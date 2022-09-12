JE AUTO WASSEN: TIPS & TRICKS VOOR THUIS

Wordt het steeds lastiger om nog iets te zien door je voorruit? Zit de lak weer onder de pollen, bladeren, strooizout of insecten? De hoogste tijd dan om je auto te wassen! Geen zin om naar een wasstraat te gaan? Met de juiste apparatuur kun je je auto ook thuis wassen. We geven je tips voor een snelle en eenvoudige reiniging.

Kärcher tips vrouw wast auto met de Kärcher foam jet

Waarom moet je je auto regelmatig wassen?

Het maakt niet uit of je een oldtimer hebt of een recenter model – auto’s moeten regelmatig worden gewassen. De carrosserie en de wielen hebben het hele jaar door te lijden van seizoensspecifiek vuil: strooizout in de winter, pollen in de lente, insecten in de zomer en dode bladeren in de herfst. Vuil dat niet wordt weggewassen kan langdurige schade veroorzaken aan de lak. Regelmatig poetsen herstelt niet alleen de glans van de auto, maar zorgt er ook voor dat hij zo zijn waarde behoudt. Met de volgende tips kun je snel een auto met de hand wassen.

Let op: neem de voorschriften in acht

Mag je je auto thuis wassen? Dit hangt af van de plaatselijke voorschriften. In sommige landen, zoals Frankrijk, is het verboden je auto te wassen op de openbare weg, zelfs als er geen schoonmaakmiddelen voor worden gebruikt. Op particulier terrein is het wassen van auto’s en motoren over het algemeen toegestaan, op voorwaarde dat er hetzij geen water wordt gebruikt, of dat het wassen op eigen afgesloten terrein gebeurt. Voordat je je auto thuis gaat wassen kan je dus best even nagaan welke vorm van wassen uitdrukkelijk verboden is op particulier terrein. Je kunt je auto natuurlijk ook wassen bij een selfservice carwash, daarmee vermijd je eventuele juridische problemen.

Je wagen reinigen als een expert
Je auto schoonmaken op eigen terrein

Je auto met de hand wassen: stap voor stap

Kärcher tips: los vuil van de auto verwijderen

Stap 1: los vuil verwijderen

Voordat je met de eigenlijke schoonmaak begint, kun je het beste eerst met de hand of met een zachte handveger het losse vuil zoals bladeren en bloesems verwijderen.

Kärcher tips: de auto voorwassen

Stap 2: voorreiniging

Nu kun je aan voorreiniging beginnen: het ergste vuil kun je verwijderen met de hogedrukreiniger in combinatie met de vlakstraalsproeier. Zo voorkom je dat je later krassen maakt met de wasborstel. Je kunt je auto ook met de hand wassen, met een tuinslang met spuitpistool, of met een emmer water en een spons. Als het nodig is, geef je meteen ook de wielen een voorbehandeling. Vergeet daarbij vooral de wieldoppen niet, want daar is vuil bijzonder hardnekkig. Om deze moeilijk bereikbare plaatsen te reinigen, zet je een korte Vario Power Jet 360°op de hogedrukreiniger. Het 360° verstelbare gewricht kan in elke gewenste hoek worden ingesteld. Zo kan de waterstraal naar voren, opzij, naar boven en naar beneden worden gericht.

Kärcher tips: het reinigingsproduct aanbrengen op de auto

Stap 3: het reinigingsproduct aanbrengen

Maak nu met de reinigingsfunctie van de hogedrukreiniger het hele voertuig van onder naar boven nat met autoshampoo of een universeel reinigingsmiddel en laat het kort inwerken om het grofste vuil los te maken. Het reinigingsmiddel weekt het vuil los, zodat dit vervolgens alleen nog met de sterke waterstraal moet worden afgespoeld. Als een langere inweektijd nodig is voor erg hardnekkig vuil, kun je beter een schuimend reinigingsmiddel te gebruiken. Dit vormt een stevig schuim dat langer hecht. Het aanbrengen daarvan is heel makkelijk met een schuimpistool. Je kunt het reinigingsmiddel ook met een zachte spons op de carrosserie aanbrengen. Maar let op: maak geen grote berg schuim, want die glijdt onder zijn eigen gewicht van de auto af en heeft dan geen tijd om in te werken.

