LAVER UNE VOITURE : CONSEILS ET ASTUCES POUR LA MAISON
Il devient de plus en plus difficile de voir à travers le pare-brise sale de la voiture ? La peinture est à nouveau couverte de pollen, de feuilles, de sel de déneigement ou d’insectes ? Alors l’heure est venue de laver votre voiture. Si vous ne souhaitez pas vous rendre dans une station de lavage, vous pouvez aussi laver votre voiture chez vous avec le bon équipement. Découvrez nos conseils pour un nettoyage rapide et facile.
Pourquoi laver régulièrement sa voiture ?
Qu’il s’agisse d’une pièce de collection ou d’un modèle récent, une voiture doit être régulièrement lavée. En effet, la carrosserie et les jantes se couvrent de saletés spécifiques à chaque saison, qu’il s’agisse de sel de déneigement en hiver, de pollen au printemps, d’insectes en été ou de feuilles mortes en automne. Si ces salissures ne sont pas nettoyées, elles peuvent endommager la peinture sur le long terme. Un nettoyage régulier permet donc non seulement de redonner de l’éclat à la voiture, mais aussi de préserver sa valeur. Les conseils suivants permettent de laver une voiture à la main rapidement.
Attention : respecter les instructions
Peut-on laver sa voiture chez soi ? Cela dépend des réglementations locales. Dans certains pays, comme la France, il est interdit de laver une voiture sur la voie publique, peu importe si on utilise des produits de nettoyage ou non. Sur les terrains privés, le nettoyage des voitures et des motos est généralement autorisé, à condition de faire un lavage à sec ou de le faire sur votre propre terrain, avec le portail fermé. Avant de laver sa voiture à la maison, il est conseillé de toujours se renseigner d’abord pour sur le type de lavage expressément interdit sur un terrain privé. Vous pouvez également laver votre voiture dans une station ou dans un box de lavage en libre-service, une alternative qui ne pose aucun problème juridique.
Laver sa voiture à la main : étape par étape
Étape 1 : enlever les saletés résiduelles
Avant de commencer le nettoyage à proprement dit, il est recommandé d’enlever à la main ou à l’aide d’un balai à main les saletés éparses telles que les restes de feuilles ou de fleurs.
Étape 2 : nettoyage préalable
Il est maintenant temps de procéder au prélavage : vous pouvez décoller les plus grandes saletés avec le nettoyeur haute pression et la buse à jet plat. Vous éviterez ainsi de rayer votre voiture avec la brosse de lavage par la suite. Il est également possible de laver votre voiture à la main avec un tuyau d’arrosage équipé d’un pistolet ou avec un seau d’eau et une éponge. Si nécessaire, prétraitez et nettoyez les jantes. N’oubliez pas les enjoliveurs lors du prélavage, car les salissures y sont particulièrement tenaces. Pour nettoyer ces endroits difficiles d’accès, le nettoyeur haute pression doit être équipé d’une lance courte avec une articulation à 360 degrés. L’angle de cette lance est réglable à volonté. Le jet d’eau peut être dirigé vers l’avant, sur le côté, vers le haut et vers le bas.
Étape 3 : appliquer le produit nettoyant
Maintenant, à l’aide de la fonction de nettoyage du nettoyeur haute pression, mouillez l’ensemble du véhicule de bas en haut avec du shampooing auto ou du détergent universel et laissez agir brièvement afin de décoller les grosses taches. Le détergent facilite la dissolution de la saleté, qui n’a ensuite plus qu’à être rincée au jet d’eau puissant. Si les salissures tenaces nécessitent un temps d’action plus long, il est conseillé d’utiliser un détergent moussant. Celui-ci forme une mousse dense qui adhère plus longtemps. L’application est particulièrement facile avec un canon à mousse. Il est également possible d’appliquer le produit de nettoyage sur la carrosserie à l’aide d’une éponge douce. Attention : évitez de créer une montagne de mousse, sinon elle glissera vers le bas sous l’effet de son propre poids et n’agira donc pas assez longtemps.
Étape 4 : laver la voiture
Nettoyez ensuite l’ensemble du véhicule à l’aide d’un nettoyeur haute pression et d’eau claire. Il est conseillé de toujours travailler avec le jet plat à une distance d’au moins 15 centimètres de la surface ou de 30 centimètres des pneus. Il est également possible de raccorder une brosse douce, une brosse haute pression ou une brosse rotative au nettoyeur haute pression, ce qui permet d’éliminer les saletés en profondeur. Conseil : toujours laver le véhicule de bas en haut. Il est ainsi plus facile de voir quelles surfaces doivent encore être traitées. De plus, cela permet d’exploiter au mieux l’effet du produit de nettoyage appliqué.
