Nettoyeur haute pression K 2 Horizontal VPS Home
Le nettoyeur haute pression K 2 Horizontal VPS Home est conçu pour les utilisations occasionnelles sur les salissures légères, par ex. sur les vélos, les outils de jardinage et le mobilier de jardin. Home Kit inclus.
La propreté en un clin d'œil : particulièrement petit et peu encombrant, le nettoyeur haute pression K 2 Horizontal VPS Home permet d'éliminer en un tour de main les salissures des petites surfaces et des véhicules, des outils de jardinage et du mobilier de jardin. L'appareil est idéal pour toutes les tâches de nettoyage occasionnelles autour de la maison. Avec Home Kit comprenant le nettoyeur de surfaces T 1 et 500 ml de détergent « Patio & Deck » pour un nettoyage sans éclaboussures des surfaces étendues. Grâce à la lance d'arrosage Vario Power (VPS), la pression d'eau se règle très facilement et s'ajuste par simple rotation en fonction de la surface à nettoyer. Avec son faible poids et la poignée de transport intégrée pour plus de maniabilité, le K 2 Horizontal VPS Home peut être transporté confortablement jusqu'à son lieu d'utilisation. Le système Quick Connect ajoute encore au confort : grâce au raccord rapide, le flexible haute pression de 3 mètres se fixe et se détache facilement de l'appareil et du pistolet. Le pistolet et la lance d'arrosage se rangent confortablement sur l'appareil. Le câble s'enroule ingénieusement autour du pied de l'appareil.
Caractéristiques et avantages
Appareil particulièrement compact et peu encombrantPour un rangement simple, prenant peu de place, même sur un petit endroit. Se porte à une seule main.
Flexible d'aspiration de détergent intégréUtilisation pratique et simple de détergent. Les détergents Kärcher (disponibles en option) augmentent l'efficacité et prolongent les effets positifs du résultat à travers la protection et l'entretien.
Système Quick connectLe flexible haute pression se fixe et se détache d'un simple clic sur l'appareil et le pistolet. Pour une économie de temps et d'efforts.
Parfaitement rangé
- Rangement peu encombrant et pratique du flexible, des lances d'arrosage, du pistolet et du câble.
Spécifications
Données techniques
|Nombre de phases (Ph)
|1
|Tension (V)
|220 / 240
|Fréquence (Hz)
|50 / 60
|Pression (bar)
|20 - max. 110
|Débit (l/h)
|max. 360
|Rendement surfacique (m²/h)
|20
|Température d'admission (°C)
|max. 40
|Puissance nominale à l'entrée (W)
|1400
|Câble d'alimentation (m)
|5
|Couleur
|jaune
|Poids sans accessoires (kg)
|3,5
|Poids emballage inclus (kg)
|7
|Dimensions (L × l × h) (mm)
|380 x 197 x 248
Inclus dans la livraison
- Home Kit: Nettoyeur de surfaces T 1, détergent Patio & Deck, 0,5 l
- Rallonge de lance
- Pistolet haute pression: G 120 Q
- Vario Power Jet
- Adaptateur pour raccordement de tuyau d'arrosage A3/4"
Équipement
- Quick Connect sur l'appareil
- Utilisation de détergents via: Flexible d'aspiration
- Filtre à eau intégré
- Enrouleur de câble
Quel que soit le lieu où vous avez acheté votre appareil Kärcher, vous pouvez contacter tout revendeur Kärcher de votre région en cas de réparation. Vous pouvez également utiliser directement notre service de réparation "MyKärcher". Nous réparons rapidement et à moindre coût dans notre centre de réparation pour un prix fixe.
En outre, vous pouvez également commander votre pièce détachées facilement et de manière pratique dans notre boutique en ligne. Les pièces détachées ne peuvent être remplacées que par des spécialistes. Faites donc également attention aux conditions de garantie.