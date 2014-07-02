HOGEDRUKREINIGER K 5 COMPACT
De K5 Compact Kärcher hogedrukreiniger met watergekoelde motor is geschikt voor de gematigde vervuiling. Handig is dat je dit toestel, dankzij zijn compacte formaat, makkelijk kan vervoeren en opbergen.
Ongeacht waar u uw Kärcher-apparaat hebt gekocht, kunt u contact opnemen met elke Kärcher-dealer in uw regio in geval van reparatie. Als alternatief heeft u de mogelijkheid om onze reparatieservice "MyKärcher" rechtstreeks te gebruiken. Wij repareren snel en kosteneffectief in ons reparatiecentrum voor een vaste prijs.
Daarnaast kan u ook uw onderdeel eenvoudig en gemakkelijk bestellen in onze webshop. Reserveonderdelen mogen alleen worden vervangen door specialisten. Let daarom ook op de garantievoorwaarden.
ONDERSCHEIDINGEN
Goed Hogedrukreiniger K 5 Compact
'Stiftung Warentest' gaf de Kärcher hogedrukreiniger K 5 Compact de beoordeling GOED.