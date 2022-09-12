AUTO-ONDERHOUD: TIPS VOOR BINNEN- EN BUITENKANT
Als je lang van je auto wil genieten, moet je er goed voor zorgen. Je auto goed onderhouden houdt niet op bij regelmatig wassen, maar betekent ook het lak- en koetswerk verzorgen en het interieur schoonhouden. Het enige wat je daarvoor nodig hebt is wat tijd, de juiste schoonmaakspullen en goede verzorgingsproducten. De beste tips voor het onderhouden van je auto vind je hier.
Auto-onderhoud is synoniem voor waardebehoud
Auto-onderhoud zorgt er niet alleen voor dat je auto er van binnen en van buiten goed uitziet, het helpt ook om de waarde van je voertuig te behouden. Regelmatig de autolak laten verzegelen beschermt je auto bijvoorbeeld tegen schade door het weer, zout en vuil in de winter of pollen en insecten in de zomer. Daarnaast voorkomt het roestvorming, dat oppervlakken poreus maakt en de auto op lange termijn beschadigt.
De auto schoonmaken
Voordat je het lakwerk, de stoffen of leren bekleding en de kunststof, glazen en metalen oppervlakken onder handen neemt, moet je de auto grondig schoonmaken. Daarbij zijn de buitenkant en de binnenkant even belangrijk. Wacht vooral niet met het schoonmaken van de buitenkant totdat die heel vuil is. Je auto heeft in principe altijd baat bij een regelmatige wasbeurt, of dat nu in een wasstraat gebeurt of thuis met een hogedrukreiniger en de bijbehorende accessoires. Ook het interieur moet regelmatig worden schoongemaakt, bij voorkeur met een nat-/droogzuiger, een zachte doek en schoonmaakmiddelen die geschikt zijn voor de verschillende oppervlakken. En vergeet ook de velgen niet: die kun je weer laten glanzen met behulp van een hogedrukreiniger en velgenreiniger. Hoe vaak je je auto schoonmaakt hangt niet alleen af van hoe vuil hij is, maar ook van hoe belangrijk jij het vindt dat hij proper is. In principe is het echter een goed idee om je auto in elk geval ‘s winters goed te onderhouden, want kou, ijs en strooizout kunnen de ruiten en de carrosserie beschadigen, om nog maar te zwijgen van het lakwerk van de auto.
Met de juiste apparatuur, reinigingsproducten en gebruikstips krijg je je auto weer perfect schoon. Daarna kun je er dan de nodige verzorgingsproducten op loslaten om de lak en de oppervlakken te poetsen en onderhouden.
Onderhoud van het interieur van de auto
Nadat het interieur van de auto is gestofzuigd en het dashboard is gepoetst, is het tijd om de verschillende oppervlakken aan te pakken. Voor het verwijderen van opgedroogde koffievlekken, vetvlekken of zonnebrandcrème uit kunststof, rubber of textiel kan je een speciale auto-interieurreiniger gebruiken. Je neutraliseert daarmee tegelijkertijd onaangename geuren en geeft de kleur en vezels van de bekleding een opfrisbeurt. Een ander voordeel van speciale interieurreinigers is dat ze ervoor zorgen dat oppervlakken minder snel weer vies worden, en dat zorgt er weer voor dat de volgende schoonmaakbeurt gemakkelijker wordt.
Tip
Check bij aankoop van een speciale interieurreiniger altijd voor welke oppervlakken het product is bedoeld. Soms kan met één product het hele interieur worden gereinigd, inclusief de stoelen. Wees extra voorzichtig als je auto een goede kwaliteit leren stoelen heeft: leer mag maar één of twee keer per jaar worden gereinigd en moet daarna altijd worden behandeld met een speciaal, vetherstellend leerverzorgingsproduct om het mooi te houden.
Als je geen speciale interieurreiniger bij de hand hebt, kun je het dashboard en de stoelen schoonmaken met een warm sopje. Neem de oppervlakken simpelweg af met een vochtige doek en droog ze vervolgens met een droge katoenen of microvezeldoek, zodat er geen vocht in de elektronische onderdelen kan komen. Overigens heeft deze methode geen antistatisch effect en vuil zal er ook niet minder snel weer door terugkomen.
Na verloop van tijd kunnen er lichte krassen ontstaan op het dashboard of de deurpanelen. Gladde, water- en vuilafstotende materialen kunnen daarom na het reinigen het beste met cockpitspray worden behandeld: gewoon op het oppervlak spuiten, kort laten inwerken en indien nodig nawrijven. Oppervlakkige schade verdwijnt en kleur en glans worden hersteld. Je dashboard zal er weer als nieuw uitzien.
