Étape 4 : laver la voiture

Nettoyez ensuite l’ensemble du véhicule à l’aide d’un nettoyeur haute pression et d’eau claire. Il est conseillé de toujours travailler avec le jet plat à une distance d’au moins 15 centimètres de la surface ou de 30 centimètres des pneus. Il est également possible de raccorder une brosse douce, une brosse haute pression ou une brosse rotative au nettoyeur haute pression, ce qui permet d’éliminer les saletés en profondeur. Conseil : toujours laver le véhicule de bas en haut. Il est ainsi plus facile de voir quelles surfaces doivent encore être traitées. De plus, cela permet d’exploiter au mieux l’effet du produit de nettoyage appliqué.

Si vous n’avez pas de nettoyeur haute pression, vous pouvez aussi laver votre voiture avec un tuyau d’arrosage et un pistolet.