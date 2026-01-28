Aspirateur eau et poussières à batterie WD 1 Compact Battery Set
Autonome et polyvalent : l'aspirateur eau et poussières à batterie sans fil et compact WD 1 Compact Battery Set de la plateforme de batterie Battery Power 18 V avec des accessoires pour le nettoyage de l'habitacle.
Aspirer sans dépendre des prises électriques, mais sans pour autant renoncer à toutes les fonctionnalités d'un aspirateur eau et poussières ? Ce n'est pas un problème avec l'aspirateur eau et poussières d'entrée de gamme fonctionnant sur batterie WD 1 Compact Battery Set au format compact et portatif. La batterie incluse dans le set fournit une autonomie de dix minutes et le niveau de batterie est indiqué en permanence sur l'afficheur LCD intégré grâce à la technologie temps réel. Une cuve en plastique robuste et résistante aux chocs offre une capacité de 7 litres. Le filtre à cartouche permet d'aspirer facilement les saletés sèches et humides sans avoir à changer de filtre. Un flexible d'aspiration à flux optimisé ainsi que des accessoires conçus spécialement pour le nettoyage de l'habitacle tels que le suceur pour fentes et le suceur fauteuil assurent une élimination intégrale de la saleté. Un rangement pratique des accessoires est prévu pour les pauses ou lorsqu'il est temps de remballer. Autres équipements : fonction de soufflerie, système de verrouillage « Pull & Push », poignée de transport ergonomique et rangement pratique des accessoires et du flexible d'aspiration à l'aide d'un élastique. La compatibilité au sein de la plateforme de batterie 18 V permet également d'utiliser la batterie avec d'autres appareils de cette plateforme.
Caractéristiques et avantages
Batterie interchangeable Kärcher Battery Power 18 VPermet de travailler sans raccordement au secteur, pour une liberté de mouvement maximale. Technologie temps réel à afficheur LCD pour la batterie : autonomie restante, durée de charge restante et capacité de la batterie. Compatible avec tous les appareils de la plateforme de batterie Kärcher Battery Power 18 V.
Design compact et mobilePeut être utilisé seul et en toute flexibilité. Transport facilité.
Filtre cartouche spécialPour une aspiration de l'eau et des poussières sans remplacement de filtre.
Accessoires spéciaux pour le nettoyage de l'intérieur des voitures
- Idéal pour nettoyer l'intérieur des voitures.
- Pour un nettoyage optimal, qu'il s'agisse de poussières sèches, fines ou grossières, ou de liquide.
- Pour un confort de travail et une flexibilité exceptionnels lors de l'aspiration.
Fonction de soufflerie pratique
- Partout où il est impossible d’aspirer, la fonction de soufflerie se montrera utile.
- Élimination aisée des saletés, par exemple d'un lit de gravier.
Système pratique pour le rangement du flexible
- Fixation simple du flexible d'aspiration pour le transport et le rangement grâce à une bande en caoutchouc.
Rangement pratique des accessoires
- Rangement des accessoires sans perte de place, en toute sécurité et à portée de main.
Système de verrouillage « Pull & Push »
- Pour ouverture et fermeture simples, rapides et sûres du réservoir.
Poignée de transport ergonomique
- Pour un transport confortable de l'aspirateur.
Spécifications
Données techniques
|Appareil sans fil
|Plateforme de batterie
|Plateforme de batterie 18 V
|Puissance nominale à l'entrée (W)
|250
|Puissance d’aspiration (W)
|60
|Dépression (mbar)
|max. 85
|Débit d'air (l/s)
|max. 22
|Taille de la cuve (l)
|7
|Matériau de la cuve
|Plastique
|Composante couleur
|Tête jaune Cuve jaune
|Diamètre nominal accessoires (mm)
|35
|Type de batterie
|Batterie lithium-ion interchangeable
|Tension (V)
|18
|Capacité (Ah)
|2,5
|Autonomie par charge de la batterie (min)
|env. 10 (2,5 Ah)
|Temps de charge de la batterie avec un chargeur standard (min)
|300
|Courant de charge (A)
|0,5
|Connexion au secteur du chargeur (V/Hz)
|100 - 240 / 50 - 60
|Niveau de pression acoustique (dB (A))
|64
|Couleur
|jaune
|Poids sans accessoires (kg)
|3,1
|Poids emballage inclus (kg)
|5,8
|Dimensions (L × l × h) (mm)
|386 x 279 x 312
Inclus dans la livraison
- Version: Batterie et chargeur compris
- Batterie: Batterie rechargeable Battery Power 18 V/2,5 Ah (1 pièce)
- Chargeur: chargeur standard Battery Power 18 V (1 pièce)
- Longueur flexible d'aspiration: 1.2 m
- Matériau flexible d'aspiration: Plastique
- Suceur pour fentes
- Suceur fauteuil
- Filtre à cartouche: 1 Pièce(s), Cellulose
Équipement
- Écran intelligent: intégration à la batterie
- Fonction de soufflage
- Rangement des accessoires inclus sur l'appareil
Vidéos
Domaines d'utilisation
- Intérieur des véhicules
- Mobilehomes
- Surfaces dans la maison et le jardin
- Abri de jardin
- Liquides
- Atelier
- Salle de loisirs