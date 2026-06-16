Rim cleaner premium RM 667 + Insect remover RM 618, 500ml
Un duo puissant : le détergent pour jantes Premium RM 667 nettoie rapidement et parfaitement tous les types de jantes, le produit démoustiquant RM 618 élimine en douceur les résidus d'insectes sur les surfaces peintes et les vitres.
Spécifications
Données techniques
|Conditionnement (ml)
|2 x 500
|Poids emballage inclus (kg)
|1,3
Préavis
Mises en garde et recommandations de sécurité selon les Directives CE
- Mention d'avertissement Attention
- H302 Nocif en cas d'ingestion
- H317 Peut provoquer une allergie cutanée
- Mention d'avertissement Attention
- H319 Provoque une sévère irritation des yeux
Domaines d'utilisation
- Véhicules