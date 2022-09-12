Je motor kuisen: tips voor het wassen van motorfietsen
Een gevoel van vrijheid. Dat krijgen veel motorrijders zodra de temperatuur in de lente begint te stijgen en het motorseizoen begint. Maar voordat je gaat toeren, moet je je kostbare motor een zorgvuldige schoonmaakbeurt geven, zodat hij er weer goed bij staat. De velgen, het bodywork en het motorblok vereisen speciale zorg, niet alleen om esthetische redenen, maar ook om te zorgen dat het allemaal goed blijft functioneren. Met deze tips glanst je motor weer net zoals voorheen.
Niet alleen een kwestie van uiterlijk
Met de komst van het mooie weer kijken veel motorrijders ernaar uit om weer op hun motor te kunnen stappen. Maar voordat je de weg opgaat, is het raadzaam je motor eerst grondig te reinigen. Om hem er weer als nieuw uit te laten zien, adviseren we om voorzichtig te werk te gaan: de elektronica, het motorblok en de ketting zijn immers zeer kwetsbare onderdelen.
Het onderhouden van je motor is niet alleen een kwestie van esthetiek. Tijdens een grondige wasbeurt heb je meteen de kans om te checken of alles nog in goede staat is. Je kunt dan bijvoorbeeld de bandenspanning, de profieldiepte van de banden en de dikte van de remblokken controleren. Maar het is even belangrijk om de goede werking van de elektronica en de remmen te controleren, vooral als je je motor in een garage of onder een afdak stalt.
De juiste plaats kiezen om schoon te maken
Voordat je je motor gaat wassen, moet je weten of nagaan welke lokale wettelijke voorschriften er van toepassing zijn. In sommige landen en gemeenten is het niet toegestaan om motorfietsen op eigen of openbaar terrein schoon te maken. Olie en chemicaliën kunnen dan immers in de bodem en dus in het grondwater terechtkomen. Als motorrijder moet je je daarom altijd vooraf goed informeren over de wettelijke bepalingen die in jouw regio gelden.
Als je op veilig wilt spelen, kun je je motor het best schoonmaken op een wasplaats. Die zijn meestal uitgerust met olieafscheiders en voorzieningen die het waswater scheiden van de riolering. Zo werk je mee aan een milieuvriendelijke waterafvoer.
Tip
Laat je motor altijd afkoelen voordat je met schoonmaken begint. De combinatie van water en schoonmaakmiddelen kan mogelijk schade aanrichten aan inwendige componenten van de motor.
Het ergste vuil verwijderen
Haal je je motor na lange tijd weer uit de garage of onder een afdak vandaan? Dan mag je verwachten dat hij een beetje vies is geworden. Naast het nodige stof zullen ook spinnen en insecten zich waarschijnlijk op het stuur of tussen de spaken hebben genesteld. Ook na een lange rit zit je motor sowieso vol viezigheid van insecten of remstof. De hoogste tijd dus voor een grondige schoonmaakbeurt!
Stof en ongedierte kun je het beste eerst verwijderen met een nat-/droogzuiger. Daarmee kun je snel en gemakkelijk stof en spinnenwebben uit kieren verwijderen en ingebedde resten van het oppervlak zuigen. Zo voorkom je ook dat vuil zich kan verspreiden wanneer je de machine nadien gaat schoonmaken.
Eerst de kwetsbare onderdelen van de motor reinigen
Veel onderdelen van de motor liggen bloot en dat maakt sommige daarvan bijzonder kwetsbaar, zoals het motorblok en de aandrijfketting. De ketting kun je het beste elke 300 tot 500 kilometer schoonmaken, want die kan snel slijten. Naast prestatieverlies kan dat ook een veiligheidsrisico met zich meebrengen: de ketting kan er aflopen of zelfs spontaan breken.
Smering is het belangrijkste aspect van een goed functionerende motorketting. Als vuil- en stofdeeltjes in het kettingvet gaan zitten, verliest dit zijn smerende werking en dan slijt de ketting. Dat gebeurt vooral op regenachtige dagen, wanneer vocht en vuil van de weg zich op de ketting afzetten. Daarom is het niet alleen belangrijk om de ketting regelmatig in te vetten, maar ook om hem snel schoon te maken als hij vuil is. De frequentie van het schoonmaken hangt af van hoe vaak je met de motor rijdt en de omgeving waarin hij het meest wordt gebruikt.
Als je je hele motor in één dag wilt schoonmaken, begin dan met de ketting en doe daarna het bodywork. Werk je andersom, dan kunnen de vettige resten van de ketting de pas gewassen motorfiets weer helemaal vies maken. De eerste stap is dus om met een kettingborstel het grofste vuil te verwijderen. Daarna breng je een speciale kettingreiniger aan, die laat je even inwerken en dan veeg je de ketting netjes af. Na het reinigen hoeft de ketting alleen nog maar gesmeerd te worden met een speciale kettingspray. Dat houdt hem soepel en biedt bescherming tegen roest. Om te zorgen dat de kettingspray goed hecht, mag deze alleen worden gebruikt op een schone en droge motorketting. Liefst na een ritje, dan is hij warm en vloeit het vet beter.
Bij het schoonmaken van een motor moet ook het hart van de machine zorgvuldig worden behandeld. Bepaalde delen van de motor, zoals de koelribben, liggen bij veel modellen namelijk bloot en die kunnen tijdens het wassen beschadigd geraken. De beste manier om je motor voorzichtig schoon te maken is met een spons, een zachte borstel en een emmer warm water met een beetje geconcentreerde autoshampoo. Was eerst het oppervlak van de motor met de spons en verwijder dan voorzichtig met de borstel het vuil van de koelribben en de kleine openingen. Daarna afspoelen met schoon water.
