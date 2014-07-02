VP 180 S VarioPower Jet kort 360° voor K2-K7

VP 180 S: De korte Vario Power Jet 360° met traploze regeling van de druk en verstelbaar 360° gewricht is ideaal voor de reiniging van moeilijk bereikbare plaatsen.

Kenmerken en voordelen
Traploze instelling
  • De druk kan worden aangepast aan de reinigingstaak.
Tijdsbesparing
  • Spuitlans vervangen is niet nodig
Flexibele aansluiting
  • 360° aanpasbaar gewricht
Specificaties

Technische gegevens

Kleur zwart
Gewicht (kg) 0,2
Gewicht (incl. doos) (kg) 0,2
Afmetingen (l x b x h) (mm) 166 x 42 x 62
Toepassingen
  • Lastig te bereiken plekken (hoeken, spleten, scheuren enz.)
  • Reinigen van wielkasten
  • Bloembakken
  • Vuilbakken