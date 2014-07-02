WB 60 zachte oppervlakte-wasborstel

Zachte borstel voor de reiniging van grote oppervlakken, zoals voertuigen, caravans, boten, veranda's of rolluiken. Zijn werkbreedte van 248 mm garandeert een goede oppervlakteprestatie.

De zachte borstel met zijn werkbreedte van 248 mm is ideaal voor de reiniging van grote oppervlakken – veranda's, voertuigen, boten, caravans en rolluiken. De borstel heeft niet alleen een uitstekende reinigingskracht, maar zijn zachte haren ontzien ook de oppervlakken. De beveiligingsring aan de buitenkant beschermt de oppervlakken tegen krassen. De borstel omvat een wartelmoer voor een veilige aansluiting van het pistool, een rubberen pad voor de verwijdering van hardnekkige vervuiling, zoals insecten en een ergonomische handgreep voor een groot gebruiksgemak. Kortom : de ideale oplossing voor de reiniging van grote oppervlakken rondom het huis en in de tuin. De zachte borstel past op alle Kärcher Home & Garden hogedrukreinigers uit de reeksen K2 – K7.

Kenmerken en voordelen
248 mm werkbreedte
  • Goede oppervlakteprestatie: ideaal voor de reiniging van grote oppervlakken.
Rubberen rand
  • Verwijdert hardnekkig vuil.
Gebruik met reinigingsmiddel
  • Betere vuiloplossing en een efficiëntere reiniging.
Zachte borstelharen - vriendelijk voor elk oppervlak
  • Zachtjes reinigen van gevoelige oppervlakken
Roterende beschermingsring
  • Beschermt het oppervlak tegen krassen
Specificaties

Technische gegevens

Kleur zwart
Gewicht (kg) 0,3
Gewicht (incl. doos) (kg) 0,5
Afmetingen (l x b x h) (mm) 270 x 261 x 177
Videos
Compatibele apparaten
HUIDIGE PRODUCTEN
NIET MEER LEVERBARE PRODUCTEN
Toepassingen
  • Fietsen
  • Voor de reiniging van moto's en scooters.
  • Mobile homes
  • Veranda's
  • Jaloezieën/rolluiken
  • Tuin-/terras-/balkonmeubels
  • Tuinspeelgoed
Toebehoren