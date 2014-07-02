Canon à mousse FJ 10 C Connect 'n' Clean + Ultra Foam Cleaner
Ultra Foam Cleaner + système de changement rapide canon à mousse FJ 10 C Connect ’n’ Clean. Projection pratique de détergent et changement de détergent en un clic.
Canon à mousse FJ 10 C Connect ’n’ Clean avec Ultra Foam Cleaner. Le système de changement rapide pour la pulvérisation de détergent permet de passer d’un simple clic d’un détergent à un autre. Le dosage du détergent se règle facilement, directement sur le canon à mousse (bouton jaune). L'inclinaison du jet est orientable au besoin. Rincer le canon à mousse à l'eau claire après utilisation afin de prévenir les obstructions dues aux résidus de détergent. Convient à tous les nettoyeurs haute pression Kärcher des gammes K 2 à K 7.
Caractéristiques et avantages
Canon à mousse innovant
- Production et application de la mousse puissante.
En pack
- Kit pratique avec différents détergents.
Système de remplacement rapide
- Changement rapide et confortable des détergents d'un seul click.
Dosage de détergent
- La consommation du détergent dépend de l'utilisation
Réservoir du détergent transparent
- Contenu toujours visible
Spécifications
Données techniques
|Couleur
|anthracite
|Poids (kg)
|1,3
|Poids emballage inclus (kg)
|1,6
|Dimensions (L × l × h) (mm)
|102 x 201 x 260
|Compatibilité
|Adaptateur M (2.643-950.0) requis pour les poignées pistolet produites avant 2010 (poignées pistolet M, 96, 97)
Vidéos
Appareils compatibles
PRODUITS ACTUELS
- G 7.180
- K 2 Battery
- K 2 Battery Set
- K 2 Classic Car & Home
- K 2 Classic Home
- K 2 Horizontal
- K 2 Horizontal VPS
- K 2 Power Control Car & Home
- K 2 Premium Car
- K 2 Premium Car & Home
- K 2 Premium FJ
- K 2 Premium FJ Home
- K 2 Premium Home
- K 2 Premium Horizontal
- K 2 Premium Horizontal VPS
- K 2 Premium Horizontal VPS Home
- K 2 Universal Edition
- K 3 Car
- K 3 Car & Home
- K 3 Classic
- K 3 Classic Car
- K 3 FJ
- K 3 FJ Home
- K 3 Horizontal
- K 3 Horizontal Plus
- K 3 Horizontal Plus Home
- K 4
- K 4 Classic
- K 4 Classic Car
- K 4 Classic Home
- K 4 FJ
- K 4 FJ Home
- K 4 Power Control Flex
- K 4 Power Control Flex Car & Home
- K 4 Power Control Flex Home
- K 4 Power Control Go!Further
- K 4 Premium Power Control Flex
- K 4 Premium Power Control Flex Home
- K 4 WCM Premium
- K 4 WCM Premium Home
- K 5 Classic
- K 5 Classic Home
- K 5 FJ
- K 5 FJ Home
- K 5 Power Control Flex
- K 5 Power Control Flex Car & Home
- K 5 Power Control Flex Home
- K 5 Power Control Flex Home&Brush Anniversary Edition
- K 5 Premium Power Control Flex
- K 5 Premium Power Control Flex Home
- K 5 Premium Smart Control Flex
- K 5 Premium Smart Control Flex Home
- K 5 Premium Smart Control Flex eco!Booster
- K 5 WCM
- K 5 WCM Premium
