THUIS HET INTERIEUR VAN JE AUTO REINIGEN
Van de stoelen tot het dashboard en van de ramen tot de vloermatten: als je je auto mooi wilt houden moet je hem niet alleen regelmatig aan de buitenkant wassen, maar ook het interieur goed onderhouden. Daarmee bescherm je de materialen en zorg je dat je auto lang zijn waarde behoudt. Hieronder vind je een paar tips om het interieur van je auto schoon te maken.
Goed uitgerust: de juiste voorbereiding
Voordat je begint met je auto van binnen schoon te maken, moet je eerst alle losse voorwerpen, afval, vloermatten en losse bekleding eruit halen. Onder de vloermatten verzamelt zich na verloop van tijd een hoop vuil. Klop ze dus goed uit om het meeste stof eruit te slaan en leg ze opzij. Daarna zet je klaar wat je nodig hebt voor de schoonmaakbeurt, zoals een stofzuiger, schoonmaakdoekjes en schoonmaakmiddelen. Veel fabrikanten verkopen complete autoreinigingssets voor het interieur van de auto, waaronder verlengslangen, extra lange plintenzuigmonden, autozuigmonden, zuigborstels en microvezeldoeken voor gladde en glazen oppervlakken.
Het interieur van je auto schoonmaken: stap voor stap
Nadat je de auto hebt leeggehaald, kun je beginnen met het schoonmaken van het interieur. Met de volgende stappen geef je je auto zijn showroom-look terug!
1. De auto stofzuigen
Begin met het schoonmaken van de volledige binnenkant met een nat-/droogzuiger om het ergste vuil zoals kruimels, vuil en haren van huisdieren op te zuigen. Je kunt het best starten bij de kofferbak en naar het dashboard toewerken. Vergeet daarbij vooral de kleine ruimtes niet – die zijn vaak een verzamelplaats van vuil. Op die plekken kun je het beste een speciaal mondstuk gebruiken, bijvoorbeeld een plintenzuigmond. Daarmee kan je gemakkelijk vuil opzuigen op lastig bereikbare plaatsen, zoals tussen de stoelen en de deuren of op het dashboard. Met de autozuigmond kun je snel en makkelijk de grotere oppervlakken reinigen, zoals de voetenruimtes en de kofferbak. Bevestig gewoon het juiste mondstuk aan het uiteinde van de zuigslang. Draadloze stofzuigers zijn nog gemakkelijker, want je hoeft niet meer met een snoer te zeulen om overal te komen. En nog een voordeel: je kan er ook niet meer over struikelen!
Ook de stoelbekleding moet grondig worden gestofzuigd. Wij raden aan voor stoffen bekleding een harde borstel te gebruiken, en voor leren bekleding een zachte.
Voor het schoonmaken tussendoor kan los vuil van stoelen en in de kieren gemakkelijk worden verwijderd met een draadloze kruimeldief en een spleetmondstuk.
Tip: hondenharen uit de auto verwijderen
Hondenhaar kleeft altijd hardnekkig vast aan de stoffen bekleding van de autostoelen en de kofferbak. Je kunt in eerste instantie proberen de haren te verwijderen met een stofzuiger met een borstelmondstuk. Een turbo meubelborstel werkt daarvoor het beste. Mochten er daarna toch nog hondenharen op de bekleding zitten, dan kun je die weghalen met een kleefroller of een pluizenborstel. Nog een handige tip: maak met een licht vochtige rubberhandschoen de hondenharen los en zuig ze meteen op.
Om te voorkomen dat je schone stoelen meteen weer vol hondenhaar komen te zitten, kan je best je huisdier regelmatig borstelen en een beschermende mat op de stoel(en) of in de kofferruimte leggen. Dergelijke matten zijn meestal in uitwasbaar materiaal gemaakt, zodat haren en vuil makkelijk weggewassen kunnen worden.
2. Autostoelen, dashboard en dergelijke schoonmaken
Als je je auto van achter naar voren hebt schoongemaakt met de stofzuiger, kun je naar stap 2 gaan van de interieurreiniging. Begin met het dashboard af te nemen met een vochtige doek. Daarna kun je het hardnekkigere vuil aanpakken, zoals vetvlekken op de stoelen of opgedroogde kauwgom op de vloermatten.
Net als met andere vlekken is het bij vetvlekken noodzakelijk om snel te handelen en vooral niet te wrijven! Om deze vlekken te verwijderen kun je een simpel huishoudelijk product gebruiken. Ossengalzeep werkt bijvoorbeeld heel goed: de zeep gewoon wat vochtig maken, op de vlek wrijven, laten inwerken en dan deppen met een vochtige doek. Spoel de doek tussendoor steeds goed uit zodat er geen zeep achterblijft. Tot slot deppen met een droge doek om het vocht uit de bekleding te halen. Let op: test elk middel dat je gebruikt altijd eerst even op een onopvallende plek.
Voor een echt grondige reiniging van de bekleding is een sproei-extractiereiniger een echte aanrader. Daarmee wordt in één handeling een mix van water en reinigingsmiddel op de bekleding gesproeid en er vervolgens weer krachtig uitgezogen. Je bekleding wordt zo superschoon, zonder dat er watersporen achterblijven.
