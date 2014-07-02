Plug & Clean 3-in-1 autoreiniger RM 610, 1l

Autoreiniger voor het grondig en krachtig verwijderen van alle vuil. 3in1-werking: reinigen, onderhouden en beschermen. Krachtig en materiaalveilig. 1 liter-fles vastklikken en met de hogedrukreiniger aanbrengen.

Specificaties

Technische gegevens

Inhoud van de verpakking (l) 1
Verpakkingseenheid (Stuk(s)) 6
Gewicht (kg) 1
Gewicht (incl. doos) (kg) 1,2
Afmetingen (l x b x h) (mm) 100 x 100 x 215
Eigenschappen
  • Krachtige en extreem zachte allesreiniger
  • Voor het reinigen van gevoelige plekken op voertuigen en motorfietsen
  • Snelle en efficiënte reiniging in combinatie met een Kärcher hogedrukreiniger
  • Sneldroog-formule voor een streepvrije opdroging zonder dat een manuele polijsting na het reinigen nodig is
  • Ultra Gloss formule voor een schitterende glans van het volledige oppervlak
  • Het plug 'n' clean systeem is de gemakkelijkste en snelste manier om reinigingsmiddel aan te brengen met uw Kärcher hogedrukreiniger
  • Klaar voor direct gebruik
  • Op maat gemaakt voor Kärcher-apparaten met gegarandeerde materiaalcompatibiliteit
  • De fles is gemaakt van 100% gerecycled plastic
  • Gemaakt in Duitsland
Waarschuwingen
Waarschuwingen en veiligheidsaanbevelingen overeenkomstig EU-richtlijnen
  • P102 Buiten het bereik van kinderen houden.
  • EUH 210 Veiligheidsinformatieblad op verzoek verkrijgbaar.
Compatibele apparaten
HUIDIGE PRODUCTEN
NIET MEER LEVERBARE PRODUCTEN
Toepassingen
  • Fietsen