Zo maak je je motor en het bodywork schoon
Als de kwetsbare onderdelen van de machine schoon zijn, kun je beginnen met het schoonmaken van het bodywork inclusief de kuip. Een grondige wasbeurt is essentieel voor terreinmotoren zoals motorcross- of enduromotoren, die vaak in zeer stoffige of modderige omstandigheden worden gebruikt. Maar ook straatmotoren moeten regelmatig worden schoongemaakt en onderhouden. Sterk vervuilde delen kunnen worden gewassen met een reinigingsgel: die hecht zich aan de verticale delen en druipt er niet af. Zo kunnen zelfs moeilijk bereikbare plaatsen effectief worden gereinigd. De 3-in-1 motorfietsreiniger is gemakkelijk aan te brengen met de spuitfles en verwijdert modder, straatvuil, rubberdeeltjes van bandenslijtage en olievlekken.
Bij het schoonmaken van je motor mag je ook de koplampen, spiegels, richtingaanwijzers en het windscherm niet vergeten. Na een lange rit zitten op deze plekken vaak insecten vastgeplakt, vooral in de zomer. Om te zorgen dat eventuele vlekken en resten het zicht niet belemmeren, moeten deze oppervlakken afzonderlijk worden behandeld. Een insectenverwijderaar lost effectief insectenresten op, zonder kunststof onderdelen, verf, wielen van lichtmetaal of aluminium onderdelen te beschadigen. Ook hier geldt de regel: kort laten inwerken, daarna grondig afspoelen met schoon water. Je kunt ook eerst wat vochtig keukenpapier op de vuile plekken leggen. Dit maakt de insectenresten zacht waarna ze gemakkelijker te verwijderen zijn.
Om na deze eerste reiniging het meer hardnekkige vuil te verwijderen, wrijf je je motorfiets gewoon zachtjes schoon met een vochtige spons. De spons moet wel regelmatig worden uitgewassen om te voorkomen dat vuildeeltjes, olie en vet zich verder over het bodywork verspreiden. Om het oppervlak van de motor snel en doeltreffend schoon te maken, kun je het beste een hogedrukreiniger gebruiken. Afhankelijk van het model plaats je hiervoor een fles autoshampoo in de Plug ‘n’ Clean-opening van de hogedrukreiniger, of je sluit de fles met een zuigslang aan op de hogedrukreiniger; daarna spuit je de shampoo onder lichte druk van boven naar beneden op de motor. Je kunt ook een schuimreinigingsmiddel gebruiken, met behulp van een schuimlans. Die plaats je simpelweg op het pistool van de hogedrukreiniger, waarna je het reinigingsmiddel heel eenvoudig kunt doseren.
Om delicate gelakte oppervlakken grondig te reinigen, kun je ook een roterende borstel op de hogedrukreiniger monteren. Met het van microvezels gemaakte verwisselbare opzetstuk Car & Bike kan zelfs het meest hardnekkige vuil worden verwijderd zonder het oppervlak te beschadigen. Daarna hoef je de motor dan alleen nog af te spoelen met schoon water totdat alle resten zijn verwijderd.
Tip
Als je met hoge druk wilt werken, moet je het drukbereik ‘Medium’ selecteren en minimaal 15 centimeter afstand tot het oppervlak bewaren. Als je onder een hogere druk dan ‘medium’ werkt, kan je de kunststof onderdelen of afdichtingen van je motorfiets beschadigen.
De velgen van de motor reinigen
De velgen van een motor zijn een lust voor het oog. Vooral het stralende aspect van verchroomde velgen wordt altijd bijzonder gewaardeerd. Afhankelijk van het wegdek zijn ze echter ook zeer gevoelig voor vuil zoals modder of remstof. Om velgen hun glans terug te geven, moet je ze goed onderhouden. Daarvoor kun je een velgenreiniger gebruiken die al het vuil van de weg, remstof en sporen van bandenslijtage verwijdert van alle gangbare soorten velgen. Spuit de velgenreiniger op de droge velg en laat inwerken. De optimale werkingsduur wordt aangegeven door de typische rode verkleuring, de zogenaamde geïntegreerde effectindicator. Zo weet je wanneer het tijd is om de velgen af te spoelen met schoon water.
Met een velgenwasborstel is 360 graden reiniging mogelijk, zelfs op moeilijk bereikbare plaatsen en in de kleinste kieren. Hiervoor plaats je simpelweg de borstel op het pistool van de hogedrukreiniger. De gelijkmatige verdeling van het water zorgt ervoor dat het vuil wordt losgemaakt en volledig wordt weggespoeld.
Drogen en poetsen van de motorfiets
Het is heel erg belangrijk dat de motor na het schoonmaken goed kan drogen. Daarom kun je hem het beste reinigen op een zonnige, niet al te warme dag. Natte plekken veeg je zorgvuldig droog met een leren zeem. Doe je dat niet, dan kunnen er watervlekken ontstaan, vooral op het zadel of het lakwerk. Ook moet je zorgen dat er geen vocht binnendringt in kleine kieren. Dat kan namelijk op lange termijn corrosie veroorzaken. Ook daarvoor kun je een nat-/droogzuiger gebruiken. De blaasfunctie zorgt dan voor het snel en efficiënt verwijderen van waterresten uit kleine kiertjes. Met de zuigfunctie kun je het vocht direct wegzuigen.
Gelakte onderdelen kun je na het drogen het beste behandelen met een polish & wax om kleine krasjes te verwijderen. Producten met een hoog gehalte aan wax zijn wat dat betreft zeer geschikt en duurzaam. Ze zorgen voor een perfecte glans en beschermen de motor tegen weersinvloeden. Je motorfiets is nu klaar voor de volgende rit.