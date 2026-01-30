Hogedrukreiniger K 2 Horizontal VPS Home
De K 2 Horizontal VPS Home hogedrukreiniger is ideaal voor incidenteel gebruik en lichte vervuiling, bijvoorbeeld op fietsen, tuingereedschap en tuinmeubelen. Incl. Home Kit.
Snel als een bliksemschicht: de ultracompacte, ruimtebesparende K 2 Horizontal VPS Home hogedrukreiniger verwijdert vuil van kleine oppervlakken en voertuigen, tuingereedschap en tuinmeubelen in een handomdraai. Het apparaat is ideaal voor alle incidentele reinigingstaken rondom het huis en de tuin. Inclusief de Home Kit met de T 1 oppervlaktereiniger en 500 ml Patio & Deck reinigingsmiddel voor het spatvrij reinigen van grotere oppervlakken. Dankzij de Vario Power spuitlans (VPS) kan de waterdruk eenvoudig worden aangepast aan het oppervlak met een simpele draaibeweging. Dankzij het lage gewicht en de praktische geïntegreerde draaggreep kunt u de K 2 Horizontal VPS Home gemakkelijk transporteren naar waar hij nodig is. Voor extra gemak zorgt het Quick Connect-systeem ervoor dat de 3 meter lange hogedrukslang eenvoudig in en uit het apparaat en het spuitpistool kan worden geklikt. Het spuitpistool en de spuitlans kunnen handig op het apparaat zelf worden opgeborgen. De kabel wordt slim om de basis van het apparaat gewikkeld.
Kenmerken en voordelen
Ultra-compact apparaatVoor een eenvoudige, plaatsbesparende opberging, zelfs in kleine hokjes. Kan met één hand worden gedragen.
Geïntegreerde aanzuigslang voor detergentHandig en eenvoudig gebruik van reinigingsmiddelen. Kärcher reinigingsmiddelen (beschikbaar als optie) beschermen niet alleen het oppervlak dat wordt gereinigd, maar leveren ook efficiëntere en langduriger resultaten op.
Quick Connect SysteemDe hogedrukslang is eenvoudig te hanteren en kan snel in en uit het toestel en het pistool worden geklikt. Hierdoor wordt zowel tijd als moeite gespaard.
Schoon en netjes
- Berg de slang, spuitlansen, spuitpistool en kabel op een ruimtebesparende en nette manier op.
Specificaties
Technische gegevens
|Aantal stroomgroepen (Ph)
|1
|Stroomsoort (V)
|220 / 240
|Frequentie (Hz)
|50 / 60
|Werkdruk (bar)
|20 - max. 110
|Wateropbrengst (l/u)
|max. 360
|Oppervlakteprestatie (m²/u)
|20
|Temperatuur watertoevoer (°C)
|max. 40
|Vermogen (W)
|1400
|Stroomkabel (m)
|5
|Kleur
|Geel
|Gewicht zonder toebehoren (kg)
|3,5
|Gewicht (incl. doos) (kg)
|7
|Afmetingen (l x b x h) (mm)
|380 x 197 x 248
Inbegrepen bij levering
- Home kit: T 1 oppervlaktereiniger, detergent "Patio & Deck", 0.5 l
- Spuitlansverlenging
- Hogedrukpistool: G 120 Q
- Vario Power Jet
- Adapter tuinslang 3/4"
Uitvoering
- Quick Connect aan de machine
- Detergent aanbrengen via: Aanzuigslang
- Geïntegreerde water fijnfilter
- Kabeloprolling
Toebehoren
Reinigingsmiddel
Onderdelen K 2 Horizontal VPS Home
Ongeacht waar u uw Kärcher-apparaat hebt gekocht, kunt u contact opnemen met elke Kärcher-dealer in uw regio in geval van reparatie. Als alternatief heeft u de mogelijkheid om onze reparatieservice "MyKärcher" rechtstreeks te gebruiken. Wij repareren snel en kosteneffectief in ons reparatiecentrum voor een vaste prijs.
Daarnaast kan u ook uw onderdeel eenvoudig en gemakkelijk bestellen in onze webshop. Reserveonderdelen mogen alleen worden vervangen door specialisten. Let daarom ook op de garantievoorwaarden.