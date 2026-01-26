Autoruiten reiniger RM 650, 500ml

Streep- en verblindingsvrij reinigen van autoruiten en spiegels. Verwijdert betrouwbaar insecten, vingerafdrukken en vuil van de straat. Met antistatisch effect voor lage resoiling.

Specificaties

Technische gegevens

Inhoud van de verpakking (ml) 500
Verpakkingseenheid (Stuk(s)) 8
Gewicht (incl. doos) (kg) 0,6
Afmetingen (l x b x h) (mm) 80 x 80 x 250
Compatibele apparaten
Toepassingen
  • Voorruiten
  • Ramen en glazen oppervlaktes