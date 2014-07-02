Velgenwasborstel

Velgenwasborstel voor de efficiënte reiniging ook op moeilijk bereikbare plaatsen. Een gelijkmatige waterverdeling over 360° voor perfecte reinigingsresultaten.

De velgenwasborstel met borstels rondom garandeert een uiterst efficiënte reiniging. De borstel geraakt op moeilijk bereikbare plaatsen en zelfs in de kleinste spleetjes van wielen en fietsspaken. Een gelijmatige waterverdeling over 360° lost het vuil op en spoelt het weg. De kwaliteitsharen zorgen voor een zachte maar toch efficiënte reinigingsactie. Voor uitstekende reinigingsresultaten all-round. De borstel omvat een wartelmoer voor de veilige aansluiting van de spuitlans en een ergonomische handgreep voor een groot gebruiksgemak. Kortom : de ideale oplossing voor schitterend schone velgen en spaken. Deze velgenwasborstel past op alle Kärcher Home & Garden hogedrukreinigers uit de reeksen K2 – K7.

Kenmerken en voordelen
Gelijkmatige waterverdeling over 360°
  • Reinigt gelijkmatig en verwijdert hardnekkig vuil
Hoogwaardige borstelharen
  • Efficiënte en zachte reiniging
Gebruik met reinigingsmiddel
  • Betere vuiloplossing en een efficiëntere reiniging.
Roterende borstels
  • Moeiteloos reinigen van moeilijk bereikbare plaatsen en kleine ruimtes
Velgenwasborstel
  • Voor alle types motorfietsen
Specificaties

Technische gegevens

Kleur zwart
Gewicht (kg) 0,3
Gewicht (incl. doos) (kg) 0,4
Afmetingen (l x b x h) (mm) 422 x 80 x 101
Videos
Compatibele apparaten
HUIDIGE PRODUCTEN
NIET MEER LEVERBARE PRODUCTEN
Toepassingen
  • Velgen
Toebehoren