Voor iedereen die onderweg een reinigingsoplossing nodig heeft die op de kleinste ruimte kan worden opgeborgen en vervoerd: de compacte en lichtgewicht OC 3 Foldable mobile outrdoor cleaner van Kärcher heeft een opvouwbare watertank. Deze kan in een handomdraai tot een minimale verpakkingsgrootte worden opgevouwen en maakt ruimtebesparend opbergen mogelijk. Dankzij de lithium-ion batterij is het apparaat altijd en overal klaar voor gebruik, zonder tijdrovende voorbereiding: gewoon met water vullen en aan de slag. Een LED-display geeft informatie over het laadniveau van de batterij. De flexibele 1,8 meter lange drukslang zorgt voor optimale bewegingsvrijheid tijdens het reinigen. Of het nu op de camping is, na een fietstocht of in de tuin thuis - de mobiele buitenreiniger is de ideale oplossing voor een snelle schoonmaakbeurt. Om de toepassingsgebieden uit te breiden, is er een breed scala aan accessoires beschikbaar.