Fietsreiniger RM 55 G, 500ml

Voor het manueel reinigen van fietsen of motors. Verwijdert typische vervuiling zoals remsporen, bandensporen, insecten, modder en olie op een zachte manier. In handige gelformule zodat het reinigingsmiddel goed blijft zitten.

Specificaties

Technische gegevens

Inhoud van de verpakking (ml) 500
Verpakkingseenheid (Stuk(s)) 8
Gewicht (kg) 0,6
Gewicht (incl. doos) (kg) 0,7
Afmetingen (l x b x h) (mm) 70 x 70 x 240
Eigenschappen
  • Verbeterde powerformule - zelfs effectief voor hardnekkig vuil
  • Gelformule zorgt voor een betere aanhechting en voor een gemakkelijk gebruik
  • Klaar voor direct gebruik
  • De fles is gemaakt van 100% gerecycled plastic
  • Gemaakt in Duitsland
Waarschuwingen
Waarschuwingen en veiligheidsaanbevelingen overeenkomstig EU-richtlijnen
  • P101 Bij het inwinnen van medisch advies, de verpakking of het etiket ter beschikking houden.
  • P102 Buiten het bereik van kinderen houden.
  • H318 Veroorzaakt ernstig oogletsel.
  • P103 Alvorens te gebruiken, het etiket lezen.
  • P305 + P351 + P338 BIJ CONTACT MET DE OGEN: voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten; contactlenzen verwijderen, indien mogelijk; blijven spoelen.
  • P310 Onmiddellijk een ANTIGIFCENTRUM/arts raadplegen.
Toepassingen
  • Voor de reiniging van moto's en scooters.
  • Fietsen
