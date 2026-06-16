Auto exterieur reinigingsbundel, 500ml
Speciaal samengestelde promo detergentenbundel om het exterieur van de auto efficiënt te reinigen. Inclusief RM 667 velgenreiniger (500ml) en RM 618 insectenverwijderaar (500ml).
Speciaal samengestelde promo detergentenbundel om het exterieur van de auto efficiënt te reinigen. Inclusief RM 667 velgenreiniger (500ml) en RM 618 insectenverwijderaar (500ml).
Specificaties
Technische gegevens
|Inhoud van de verpakking (ml)
|2 x 500
|Gewicht (incl. doos) (kg)
|1,3
Waarschuwingen
Waarschuwingen en veiligheidsaanbevelingen overeenkomstig EU-richtlijnen
- H302 Schadelijk bij inslikken.
- H317 Kan een allergische huidreactie veroorzaken.
- H319 Veroorzaakt ernstige oogirritatie.
Toepassingen
- Fietsen