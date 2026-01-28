Aspirer sans dépendre des prises électriques, mais sans pour autant renoncer à toutes les fonctionnalités d'un aspirateur eau et poussières ? Ce n'est pas un problème avec l'aspirateur eau et poussières d'entrée de gamme fonctionnant sur batterie WD 1 Compact Battery Set au format compact et portatif. La batterie incluse dans le set fournit une autonomie de dix minutes et le niveau de batterie est indiqué en permanence sur l'afficheur LCD intégré grâce à la technologie temps réel. Une cuve en plastique robuste et résistante aux chocs offre une capacité de 7 litres. Le filtre à cartouche permet d'aspirer facilement les saletés sèches et humides sans avoir à changer de filtre. Un flexible d'aspiration à flux optimisé ainsi que des accessoires conçus spécialement pour le nettoyage de l'habitacle tels que le suceur pour fentes et le suceur fauteuil assurent une élimination intégrale de la saleté. Un rangement pratique des accessoires est prévu pour les pauses ou lorsqu'il est temps de remballer. Autres équipements : fonction de soufflerie, système de verrouillage « Pull & Push », poignée de transport ergonomique et rangement pratique des accessoires et du flexible d'aspiration à l'aide d'un élastique. La compatibilité au sein de la plateforme de batterie 18 V permet également d'utiliser la batterie avec d'autres appareils de cette plateforme.