Draadloze multifunctionele alleszuiger WD 1 Compact Battery Set
Onafhankelijk en veelzijdig: de compacte draadoze, multifunctionele alleszuiger WD 1 Compact Battery Set uit het 18V Battery Power batterij-platform, inclusief accessoires voor het reinigen van auto-interieurs.
Wilt u de volledige functionaliteit van een multifunctionele alleszuiger zonder te moeten vertrouwen op netvoeding? Geen probleem voor de draadloze, multfunctionele alleszuiger WD 1 Compact Battery Set met zijn compacte, draagbare ontwerp. De meegeleverde batterij biedt een looptijd van 10 minuten en maakt gebruik van Real Time-technologie om de batterijstatus op het geïntegreerde LCD-scherm ten allen tijde te tonen. Een robuuste, schokbestendige kunststof container met een inhoud van zeven liter. Dankzij het filterpatroon is het eenvoudig droog en nat vuil op te zuigen zonder de filter te moeten vervangen. Een geoptimaliseerde zuigslang en de speciale accessoires voor het reinigen van auto-interieurs, zoals de plintenzuigmond en de bekledingszuigmond, zorgen ervoor dat vuil volledig wordt verwijderd. Accessoires kunnen gemakkelijk worden opgeruimd bij een pauze van het werk of voor opslag. Verdere uitrustingskenmerken: blaasfunctie, vergrendelingssysteem "Pull & Push", ergonomische handgreep en opslag van de slang met rubberen band. Dankzij de compatibiliteit met het 18V Battery Power-batterijplatform, kan de batterij ook worden gebruikt in andere apparaten op dit platform.
Kenmerken en voordelen
18 V Kärcher Battery Power verwisselbare batterijMaakt het mogelijk om zonder stroomvoorziening te werken en daardoor een maximale bewegingsvrijheid te bereiken. Real Time-technologie met LCD-batterijweergave: resterende looptijd, resterende oplaadtijd en batterijcapaciteit. Compatibel met alle toestellen uit het 18 V Kärcher Battery Power battery-platform.
Compact, draagbaar ontwerpIndividueel en flexibel gebruik. Handig om te vervoeren.
Speciale patroonfilterVoor het opzuigen van zowel droog als nat vuil zonder de filter te moeten verwisselen.
Speciale accessoires voor het reinigen van het interieur van de auto
- Ideaal voor het reinigen van het interieur van de auto.
- Voor perfecte reinigingsresultaten - voor zowel droog als nat, fijn als grof vuil.
- Voor een maximaal comfort en flexibiliteit bij het stofzuigen.
Handige blaasfunctie
- De praktische blaasfunctie kan worden gebruikt overal waar stofzuigen niet mogelijk is.
- Moeiteloze verwijdering van vuil, bv. uit een kiezelbed.
Praktische slangopslag
- Eenvoudig om de zuigslang te bevestigen voor transport met behulp van de rubberen band.
Praktische opbergmogelijkheden voor toebehoren
- Ruimtebesparende, veilige en gemakkelijk toegankelijke accessoireopslag.
"Pull & Push" sluitsysteem
- Voor het snel, eenvoudig en veilig openen en sluiten van het vuilreservoir.
Ergonomische draaggreep
- De machine is eenvoudig en handig te vervoeren.
Specificaties
Technische gegevens
|Batterij aangedreven apparaat
|Battery platform
|18 V Battery platform
|Nominaal ingangsvermogen (W)
|250
|Zuigvermogen (W)
|60
|Vacuüm (mbar)
|max. 85
|Luchtverplaatsing (l/s)
|max. 22
|Capaciteit van de tank (l)
|7
|Materiaal van de tank
|Kunststof
|Kleurcomponent
|Apparaatkop Geel Container Geel
|ID standaard toebehoren (mm)
|35
|Batterij type
|Lithium-Ion batterij
|Stroomsoort (V)
|18
|Capaciteit (Ah)
|2,5
|Werktijd per batterijlading (min)
|Ongev. 10 (2,5 Ah)
|Laadtijd met de standaard lader (min)
|300
|Laadstroom (A)
|0,5
|Stroomvoorziening voor batterijlader (V/Hz)
|100 - 240 / 50 - 60
|Geluidsniveau (dB(A))
|64
|Kleur
|Geel
|Gewicht zonder toebehoren (kg)
|3,1
|Gewicht (incl. doos) (kg)
|5,8
|Afmetingen (l x b x h) (mm)
|386 x 279 x 312
Inbegrepen bij levering
- Variant: Batterij en lader inbegrepen
- Batterij: 18 V / 2.5 Ah batterij Battery Power (1 st.)
- Lader: 18 V Battery Power standaard lader (1 st.)
- Lengte zuigslang: 1.2 m
- Materiaal zuigslang: Kunststof
- Plintenzuigmond
- Bekledingszuigmond
- Patroonfilter: 1 Stuk(s), Cellulose
Uitvoering
- Intelligent display: Geïntegreerd in de batterij
- Blaasfunctie
- Opbergruimte voor toebehoren op het apparaat
Videos
Toepassingen
- Wageninterieur
- Mobile homes
- Gebieden rondom het huis en de tuin
- Tuinhuis
- Vloeistoffen
- Werkplaats
- Hobbykamer