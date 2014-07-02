VP 180 S VarioPower Jet kort 360° voor K2-K7
VP 180 S: De korte Vario Power Jet 360° met traploze regeling van de druk en verstelbaar 360° gewricht is ideaal voor de reiniging van moeilijk bereikbare plaatsen.
VP 180 S: De korte en lichte Vario Power Jet 360° met traploze regeling van de druk en verstelbaar 360° gewricht is ideaal voor de reiniging van moeilijk bereikbare plaatsen.
Kenmerken en voordelen
Traploze instelling
- De druk kan worden aangepast aan de reinigingstaak.
Tijdsbesparing
- Spuitlans vervangen is niet nodig
Flexibele aansluiting
- 360° aanpasbaar gewricht
Specificaties
Technische gegevens
|Kleur
|zwart
|Gewicht (kg)
|0,2
|Gewicht (incl. doos) (kg)
|0,2
|Afmetingen (l x b x h) (mm)
|166 x 42 x 62
Videos
Compatibele apparaten
HUIDIGE PRODUCTEN
- G 7.180
- K 2 Battery
- K 2 Battery Set
- K 2 Classic Car & Home
- K 2 Classic Home
- K 2 Horizontal VPS
- K 2 Power Control Car & Home
- K 2 Power Control Home
- K 2 Premium Car
- K 2 Premium Car & Home T150
- K 2 Premium FJ
- K 2 Premium FJ Home
- K 2 Premium Home
- K 2 Premium Horizontal VPS
- K 2 Premium Horizontal VPS Home
- K 2 Premium Power Control
- K 2 Premium Power Control Home
- K 2 Premium horizontal
- K 2 Universal Edition
- K 2 horizontal
- K 3 Car
- K 3 Car & Home
- K 3 Classic
- K 3 Classic Car
- K 3 FJ BB
- K 3 FJ Home
- K 3 Horizontal Plus
- K 3 Horizontal Plus Home
- K 3 Power Control
- K 3 Power Control Car & Home *EU
- K 3 Power Control Home
- K 3 Power Control Home & Pipe
- K 3 Premium Power Control
- K 3 Premium Power Control Car & Home
- K 3 Premium Power Control Home
- K 3 horizontal
- K 4
- K 4 Classic
- K 4 Classic Car
- K 4 Classic Home
- K 4 Comfort Premium
- K 4 Comfort Premium Car & Home
- K 4 Comfort Premium Home
- K 4 FJ
- K 4 FJ Home
- K 4 Power Control Car & Stairs *EU
- K 4 Power Control Flex
- K 4 Power Control Flex Car & Home
- K 4 Power Control Flex Home
- K 4 Power Control Go!Further
- K 4 Premium Power Control Flex
- K 4 Premium Power Control Flex Home
- K 4 WCM Premium
- K 4 WCM Premium Home
- K 5 Classic
- K 5 Classic Home
- K 5 Comfort Premium
- K 5 Comfort Premium Car
- K 5 Comfort Premium Car & Home
- K 5 Comfort Premium Connect
- K 5 Comfort Premium Connect Home
- K 5 Comfort Premium Home
- K 5 Comfort Premium Home & Brush
- K 5 FJ BB
- K 5 FJ Home BB
- K 5 Power Control Flex
- K 5 Power Control Flex Car & Home
- K 5 Power Control Flex Home
- K 5 Power Control Flex Home&Brush Anniversary Edition
- K 5 Premium Power Control Flex
- K 5 Premium Power Control Flex Home
- K 5 Premium Smart Control Flex
- K 5 Premium Smart Control Flex Home
- K 5 Premium Smart Control Flex eco!Booster
- K 5 WCM
- K 5 WCM Premium
- K 5 WCM Premium Home
- K 5 WCM eco!Booster
- K 6 Comfort Premium
- K 6 Special
- K 7 Comfort Premium
- K 7 Comfort Premium Car & Home
- K 7 Comfort Premium Connect
- K 7 Comfort Premium Connect Car&Home
- K 7 Comfort Premium Connect Facade
- K 7 Comfort Premium Connect Home
- K 7 Comfort Premium Home
- K 7 Power Flex
- K 7 Power Flex Home
- K 7 Power Home
- K 7 Premium Power
- K 7 Premium Power Flex
- K 7 Premium Power Flex Home
- K 7 Premium Power Home
- K 7 Premium Smart Control Flex
