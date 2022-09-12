De auto schoonmaken

Voordat je het lakwerk, de stoffen of leren bekleding en de kunststof, glazen en metalen oppervlakken onder handen neemt, moet je de auto grondig schoonmaken. Daarbij zijn de buitenkant en de binnenkant even belangrijk. Wacht vooral niet met het schoonmaken van de buitenkant totdat die heel vuil is. Je auto heeft in principe altijd baat bij een regelmatige wasbeurt, of dat nu in een wasstraat gebeurt of thuis met een hogedrukreiniger en de bijbehorende accessoires. Ook het interieur moet regelmatig worden schoongemaakt, bij voorkeur met een nat-/droogzuiger, een zachte doek en schoonmaakmiddelen die geschikt zijn voor de verschillende oppervlakken. En vergeet ook de velgen niet: die kun je weer laten glanzen met behulp van een hogedrukreiniger en velgenreiniger. Hoe vaak je je auto schoonmaakt hangt niet alleen af van hoe vuil hij is, maar ook van hoe belangrijk jij het vindt dat hij proper is. In principe is het echter een goed idee om je auto in elk geval ‘s winters goed te onderhouden, want kou, ijs en strooizout kunnen de ruiten en de carrosserie beschadigen, om nog maar te zwijgen van het lakwerk van de auto.

Met de juiste apparatuur, reinigingsproducten en gebruikstips krijg je je auto weer perfect schoon. Daarna kun je er dan de nodige verzorgingsproducten op loslaten om de lak en de oppervlakken te poetsen en onderhouden.