Pour tous ceux qui ont besoin d'une solution de nettoyage mobile, qui puisse être stockée et transportée avec un encombrement minimal : le pistolet de nettoyage compact et léger OC 3 Foldable de Kärcher possède un réservoir à eau pliable. Ce dernier se plie en un tour de main jusqu'à atteindre des dimensions minimales et permet un rangement peu encombrant. Avec sa batterie lithium-ion, l'appareil est toujours prêt à l'emploi partout, sans raccordement au secteur ni préparation fastidieuse : il vous suffit de remplir l'eau et c'est parti ! Un afficheur à LED informe l'utilisateur du niveau de charge de la batterie. Le flexible à pression souple de 1,8 mètre garantit une liberté de mouvement optimale pendant le nettoyage. Que ce soit au camping, après une balade à vélo ou dans votre jardin, le nettoyeur mobile extérieur constitue la solution parfaite pour un nettoyage d'appoint rapide. Pour étendre les possibilités d'utilisation, une multitude d'accessoires est disponible en option.