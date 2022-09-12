1. De auto stofzuigen

Begin met het schoonmaken van de volledige binnenkant met een nat-/droogzuiger om het ergste vuil zoals kruimels, vuil en haren van huisdieren op te zuigen. Je kunt het best starten bij de kofferbak en naar het dashboard toewerken. Vergeet daarbij vooral de kleine ruimtes niet – die zijn vaak een verzamelplaats van vuil. Op die plekken kun je het beste een speciaal mondstuk gebruiken, bijvoorbeeld een plintenzuigmond. Daarmee kan je gemakkelijk vuil opzuigen op lastig bereikbare plaatsen, zoals tussen de stoelen en de deuren of op het dashboard. Met de autozuigmond kun je snel en makkelijk de grotere oppervlakken reinigen, zoals de voetenruimtes en de kofferbak. Bevestig gewoon het juiste mondstuk aan het uiteinde van de zuigslang. Draadloze stofzuigers zijn nog gemakkelijker, want je hoeft niet meer met een snoer te zeulen om overal te komen. En nog een voordeel: je kan er ook niet meer over struikelen!

Ook de stoelbekleding moet grondig worden gestofzuigd. Wij raden aan voor stoffen bekleding een harde borstel te gebruiken, en voor leren bekleding een zachte.

Voor het schoonmaken tussendoor kan los vuil van stoelen en in de kieren gemakkelijk worden verwijderd met een draadloze kruimeldief en een spleetmondstuk.