Kärcher tips: je auto wassen

Stap 4: de auto wassen

Reinig vervolgens het hele voertuig met een hogedrukreiniger en schoon water. Gebruik de vlakstraal altijd op een afstand van ten minste 15 centimeter van het oppervlak of 30 centimeter van de banden. Je kunt ook een zachte wasborstel, een powerborstel of een roterende wasborstel op de hogedrukreiniger gebruiken om het vuil echt grondig te verwijderen. Tip: was altijd van onder naar boven. Zo kun je beter zien waar je al geweest bent en wat je nog moet doen. Bovendien heeft het reinigingsmiddel zo het meeste nut.

Als je geen hogedrukreiniger hebt, kun je je auto ook wassen met een tuinslang en een spuitpistool.

Tips

Bij gebruik van een reinigingsmiddel en water in combinatie met een hogedrukreiniger, geldt de regel ‘de concentratie is belangrijker dan de hoeveelheid’. Met andere woorden: het is beter om zuinig om te gaan met een iets geconcentreerder reinigingsmiddel dan veel te gebruiken van een sterk verdund product, dat gegarandeerd minder goed zal werken.

Stap 5: het voertuig laten drogen en de lak bijwerken

Nadat de auto is gewassen en afgespoeld, laat je hem drogen of wrijf je hem droog met een zeem. Kleine onvolmaaktheden en krasjes die tijdens het schoonmaken zichtbaar worden, kun je repareren met een lakstift. Zodra je klaar bent met de buitenkant, kun je het interieur van de auto schoonmaken.

De auto wordt gedroogd met een zeem

Een auto wassen waar hardnekkig vuil op zit

Insectenresten op de voorruit

Insectenvlekken

Insectensporen kunnen voorzichtig van het lakwerk, de radiatorroosters, buitenspiegels, ruiten en kunststof onderdelen worden verwijderd met een insectenverwijderaar. Gewoon na de voorreiniging het middel op de vieze plek spuiten, laten inwerken en daarna afspoelen met schoon water. Je kunt ook het vuil zacht laten worden onder wat vochtig keukenpapier en het dan 15 minuten later voorzichtig wegvegen.

Boomhars op het lakwerk

Boomhars

Als er boomhars op je auto hangt, moet je snel handelen. Hoe ‘verser’ de hars, hoe makkelijker het is om het goedje er met de hand, met heet water en een spons, met een hogedrukreiniger, of in een wasstraat weer af te krijgen. Als de hars daarentegen al droog is, kun je één van de volgende tips proberen: een paar druppels slotontdooier aanbrengen op de harsvlek, of de vlek inwrijven met vet, zoals boter, margarine of bakolie. Na een paar minuten de hars wegvegen met een zachte doek.

Vogelpoep op de autolak

Vogelpoep

Vogelpoep die niet snel wordt verwijderd kan in de autolak inbranden en deze beschadigen, vooral tijdens de zomermaanden. Je moet dus niet te lang wachten met het verwijderen ervan. Let op: probeer nooit opgedroogde vogelpoep te verwijderen door over de vlek te wrijven, want dat kan krassen in je lak veroorzaken. Beter is het eerst de vlekken te laten weken onder een met lauw water natgemaakte theedoek, en daarna je auto te wassen met een hogedrukreiniger of in een wasstraat. De viezigheid kan daarna gewoon worden weggeveegd met een zachte spons of vochtige doek of onder hoge druk van je auto afgespoeld worden.

Zoutresten op de auto

Zoutresten

In de winter moet je je auto regelmatig thuis wassen. Strooizout en gruis kunnen corrosie versterken op plaatsen waar de lak al beschadigd is, als gevolg van bijvoorbeeld een botsing of steenslag. Strooizout moet ook regelmatig van de onderkant van de auto worden verwijderd. Om de carrosserie beter te beschermen tegen vocht en zout wordt aanbevolen de auto voor de winter grondig te wassen en vervolgens de lak te onderhouden met Polish & Wax.

De ruit wordt gereinigd met de speciale autoruitenreiniger van Kärcher.

