Auto exterieur reinigingsbundel, 500ml

Speciaal samengestelde promo detergentenbundel om het exterieur van de auto efficiënt te reinigen. Inclusief RM 667 velgenreiniger (500ml) en RM 618 insectenverwijderaar (500ml).

Speciaal samengestelde promo detergentenbundel om het exterieur van de auto efficiënt te reinigen. Inclusief RM 667 velgenreiniger (500ml) en RM 618 insectenverwijderaar (500ml).

Specificaties

Technische gegevens

Inhoud van de verpakking (ml) 2 x 500
Gewicht (incl. doos) (kg) 1,3
Auto exterieur reinigingsbundel, 500ml
Auto exterieur reinigingsbundel, 500ml
Waarschuwingen
Waarschuwingen en veiligheidsaanbevelingen overeenkomstig EU-richtlijnen
  • H302 Schadelijk bij inslikken.
  • H317 Kan een allergische huidreactie veroorzaken.
  • H319 Veroorzaakt ernstige oogirritatie.
Toepassingen
  • Fietsen
Reinigingsmiddel