Niet alleen een kwestie van uiterlijk

Met de komst van het mooie weer kijken veel motorrijders ernaar uit om weer op hun motor te kunnen stappen. Maar voordat je de weg opgaat, is het raadzaam je motor eerst grondig te reinigen. Om hem er weer als nieuw uit te laten zien, adviseren we om voorzichtig te werk te gaan: de elektronica, het motorblok en de ketting zijn immers zeer kwetsbare onderdelen.

Het onderhouden van je motor is niet alleen een kwestie van esthetiek. Tijdens een grondige wasbeurt heb je meteen de kans om te checken of alles nog in goede staat is. Je kunt dan bijvoorbeeld de bandenspanning, de profieldiepte van de banden en de dikte van de remblokken controleren. Maar het is even belangrijk om de goede werking van de elektronica en de remmen te controleren, vooral als je je motor in een garage of onder een afdak stalt.