Tip
Zit er kauwgom vastgeplakt op de vloermatten van je auto? Probeer deze eenvoudige tip: leg een bevroren koelelement of ijszak op de plek totdat de kauwgom hard en broos wordt. Vervolgens kan je hem dan gemakkelijk met de hand losmaken of met een hard voorwerp in kleine stukjes breken. Zuig daarna alles op met de stofzuiger.
3. Verzorging van het interieur
Bij het schoonmaken van het interieur van een auto is het onderhoud de laatste stap. Met de juiste reinigingsmiddelen voorkom je dat stof en vuil zich snel opnieuw vasthechten. Bovendien gaat je auto er lekker fris van ruiken! Er bestaan auto-interieurreinigers die geuren neutraliseren en een antistatisch effect hebben. Kwetsbare oppervlakken zoals dashboards of leren stoelen hou je in goede staat met cockpitspray of een speciaal leerverzorgingsproduct.
Het totaalonderhoud van je auto houdt natuurlijk niet op bij het interieur. Ook de buitenkant van de auto – en dus ook de velgen – moeten regelmatig grondig worden schoongemaakt.
De beste tips voor het schoonmaken van verschillende oppervlakken
Bij het schoonmaken van de binnenkant van je auto krijg je te maken met verschillende soorten vuile oppervlakken. Voor elk materiaal bestaan verschillende reinigingsmethoden.
Leer
- Leer is over het algemeen gemakkelijk te reinigen, maar vereist speciale zorg en behandeling. Voor het reinigen van leren oppervlakken is een katoenen of microvezeldoek die licht bevochtigd is met lauw water vaak al voldoende.
- Voor meer hardnekkige vlekken kan een verdund huishoudmiddel of een speciale leerreiniger helpen: met ronddraaiende bewegingen inwrijven en vervolgens afnemen met een microvezeldoek. Ook kan een speciale leerborstel worden gebruikt, maar de haren daarvan mogen uiteraard niet te hard zijn. Let op: bij gebruik van zure reinigingsmiddelen, maar ook door het uitoefenen van te veel druk op het materiaal kan het leer verkleuren!
- Omdat bij het reinigen waardevolle oliën en vetten uit het leer worden getrokken, moet je daarna een speciaal leerverzorgingsproduct aanbrengen dat geschikt is voor het leer en voorkomt dat er craquelé ontstaat. Test het effect van het product altijd vooraf op een onopvallende plek.
Stoffen oppervlakken en vloermatten
- Voor het reinigen van stoffen stoelbekleding of vloermatten moet een speciale tapijtreiniger worden gebruikt. Meng het reinigingsmiddel met water volgens de aanwijzingen van de fabrikant en breng het aan met een badstofdoek of microvezeldoek. Wrijf vervolgens de autostoelen of vloermatten schoon met een droge doek.
- Als je geen tapijtreiniger bij de hand hebt, kun je een warm sopje gebruiken of een reinigingsmiddel dat geschikt is voor het reinigen van textiel.
- Een sproei-extractiereiniger maakt het reinigen van bekleding nog eenvoudiger: daarmee worden reinigingsmiddel en water in één handeling op de bekleding gesproeid en samen met het losgemaakte vuil weer opgezogen.
- Vloermatten kun je overigens ook met een hogedrukreiniger reinigen, thuis of bij een zelfbedienings-wasinstallatie. Sommige van die zelfbedienings-wasinstallaties beschikken over speciale apparatuur voor het professioneel reinigen van vloermatten.
- Na de reiniging moeten de tapijten worden opgehangen zodat het resterende water kan weglopen. Ze zijn dan snel weer klaar voor gebruik. Om te voorkomen dat het interieur van je auto onnodig vochtig wordt, moet je ze wel volledig laten drogen.
Kunststof
- Kunststof onderdelen zoals het dashboard en de deurhendels kunnen snel worden opgefrist met een geschikt reinigingsmiddel. Een speciale cockpitspray werkt daarvoor het beste.
- Spuit het product op een microvezeldoek en wrijf de oppervlakken schoon. Zo verwijder je vuil en worden lichte krasjes weggepolijst zonder dat je een professionele garage moet inschakelen.
- Rondom de airbags moet je even extra voorzichtig zijn: ongeschikte producten kunnen de breuklijnen aantasten. Veel fabrikanten raden daarom aan ze alleen met schoon water te reinigen.
Glazen oppervlakken
- Speciale autoruitreinigers verwijderen effectief vingerafdrukken, vet, insectenvlekken en straatvuil van de binnen- en buitenkant van je autoruiten zonder sporen na te laten. Bovendien zorgt hun antistatische werking dat nieuw vuil zich minder snel kan hechten. In bepaalde situaties kan dat het risico op een ongeluk verkleinen, want afhankelijk van de stand van de zon kan een vuilfilm het zicht van de bestuurder aanzienlijk verminderen.
- Voor het reinigen van de ruiten aan de binnenkant eerst de ruitenreiniger aanbrengen, dan schoonmaken met een vochtige microvezeldoek en vervolgens droogwrijven met een pluisvrije doek.
- Met een Window Vac gaat het helemaal snel en krijg je een streeploos resultaat: het apparaat zuigt het reinigingsmiddel en het vuil simpelweg van de ruit af!