- K 5 WCM Premium Home
- K 5 WCM eco!Booster
- K 6 Special
- K 7 Power Flex
- K 7 Power Flex Home
- K 7 Power Home
- K 7 Premium Power
- K 7 Premium Power Flex
- K 7 Premium Power Flex Home
- K 7 Premium Power Home
- K 7 Premium Smart Control Flex
- K 7 Premium Smart Control Flex Home
- K 7 Smart Control Flex
- K 7 Smart Control Flex Home
- K 7 WCM
- K 7 WCM Car&Home
- K 7 WCM FJ Home
- K 7 WCM Premium Home
- K Mini Plus
- K Silent Anniversary Edition
- K Silent eco!Booster
- K 2 Power Control Car
- K 2 Power Control Home
- K 2 Premium Power Control
- K 2 Premium Power Control Home
- K 3 Power Control
- K 3 Power Control Car & Home
- K 3 Power Control Home
- K 3 Power Control Home & Pipe
- K 3 Premium Power Control
- K 3 Premium Power Control Car & Home
- K 3 Premium Power Control Home
- K 4 Power Control Car & Stairs
- K 7 Smart Control Home
- K Mini
PRODUITS ABANDONNÉS
- G 4.10
- G 7.10
- K 2
- K 2 Basic
- K 2 Basic CAR
- K 2 Basic HOME
- K 2 Car&Home
- K 2 Compact Car & Home
- K 2 Compact Home Dankeschön Edition *DE
- K 2 Full Control CAR
- K 2 Full Control Home
- K 2 HOME
- K 2 Premium
- K 2 Premium Full Control
- K 2 Premium Full Control CAR
- K 2 Premium Full Control HOME
- K 2 Premium Home
- K 2 Universal Edition
- K 2.01
- K 2.100
- K 2.110 *EU
- K 2.120
- K 2.120 T 50
- K 2.14
- K 2.160 PLUS *EU
- K 2.17 EPC
- K 2.185 PLUS *EU
- K 2.190 *EU
- K 2.300 T50 WB *EU
- K 2.325
- K 2.325 T50
- K 2.36 M T 50
- K 2.36 M plus
- K 2.39 M PLUS WB T50*EU
- K 2.390 T50 *EU
- K 2.400 + T50 *EU
- K 2.410
- K 2.410 T 50
- K 2.425 + T50 *EU
- K 2.460 M PLUS T50 *EU
- K 2.490 MD T50 + RR 7,5 m
- K 2.490 T150
- K 2.59 M plus
- K 2.59M PLUS VPS *EU
- K 2.59M PLUS VPS T50 *EU
- K 2.800 eco!ogic
- K 2.90 M
- K 2.900 M T 50 plus
- K 2.900 M plus
- K 2.900M PLUS *BLX
- K 2.900M PLUS T80 *BLX
- K 2.91 MD
- K 2.98 M
- K 2.980 M Plus T80 RR *EU
- K 2.980 M plus WB *EU
- K 2.980M PLUS T80*EU
- K 2.99 M plus T 50
- K 3 Full Control CAR
- K 3 Full Control Car & Home
- K 3 Full Control HOME
- K 3 Full Control Home
- K 3 Full Control Home & Pipe
- K 3 Premium Full Control
- K 3 Premium Full Control Home
- K 4
- K 4 Car & Home
- K 4 Compact
- K 4 Compact Home
- K 4 Full Control
- K 4 Full Control Car & Stairs
- K 4 Full Control HOME
- K 4 Home
- K 4 Power Control Car & Home
- K 4 Pr PC Home + Rioolset 7.5m + RM 610 Car + WB 60 + FJ 10 C *BE
- K 4 Premium
- K 4 Premium eco!ogic Home
- K 4 Premium Full Control
- K 4 Premium Full Control Home
- K 4 Premium HOME
- K 4 Premium Home
- K 4 Premium Power Control
- K 4 Premium eco!ogic Home
- K 4 Pure Home *EU
- K 4.20 M PLUS T 200 *EU
- K 4.200 compact
- K 4.500 T 250
- K 4.600 T 250
- K 4.650 Jubilee T 250
- K 4.80 MD T 250
- K 4.800 eco!ogic + T 250
- K 4.82 MD T250 *EU
- K 4.91 MD T 200
- K 5
- K 5 Car
- K 5 Compact
- K 5 Compact Home
- K 5 Full Control Home
