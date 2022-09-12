Je fiets onderweg schoonmaken

Voor het verwijderen van stof en vuil van je mountainbike als je onderweg bent, bijvoorbeeld om te voorkomen dat de kofferbak van de auto of het fietsenrek vies wordt, is een mobiele drukreiniger ideaal. Die is zo compact dat hij zelfs in een fietsmand past. Het spuitpistool en de 2,8 meter lange spiraalslang zitten opgeborgen onder de afneembare tank van 4 of 7 liter om ruimte te besparen.

Zo maak je met de mobiele drukreiniger de banden van je fiets schoon: haal de tank uit de unit en vul hem met schoon water. Haal het spuitpistool uit het apparaat en plaats het waterreservoir weer terug. Richt het spuitpistool op de fiets en knijp de trekker in. Met de waterstraal reinig je zo je hele fiets. De ingebouwde lithium-ion batterij van het apparaat heeft een gebruiksduur van 15 minuten. Met de autolader kan het apparaat ook worden aangesloten op de batterij van de auto. Zo kun je het apparaat dan ofwel gebruiken, of opladen als het onderweg is leeggeraakt. De Bike Box bevat bovendien een universele borstel, een speciaal reinigingsmiddel en een zachte microvezeldoek – alles wat je nodig hebt om je fiets snel schoon te maken. Met een geschikte aanzuigslang kan ook water uit bijvoorbeeld een jerrycan worden gepompt.