Ramen en spiegels schoonmaken

Mensen die veel op de weg zijn, kennen het probleem: vuil van de weg, pollen en insecten verzamelen zich in no time op de voorruit, vooral in de zomer. De auto ziet er dan niet alleen vies uit – al dat vuil kan ook het zicht gevaarlijk verminderen. Wie zijn auto met de hand wast, kan van de gelegenheid gebruikmaken om meteen de voorruit, de zijruiten en de spiegels aan te pakken. Daarvoor kun je het beste een speciale autoruitreiniger gebruiken: alle insectenvlekken, straatvuil en vingerafdrukken verdwijnen en je krijgt gegarandeerd streeploze ruiten. Bovendien bevatten dergelijke reinigers vaak additieven met een antistatisch effect, zodat glas minder snel vuil wordt en nadien gemakkelijker schoon te maken is. Het werkt als volgt: het reinigingsmiddel over het glasoppervlak verdelen, even laten inwerken en daarna afnemen met een microvezeldoek. Nóg makkelijker gaat het met de autoruiten-reinigingsset, die je in combinatie met de elektrische ijskrabber het hele jaar door kunt gebruiken. Dankzij de krachtige rotatie van het apparaat verdwijnt ook aangekoekt vuil met gemak.

Veelgestelde vragen

Auto’s moeten regelmatig worden gewassen. Een goed onderhouden auto behoudt immers langer zijn waarde. Strooizout en opspattend straatvuil in de winter, pollen en vogelpoep in de zomer tasten de carrosserie aan. Dergelijk vuil moet snel worden verwijderd. Ongeacht het seizoen is de gouden regel om je auto minstens één keer per maand te wassen. Wie veel op de weg zit moet de auto zelfs meerdere keren per maand wassen, afhankelijk van de mate van vervuiling.

De auto moet elk seizoen worden schoongemaakt. In de lente is het belangrijk om de sporen van de winter te verwijderen. Ook is het raadzaam om stuifmeel van het lakwerk te wassen. In de zomer moet je insectenvlekken of vogelpoep zo snel mogelijk van de lak verwijderen. Het vuil kan door de hoge hitte in de lak branden, waardoor het achteraf moeilijk te verwijderen is. In de herfst is het belangrijk om dode bladeren weg te halen, en in de winter om de auto regelmatig te wassen om schade aan de carrosserie door strooizout en opspattend straatvuil te voorkomen.

Als algemene regel geldt dat je je auto nooit in direct zonlicht mag wassen: reinigingsoplossingen kunnen door de hitte opdrogen op de autolak, die daardoor kan beschadigen. In de winter moet wassen bij temperaturen onder nul worden vermeden, omdat rubberen afdichtingen en kunststof onderdelen door de plotselinge temperatuurschommelingen kunnen beschadigen.

  • Was de auto altijd met de vlakstraalsproeier, niet met de vuilfrees.
  • Bewaar altijd een afstand van ten minste 15 centimeter tot het oppervlak. Voor banden is deze afstand 30 centimeter.
  • Maak altijd van onder naar boven schoon, zodat je niets over het hoofd ziet en het reinigingsmiddel optimaal wordt benut.

Als je de juiste werkmethode aanhoudt en een minimumafstand van 30 centimeter aanhoudt, zullen je banden niet beschadigd raken. Dat is de conclusie van een uitgebreide studie van de Duitse deskundigenorganisatie DEKRA. In het kader van deze studie werden monsters van bandenmaterialen aan verschillende tests onderworpen. Er werden verschillende sproeiers, waterdrukniveaus, afstanden en tijdsintervallen onderzocht.

Producten om auto’s te wassen

Kärcher: Hogedrukreiniger

Hogedrukreiniger

Kärcher: Zachte wasborstel

Zachte wasborstel

Kärcher: Powerborstel WB 150

Powerborstel

Kärcher: Velgenwasborstel

Velgenwasborstel

Kärcher: Roterende wasborstel

Roterende wasborstel

Kärcher: Connect & Clean schuimsproeier

Connect & Clean schuimsproeier

Kärcher: RM 610 3-in-1 autoreiniger

3-in-1 autoreiniger

Kärcher: RM 650 Autoruitenreiniger

Autoruitenreiniger

Kärcher: Insectenverwijderaar RM 618

Insectenverwijderaar

Kärcher: Ultra Foam reiniger RM 615

Ultra Foam reiniger

Kärcher: Polish & Wax RM 660

Polish & Wax

Kärcher: 360° VarioPower Jet

360° VarioPower Jet