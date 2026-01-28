Met de snoerloze WD 3 Battery set krijg je alle functionaliteit van een multifunctionele alleszuiger zonder gebonden te zijn aan een stopcontact. De looptijd van de meegeleverde batterij in de set bedraagt 15 minuten. Dankzij de Real Time Technologie, toont het LCD-scherm van de batterij op elk moment zijn status.Deze krachtige zuiger heeft een robuust en schokbestendig kunststoffen vuilreservoir van 17 liter. Het patroonfilter maakt het mogelijk droog en nat vuil te zuigen zonder van filter te wisselen. De zuigslang met geoptimaliseerde luchtstroom en de slimme clip-vloerzuigmond met verschillende opzetstukken zorgen voor een optimale vuilopname en een perfect schoon resultaat. De accessoires kunnen dankzij de afneembare handgreep direct op de zuigslang worden bevestigd. In de parkeerstand kun je de zuigbuis en vloerzuigmond comfortabel wegzetten tijdens werkonderbrekingen. Meer kenmerken: blaasfunctie, 'Pull & Push'-blokkeersysteem, ergonomische draaggreep en bijzonder praktische opbergruimte voor accessoires. En dankzij zijn compatibiliteit met het 36 V batterij-platform, kan de batterij bovendien worden gebruikt voor alle andere toestellen uit het 36V Kärcher Battery Power batterij-platform - voor een ongelimiteerde bewegingsvrijheid.