Een simpel trucje om onaangename geuren in (nieuwe of oudere) auto’s te neutraliseren is om een bak koffiebonen in de voetenruimte te plaatsen. Koffie bindt namelijk vocht en absorbeert geuren. Hetzelfde effect wordt bereikt met rijst of bloem.
Zorgen voor een goed zicht
Ze laten zich vooral op zonnige dagen zien: vingerafdrukken en vlekken op ramen en spiegels. Dat is niet alleen onesthetisch, het vermindert ook het zicht tijdens het rijden. Bij het auto-onderhoud mogen de ruiten dan ook niet worden vergeten en ze moeten zowel aan de buitenkant als aan de binnenkant worden schoongemaakt. Spuit hiervoor een ruime hoeveelheid speciale autoruitenreiniger op de binnenkant van de ruiten en verwijder alle vlekken en strepen met een zachte, pluisvrije doek. Herhaal de behandeling vervolgens op de buitenkant van de ruiten en de spiegels.
Tip
Met de autoruiten-reinigingsset voor de elektrische ijskrabber verwijder je hardnekkig vuil van alle autoruiten in een mum van tijd en zonder enige moeite.
Het hele jaar door komt er tijdens het rijden steeds nieuwe viezigheid op de voor- en achterruit. In de zomer zijn dat vaak insecten. Op regenachtige dagen is dat opspattende modder. In de winter komt er zout en gesmolten sneeuw op de ruiten terecht. Om een goed zicht te kunnen behouden, moet je de ruitensproeier regelmatig controleren en indien nodig bijvullen met water en ruitenreiniger. Speciaal voor de zomer of de winter ontwikkelde geconcentreerde ruitenreinigers werken het beste. Het ruitenwisservloeistofconcentraat zomer werkt actief tegen insecten en ander vuil, het ruitenwisservloeistofconcentraat winter is tegelijkertijd een antivriesmiddel dat voorkomt dat de ruit- en koplampsproeiers dichtvriezen. Meng het product met water in de aangegeven verhoudingen en giet het in het reservoir.
Rubberen afdichtingen verzorgen
Auto-onderhoud omvat ook het zorgen voor de afdichtingen. De rubberen afdichtingen in je auto, bijvoorbeeld in de deuren en in de kofferbak, hebben vooral in de winter te lijden van kou, ijs, sneeuw en strooizout. Om te voorkomen dat ze broos worden en gaan lekken, moeten ze worden gereinigd met een speciale rubberreiniger. Daarmee voorkom je tegelijkertijd dat de deuren in de hete zomermaanden ‘blijven hangen’. Je moet wel opletten dat je het product niet op de verf morst, want het kan hardnekkige vlekken achterlaten. Als je geen speciaal rubberverzorgingsproduct bij de hand hebt, kun je ook vaseline gebruiken.
Het lakwerk herstellen en polijsten
Tot slot zul je in elke handleiding voor auto-onderhoud lezen dat je ook tijd moet besteden aan het lakwerk van de auto: krassen zijn vervelend en vallen op in de zon, vooral op donkere lakken. De fijne lijntjes ontstaan vaak tijdens het schoonmaken, wanneer kleine vuildeeltjes met een borstel of spons in het lakwerk worden gewreven. Maar, geen nood, want ze kunnen met Polish & Wax probleemloos worden verwijderd. De polish reinigt de lak en geeft deze tegelijkertijd zijn glans terug. Het beste resultaat wordt bereikt door het product met een zachte doek of een bol zachte watten in cirkelvormige bewegingen aan te brengen op de lak, dan even te laten drogen en vervolgens met een schone doek licht op te poetsen. Je lakwerk zal weer prachtig glanzen, maar dat is niet alles: het product beschermt je auto tegelijkertijd tegen weersinvloeden, UV-stralen, vuil en zout.
Diepe krassen die niet kunnen worden verwijderd met een polish kunnen worden gerepareerd met een lakstift in de kleur van de auto en daarna worden verzegeld met transparante lak. In de regel kun je autolak in elke kleur en uitvoering (metallic, effen of mat) bestellen bij de autofabrikant. Grotere schade aan de carrosserie kun je het beste professioneel laten repareren, bijvoorbeeld in een werkplaats die Smart Repair aanbiedt – een reparatiemethode waarbij kleine carrosserieschade wordt weggewerkt. Uitdeuktechnieken zonder spuiten en spotrepairs zijn over het algemeen goedkoper en ook sneller klaar dan traditionele reparaties waarbij hele onderdelen moeten worden vervangen. De waarde van de auto wordt ermee hersteld, wat met name interessant is als je je auto wilt verkopen of een leaseauto moet inleveren.