Si vous n’avez pas de nettoyeur haute pression, vous pouvez aussi laver votre voiture avec un tuyau d’arrosage et un pistolet.
Conseils
Lors de la pulvérisation d’un mélange de détergent et d’eau avec un nettoyeur haute pression, la règle « concentration avant quantité » s’applique. Il est préférable d’utiliser avec parcimonie un détergent légèrement plus concentré qu’une grande quantité de produit fortement dilué, dont l’effet sera forcément réduit.
Étape 5 : laisser sécher le véhicule et retoucher la peinture
Une fois la voiture lavée et rincée, il faut la laisser sécher ou la frotter avec une peau de chamois. Les petites imperfections et les rayures visibles lors du nettoyage peuvent être réparées avec un stylo de retouche peinture. Une fois le nettoyage extérieur terminé, vous pouvez commencer à nettoyer l’intérieur.
Laver une voiture avec des saletés tenaces
Taches d’insectes
Les traces d’insectes peuvent être éliminées en douceur de la carrosserie, des grilles de radiateur, des rétroviseurs extérieurs, des vitres et du plastique à l’aide d’un produit insecticide détergent. Il suffit de vaporiser le nettoyant sur les zones concernées après le nettoyage préalable, de le laisser agir et de le rincer ensuite à l’eau claire. Il est également possible de ramollir la saleté avec du papier absorbant humidifié et de l’enlever après 15 minutes.
Résine d’arbre
Si vous découvrez de la résine d’arbre sur la carrosserie, il faut agir rapidement. En effet, plus elle est fraîche, plus il est facile de nettoyer votre voiture à la main avec de l’eau chaude et une éponge, avec un nettoyeur haute pression ou dans une station de lavage. Si la résine d’arbre est déjà sèche, ces deux astuces peuvent vous aider : vous pouvez soit appliquer quelques gouttes de dégivrant pour serrure sur les zones concernées, soit les frotter avec de la graisse, par exemple du beurre, de la margarine ou de l’huile alimentaire. Après avoir laissé agir quelques minutes, la résine pourra facilement être essuyée avec un chiffon doux.
Fientes d’oiseaux
Les fientes d’oiseaux qui n’ont pas été nettoyées peuvent brûler et endommager la carrosserie, surtout pendant les mois d’été. Il ne faut donc pas attendre pour laver votre voiture. Attention : ne jamais détacher les fientes séchées en les frottant, car cela peut provoquer des rayures. Au lieu de cela, commencez par faire tremper les zones concernées avec de l’eau tiède et un torchon de cuisine, avant de les laver avec un nettoyeur haute pression ou dans une station de lavage. Ensuite, il suffit d’essuyer les excréments avec une éponge douce ou un chiffon humide ou de les rincer à haute pression.
Résidus de sel
Il faut régulièrement laver sa voiture chez soi en hiver. En effet, le sel de déneigement et les gravillons peuvent accentuer la corrosion sur les zones déjà endommagées, par exemple lorsque la carrosserie est abîmée par un impact ou une éraflure. Le sel de déneigement doit aussi être régulièrement nettoyé en-dessous de la voiture. Pour que la carrosserie soit mieux protégée contre l’humidité et le sel, il est recommandé de laver soigneusement la voiture avant l’hiver et d’entretenir ensuite la peinture avec un polish à base de cire.
Nettoyer les vitres et les miroirs
Les conducteurs fréquents connaissent le problème : la saleté de la route, le pollen et les insectes s’accumulent rapidement sur le pare-brise, surtout en été. Non seulement cela donne un aspect peu soigné à la voiture, mais cela peut aussi réduire dangereusement la visibilité. Ainsi, lorsque vous lavez votre voiture à la main, vous pouvez en profiter pour nettoyer le pare-brise, les vitres latérales et les rétroviseurs. Le mieux est d’utiliser un nettoyant spécial pare-brise, qui garantit un nettoyage sans résidus ni éblouissement et qui élimine les taches d’insectes, la saleté de la route et les traces de main. De plus, les nettoyants contiennent souvent des additifs dont l’effet antistatique permet de réduire l’encrassement des surfaces vitrées et de les rendre plus faciles à nettoyer à l’avenir. Pour nettoyer les vitres, il suffit de répartir le nettoyant sur les surfaces, de le laisser agir brièvement et de l’essuyer avec un chiffon en microfibre. C’est encore plus simple avec le kit de nettoyage pare-brise et vitres qui permet d’utiliser le dégivreur de pare-brise sur batterie toute l’année. La rotation puissante de l’appareil permet d’éliminer sans peine les saletés incrustées.