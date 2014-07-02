Ultra Foam reiniger RM 615, 1l

Ultra Foam reiniger in een 1 liter-fles - schuimintensief en reinigingsactief. Voor gebruik met de Kärcher Foam Nozzle. Uiterst werkzaam tegen typische verontreinigingen aan het voertuig.

Specificaties

Technische gegevens

Inhoud van de verpakking (l) 1
Verpakkingseenheid (Stuk(s)) 6
Gewicht (kg) 1
Gewicht (incl. doos) (kg) 1,1
Afmetingen (l x b x h) (mm) 100 x 100 x 215
Ultra Foam reiniger RM 615, 1l
Ultra Foam reiniger RM 615, 1l
Compatibele apparaten
HUIDIGE PRODUCTEN
NIET MEER LEVERBARE PRODUCTEN
Toepassingen
  • Auto's
  • Voor de reiniging van moto's en scooters.
  • Mobile homes
Toebehoren