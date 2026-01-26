Premium velgenreiniger RM 667, 500ml

Met maximale reinigingskracht en snelwerkende formule. Helpt bij het verwijderen van alle soorten vuil dat wordt opgepikt door alle gangbare velgtypes tijdens het rijden. De intelligente kleurwisseling geeft aan hoe het reinigingsmiddel in de loop van de tijd werkt.

Specificaties

Technische gegevens

Inhoud van de verpakking (ml) 500
Verpakkingseenheid (Stuk(s)) 8
Gewicht (incl. doos) (kg) 0,6
Afmetingen (l x b x h) (mm) 70 x 100 x 245
Compatibele apparaten
Toepassingen
  • Velgen