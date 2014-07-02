FJ 10 schuimsproeier Connect & Clean + 3-in-1 Ultra schuimreiniger

Ultra schuimreiniger + snelwisselsysteem FJ 10 C Connect 'n' Clean schuimsproeier. Eenvoudige omschakeling tussen verschillende reinigingsmiddelen met één simpele click.

FJ 10 C Connect 'n' Clean schuimsproeier met Ultra schuimreiniger. Danzkij het snelwisselsysteem voor het aanbrengen van reinigingsmiddelen, kan u snel wisselen tussen verschillende reinigingsmiddelen met één simpele click. De reinigingsmiddelendosering kan eenvoudig worden aangepast op de schuimsproeier (gele knop). Het spuitniveau kan ook naar wens worden aangepast. Geschikt voor alle Kärcher hogedrukreinigers uit de klassen K2–K7.

Kenmerken en voordelen
Innovatieve schuimsproeier
  • Produceren en aanbrengen van krachtig schuim.
In kit
  • Handige set met verschillende reinigingsmiddelen.
Snelwisselsysteem
  • Snel en handig wisselen van reinigingsmiddelen met één enkele click.
Dosering van reinigingsmiddel
  • Reinigingsmiddelenconsumptie afhankelijk van gebruik
Transparante reinigingsmiddelentank
  • Inhoud altijd zichtbaar
Specificaties

Technische gegevens

Kleur antraciet
Gewicht (kg) 1,3
Gewicht (incl. doos) (kg) 1,6
Afmetingen (l x b x h) (mm) 102 x 201 x 260
Compatibiliteit Voor oude spuitpistolen voor 2010 (pistool M, 96, 97): Adapter M (2.643-950.0) vereist.
Videos
Compatibele apparaten
Toepassingen
  • Fietsen
  • Voor de reiniging van moto's en scooters.
  • Mobile homes
Onderdelen FJ 10 schuimsproeier Connect & Clean + 3-in-1 Ultra schuimreiniger

