikt voor alle Kärcher hogedrukreinigers uit de klassen K2 tot K7. Ideaal voor gebruik met de Kärcher Ultra Foam Cleaner.

Kenmerken en voordelen
Tank met 0,6 liter capaciteit
  • Gaat langer mee zonder hervullen
Snel wisselen tussen verschillende reinigingsmiddelen
  • Gebruiksvriendelijk
Krachtig hechtende schuim
  • Moeiteloos reinigen van alle oppervlakken
Dosering van reinigingsmiddel
  • Reinigingsmiddelenconsumptie afhankelijk van gebruik
Transparante reinigingsmiddelentank
  • Inhoud altijd zichtbaar
Specificaties

Technische gegevens

Kleur antraciet
Gewicht (kg) 0,2
Gewicht (incl. doos) (kg) 0,3
Afmetingen (l x b x h) (mm) 93 x 201 x 184
Compatibiliteit Voor oude spuitpistolen voor 2010 (pistool M, 96, 97): Adapter M (2.643-950.0) vereist.
Toepassingen
  • Fietsen
  • Veranda's
  • Voor de reiniging van moto's en scooters.
  • Terrassen
  • Jaloezieën/rolluiken
  • Paden
  • (Tuin) ingangen, opritten
  • Tuinmuren en stenen muren
  • Mobile homes
