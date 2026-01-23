Autoshampoo RM 619, 5l

Licht alkalisch, schuimend reinigingsmiddel voor een grondige voertuigreiniging. Milieuvriendelijk en bijzonder zacht voor alle geverfde en kunststof oppervlakken.

Specificaties

Technische gegevens

Inhoud van de verpakking (l) 5
Verpakkingseenheid (Stuk(s)) 1
Gewicht (incl. doos) (kg) 5,1
Afmetingen (l x b x h) (mm) 190 x 140 x 250
Eigenschappen
  • Voor een grondige reiniging van gevoelige geschilderde en kunststof oppervlakken
  • Uiterst zachte reinigingsactie
  • Zacht alkalisch reinigingsmiddel, geen gevaar voor materialen
  • Klaar voor direct gebruik
  • Snelle en efficiënte reiniging in combinatie met een Kärcher hogedrukreiniger
  • NTA-vrij
  • Op maat gemaakt voor Kärcher-apparaten met gegarandeerde materiaalcompatibiliteit
  • Gemaakt in Duitsland
Autoshampoo RM 619, 5l
Waarschuwingen
Waarschuwingen en veiligheidsaanbevelingen overeenkomstig EU-richtlijnen
  • P102 Buiten het bereik van kinderen houden.
  • EUH 210 Veiligheidsinformatieblad op verzoek verkrijgbaar.
Compatibele apparaten
HUIDIGE PRODUCTEN
NIET MEER LEVERBARE PRODUCTEN
Toepassingen
  • Fietsen
  • Voor de reiniging van moto's en scooters.
Toebehoren