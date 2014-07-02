Canon à mousse FJ 10 C Connect 'n' Clean + Ultra Foam Cleaner

Ultra Foam Cleaner + système de changement rapide canon à mousse FJ 10 C Connect ’n’ Clean. Projection pratique de détergent et changement de détergent en un clic.

Canon à mousse FJ 10 C Connect ’n’ Clean avec Ultra Foam Cleaner. Le système de changement rapide pour la pulvérisation de détergent permet de passer d’un simple clic d’un détergent à un autre. Le dosage du détergent se règle facilement, directement sur le canon à mousse (bouton jaune). L'inclinaison du jet est orientable au besoin. Rincer le canon à mousse à l'eau claire après utilisation afin de prévenir les obstructions dues aux résidus de détergent. Convient à tous les nettoyeurs haute pression Kärcher des gammes K 2 à K 7.

Caractéristiques et avantages
Canon à mousse innovant
  • Production et application de la mousse puissante.
En pack
  • Kit pratique avec différents détergents.
Système de remplacement rapide
  • Changement rapide et confortable des détergents d'un seul click.
Dosage de détergent
  • La consommation du détergent dépend de l'utilisation
Réservoir du détergent transparent
  • Contenu toujours visible
Spécifications

Données techniques

Couleur anthracite
Poids (kg) 1,3
Poids emballage inclus (kg) 1,6
Dimensions (L × l × h) (mm) 102 x 201 x 260
Compatibilité Adaptateur M (2.643-950.0) requis pour les poignées pistolet produites avant 2010 (poignées pistolet M, 96, 97)
Domaines d'utilisation
  • Véhicules
  • Motos et scooters
  • Mobilehomes
Piéces détachées Canon à mousse FJ 10 C Connect 'n' Clean + Ultra Foam Cleaner

Quel que soit le lieu où vous avez acheté votre appareil Kärcher, vous pouvez contacter tout revendeur Kärcher de votre région en cas de réparation. Vous pouvez également utiliser directement notre service de réparation "MyKärcher". Nous réparons rapidement et à moindre coût dans notre centre de réparation pour un prix fixe.
En outre, vous pouvez également commander votre pièce détachées facilement et de manière pratique dans notre boutique en ligne. Les pièces détachées ne peuvent être remplacées que par des spécialistes. Faites donc également attention aux conditions de garantie.