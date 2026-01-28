Wilt u de volledige functionaliteit van een multifunctionele alleszuiger zonder te moeten vertrouwen op netvoeding? Geen probleem voor de draadloze, multfunctionele alleszuiger WD 1 Compact Battery Set met zijn compacte, draagbare ontwerp. De meegeleverde batterij biedt een looptijd van 10 minuten en maakt gebruik van Real Time-technologie om de batterijstatus op het geïntegreerde LCD-scherm ten allen tijde te tonen. Een robuuste, schokbestendige kunststof container met een inhoud van zeven liter. Dankzij het filterpatroon is het eenvoudig droog en nat vuil op te zuigen zonder de filter te moeten vervangen. Een geoptimaliseerde zuigslang en de speciale accessoires voor het reinigen van auto-interieurs, zoals de plintenzuigmond en de bekledingszuigmond, zorgen ervoor dat vuil volledig wordt verwijderd. Accessoires kunnen gemakkelijk worden opgeruimd bij een pauze van het werk of voor opslag. Verdere uitrustingskenmerken: blaasfunctie, vergrendelingssysteem "Pull & Push", ergonomische handgreep en opslag van de slang met rubberen band. Dankzij de compatibiliteit met het 18V Battery Power-batterijplatform, kan de batterij ook worden gebruikt in andere apparaten op dit platform.