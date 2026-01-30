Snel als een bliksemschicht: de ultracompacte, ruimtebesparende K 2 Horizontal VPS Home hogedrukreiniger verwijdert vuil van kleine oppervlakken en voertuigen, tuingereedschap en tuinmeubelen in een handomdraai. Het apparaat is ideaal voor alle incidentele reinigingstaken rondom het huis en de tuin. Inclusief de Home Kit met de T 1 oppervlaktereiniger en 500 ml Patio & Deck reinigingsmiddel voor het spatvrij reinigen van grotere oppervlakken. Dankzij de Vario Power spuitlans (VPS) kan de waterdruk eenvoudig worden aangepast aan het oppervlak met een simpele draaibeweging. Dankzij het lage gewicht en de praktische geïntegreerde draaggreep kunt u de K 2 Horizontal VPS Home gemakkelijk transporteren naar waar hij nodig is. Voor extra gemak zorgt het Quick Connect-systeem ervoor dat de 3 meter lange hogedrukslang eenvoudig in en uit het apparaat en het spuitpistool kan worden geklikt. Het spuitpistool en de spuitlans kunnen handig op het apparaat zelf worden opgeborgen. De kabel wordt slim om de basis van het apparaat gewikkeld.