- K 5 Home
- K 5 Pr SC Home + Rioolset 7.5m + RM 610 Car + WB 60 + FJ 10 C *BE
- K 5 Premium
- K 5 Premium Car
- K 5 Premium eco!ogic Home
- K 5 Premium Full Control
- K 5 Premium Full Control Home
- K 5 Premium Full Control Plus
- K 5 Premium Full Control Plus Home
- K 5 Premium HOME
- K 5 Premium Power Control
- K 5 Premium Power Control Home
- K 5 Premium Power Control Set *BE
- K 5 Premium Smart Control
- K 5 Premium eco!ogic
- K 5.200 compact
- K 5.520 T400 *EU
- K 5.600
- K 5.660 T400 *EU
- K 5.70 MD T 250 *EU
- K 5.700
- K 5.700 T300 *EU
- K 5.79 T 250
- K 5.800 eco!ogic + T 250
- K 5.85 M
- K 5.85 MD
- K 6.250 *EU
- K 6.250 T300 *EU
- K 6.550 *EU
- K 6.550 T 300
- K 6.600
- K 6.800 eco!ogic
- K 6.85 MD
- K 6.91 MD
- K 7 Compact
- K 7 Compact Home
- K 7 Full Control Plus
- K 7 Power
- K 7 Pr SC Home + Rioolset 7.5m + RM 610 Car + WB 60 + FJ 10 C *BE
- K 7 Premium
- K 7 Premium Full Control
- K 7 Premium Full Control Plus
- K 7 Premium Full Control Plus Home
- K 7 Premium Home
- K 7 Premium Power Set *BE
- K 7 Premium Smart Control
- K 7 Premium Smart Control Anti-Twist Flex
- K 7 Premium eco!ogic
- K 7 Premium eco!ogic Home
- K 7 Pure Home *EU
- K 7 Smart Control
- K 7.20 M T 300
- K 7.200 T400 *EU
- K 7.200 compact
- K 7.280 MD Plus *EU
- K 7.350
- K 7.400 *EU
- K 7.560 T 400
- K 7.700 *EU
- K 7.750
- K 7.800 eco!ogic + T 400
- K 7.85 MD
- K4 eco!ogic
- KHD 4-2 AN *BE
- K 2.14
- K 3 Full Control
- K 4 Compact *EU
- K 4 Power Control
- K 4 Compact UM
- K 4 Compact UM Home
- K 4 Power Control Home
- K 4 Premium Power Control Home
- K 5 Compact
- K 5 Full Control
- K 5 Power Control
- K 5 Power Control Car & Home
- K 5 Power Control Home
- K 5 Premium Smart Control Home
- K 7
- K 7 Premium Smart Control Home
- Nettoyeur haute pression K 2.105
- Nettoyeur haute pression K 214 + T50
- Nettoyeur haute pression K 2300 + T50
- Nettoyeur haute pression K 238 M + T50
- Nettoyeur haute pression K 480 M +
- Nettoyeur haute pression K 5.600 T 250
- Nettoyeur haute pression K 570 M +
- Nettoyeur haute pression K 7.710 T400
- Nettoyeur haute pression K4600
Domaines d'utilisation
- Véhicules
- Motos et scooters
- Mobilehomes
Piéces détachées Canon à mousse FJ 10 C Connect 'n' Clean + Ultra Foam Cleaner
Quel que soit le lieu où vous avez acheté votre appareil Kärcher, vous pouvez contacter tout revendeur Kärcher de votre région en cas de réparation. Vous pouvez également utiliser directement notre service de réparation "MyKärcher". Nous réparons rapidement et à moindre coût dans notre centre de réparation pour un prix fixe.
En outre, vous pouvez également commander votre pièce détachées facilement et de manière pratique dans notre boutique en ligne. Les pièces détachées ne peuvent être remplacées que par des spécialistes. Faites donc également attention aux conditions de garantie.