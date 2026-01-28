Draadloze multifunctionele alleszuiger WD 3 Battery Set
Direct gebruiksklaar: de batterij-aangedreven WD 3 Battery Set inclusief batterij. Een snoerloze multifunctionele alleszuiger uit het 36 V Battery Power batterij-platform voor een veelzijdig gebruik op vloeren.
Met de snoerloze WD 3 Battery set krijg je alle functionaliteit van een multifunctionele alleszuiger zonder gebonden te zijn aan een stopcontact. De looptijd van de meegeleverde batterij in de set bedraagt 15 minuten. Dankzij de Real Time Technologie, toont het LCD-scherm van de batterij op elk moment zijn status.Deze krachtige zuiger heeft een robuust en schokbestendig kunststoffen vuilreservoir van 17 liter. Het patroonfilter maakt het mogelijk droog en nat vuil te zuigen zonder van filter te wisselen. De zuigslang met geoptimaliseerde luchtstroom en de slimme clip-vloerzuigmond met verschillende opzetstukken zorgen voor een optimale vuilopname en een perfect schoon resultaat. De accessoires kunnen dankzij de afneembare handgreep direct op de zuigslang worden bevestigd. In de parkeerstand kun je de zuigbuis en vloerzuigmond comfortabel wegzetten tijdens werkonderbrekingen. Meer kenmerken: blaasfunctie, 'Pull & Push'-blokkeersysteem, ergonomische draaggreep en bijzonder praktische opbergruimte voor accessoires. En dankzij zijn compatibiliteit met het 36 V batterij-platform, kan de batterij bovendien worden gebruikt voor alle andere toestellen uit het 36V Kärcher Battery Power batterij-platform - voor een ongelimiteerde bewegingsvrijheid.
Kenmerken en voordelen
Vervangbare batterij van 36 V uit het Kärcher Battery Power batterijplatformMaakt het mogelijk om zonder stroomvoorziening te werken en daardoor een maximale bewegingsvrijheid te bereiken. Real Time-technologie met LCD-batterijweergave: resterende looptijd, resterende oplaadtijd en batterijcapaciteit. Compatibel met alle toestellen uit het 36 V Battery Power-platform.
Speciale patroonfilterVoor het opzuigen van zowel droog als nat vuil zonder de filter te moeten verwisselen.
Handige blaasfunctieDe praktische blaasfunctie kan worden gebruikt overal waar stofzuigen niet mogelijk is. Moeiteloos vuil verwijderen uit bijvoorbeeld een kiezelbed.
Vloerzuigmond en zuigslang
- Voor perfecte reinigingsresultaten - voor zowel droog als nat, fijn als grof vuil.
- Voor een maximaal comfort en flexibiliteit bij het stofzuigen.
Verwijderbare handgreep
- Verschillende zuigmonden kunnen direct op de zuigslang worden aangesloten.
- Voor het eenvoudig stofzuigen - zelfs op de smalle plaatsen.
Praktische parkeerstand
- Snelle en handige tussentijdse opberging van de zuigbuis en de vloerzuigmond tijdens werkonderbrekingen.
Praktische opbergmogelijkheden voor toebehoren
- Zuigslang, aansluitkabel en accessoires ruimtebesparend, veilig en makkelijk bereikbaar op het apparaat opbergen.
"Pull & Push" sluitsysteem
- Voor het snel, eenvoudig en veilig openen en sluiten van het vuilreservoir.
Ergonomische draaggreep
- De machine is eenvoudig en handig te vervoeren.
Grote transportwielen
- Voor een veilig en eenvoudig transport, ook op oneffen terrein zoals tuinpaden.
Specificaties
Technische gegevens
|Batterij aangedreven apparaat
|Battery platform
|36 V Battery platform
|Nominaal ingangsvermogen (W)
|300
|Zuigvermogen (W)
|80
|Vacuüm (mbar)
|max. 110
|Luchtverplaatsing (l/s)
|max. 40
|Capaciteit van de tank (l)
|17
|Materiaal van de tank
|Kunststof
|Kleurcomponent
|Apparaatkop Geel Container Geel Bumper Geel
|ID standaard toebehoren (mm)
|35
|Batterij type
|Lithium-Ion batterij
|Stroomsoort (V)
|36
|Capaciteit (Ah)
|2,5
|Prestatie per batterijlading (m²)
|Ongev. 70 (2,5 Ah) / Ongev. 140 (5 Ah)
|Werktijd per batterijlading (min)
|Ongev. 15 (2,5 Ah)
|Laadtijd met de standaard lader (min)
|315
|Laadstroom (A)
|0,5
|Stroomvoorziening voor batterijlader (V/Hz)
|100 - 240 / 50 - 60
|Geluidsniveau (dB(A))
|67
|Kleur
|Geel
|Gewicht zonder toebehoren (kg)
|5,2
|Gewicht (incl. doos) (kg)
|9,4
|Afmetingen (l x b x h) (mm)
|388 x 340 x 503
Inbegrepen bij levering
- Variant: Batterij en lader inbegrepen
- Batterij: 36 V / 2.5 Ah batterij Battery Power (1 st.)
- Lader: 36 V Battery Power standaard lader (1 st.)
- Lengte zuigslang: 2 m
- Type zuigslang: Met gebogen handgreep
- Materiaal zuigslang: Kunststof
- Verwijderbare handgreep
- Aantal zuigbuizen: 2 Stuk(s)
- Lengte zuigbuizen: 0.5 m
- Nominale breedte zuigbuizen: 35 mm
- Materiaal zuigbuizen: Kunststof
- Nat- en droog vloerzuigmond: Clips
- Plintenzuigmond
- Patroonfilter: 1 Stuk(s), Cellulose
- Vliesfilterzak: 1 Stuk(s), 3 lagen
Uitvoering
- Intelligent display: Geïntegreerd in de batterij
- Blaasfunctie
- Parkeerpositie
- Opbergruimte voor toebehoren op het apparaat
- Stootrand
- Zwenkwielen zonder rem: 4 Stuk(s)
Videos
Toepassingen
- Terrassen
- Gebieden rondom het huis en de tuin
- Tuinhuis
- Wageninterieur
- Vloeistoffen
- Werkplaats
- Garage
- Kelder
- Inkomhal
- Hobbykamer