- K 7 Premium Smart Control Flex Home
- K 7 Smart Control Flex
- K 7 Smart Control Flex Home
- K 7 Smart Control Home
- K 7 WCM
- K 7 WCM Car&Home BB
- K 7 WCM FJ Home
- K 7 WCM Premium Home
- K Mini
- K Mini Plus
- K Silent Anniversary Edition
- K Silent eco!Booster
NIET MEER LEVERBARE PRODUCTEN
- K 2
- K 2 Car & Home
- K 2 Compact Car & Home T50
- K 2 Compact Home Dankeschön Edition
- K 2 Full Control CAR
- K 2 Full Control Home
- K 2 HOME
- K 2 Premium Full Control
- K 2 Premium Full Control CAR
- K 2 Premium Full Control HOME
- K 2 Universal
- K 2.300
- K 2.300 T 50 WB
- K 2.390 T50
- K 3 Full Control
- K 3 Full Control CAR
- K 3 Full Control Car & Home
- K 3 Full Control HOME
- K 3 Full Control Home
- K 3 Full Control Home & Pipe
- K 3 Premium Full Control
- K 3 Premium Full Control Home
- K 4
- K 4 Compact
- K 4 Compact HOME
- K 4 Compact Home
- K 4 Compact UM Home
- K 4 Full Control
- K 4 Full Control Car & Stairs
- K 4 Full Control HOME
- K 4 Home *EU
- K 4 Power Control
- K 4 Power Control Car & Home *EU
- K 4 Power Control Home
- K 4 Premium
- K 4 Premium Full Control
- K 4 Premium Full Control Home
- K 4 Premium HOME
- K 4 Premium Home
- K 4 Premium Power Control
- K 4 Premium Power Control Home
- K 4 Premium Power Control Home Promopack
- K 4 Premium eco!ogic
- K 4 Premium eco!ogic Home
- K 4 Pure Home
- K 4.20 M T200
- K 4.500 T 250
- K 4.600
- K 4.600 T 250
- K 4.650 M T 250
- K 4.80 MD T 250
- K 4.80 MD plus
- K 4.800 eco!ogic
- K 4.82 MD T250
- K 5
- K 5 Car *EU
- K 5 Compact
- K 5 Compact Home
- K 5 Full Control
- K 5 Full Control HOME
- K 5 Full Control Premium
- K 5 Full Control Premium Home
- K 5 Home
- K 5 Power Control
- K 5 Power Control Car & Home
- K 5 Power Control Home
- K 5 Premium
- K 5 Premium Car
- K 5 Premium Full Control Plus
- K 5 Premium Full Control Plus HOME
- K 5 Premium Home
- K 5 Premium Power Control
- K 5 Premium Power Control Home
- K 5 Premium Power Control Promopack
- K 5 Premium Smart Control
- K 5 Premium Smart Control Home
- K 5 Premium Smart Control Home Promopack
- K 5 Premium eco!ogic
- K 5 Premium eco!ogic Home
- K 5.200
- K 5.51M-PL-WB
- K 5.520 T400 *EU
- K 5.55 Jubilee T 400
- K 5.600
- K 5.600 T250
- K 5.660 T400
- K 5.70 MD T 250
- K 5.700
- K 5.700 T300
- K 5.79 T 250
- K 5.80 MD ALU
- K 5.800 eco!ogic
- K 5.85 M
- K 5.85 MD
- K 6.250
- K 6.250 T300
- K 6.550 NEW 2012
- K 6.550 T 300
- K 6.600
- K 6.800 eco!ogic
- K 6.85 MD + WB
- K 6.91 MD
- K 7
- K 7 Compact
- K 7 Compact Home
- K 7 Full Control Plus
- K 7 Power
- K 7 Premium
- K 7 Premium Full Control *EU
- K 7 Premium Full Control Plus
- K 7 Premium Full Control Plus HOME
- K 7 Premium Home
- K 7 Premium Power Promopack
- K 7 Premium Smart Control
- K 7 Premium Smart Control Anti-Twist Flex
- K 7 Premium Smart Control Home
- K 7 Premium Smart Control Home Promopack
- K 7 Premium eco!ogic
- K 7 Premium eco!ogic Home
- K 7 Pure Home
- K 7 Smart Control
- K 7.20 M T 300
- K 7.200 *EU
- K 7.200 T400 *EU
- K 7.350 MD
- K 7.400
- K 7.560 T 400
- K 7.700 MD
- K 7.710 T 400
- K 7.750
- K 7.800 eco!ogic
- K 7.85 MD
- K 7.91 MD
- K4 eco!ogic
Toepassingen
- Lastig te bereiken plekken (hoeken, spleten, scheuren enz.)
- Reinigen van wielkasten
- Bloembakken
- Vuilbakken