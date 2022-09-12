Hoe je auto ijsvrij maken of gemakkelijk ontdooien in 3min ?
Automobilisten die geen garage hebben, kennen het fenomeen van bevroren ruiten in de winter maar al te goed. Autoruiten ijsvrij maken is een tijdrovende en vervelende klus, vooral ‘s morgens vroeg. Met deze tips doe je het snel, makkelijk en zonder natte handen te krijgen.
Hoe krijg je snel het ijs van je autoruiten?
‘s Morgens snel in de auto stappen om naar je werk te rijden? In de winter gaat dat vaak niet, want dan moeten eerst de autoruiten ijsvrij worden gemaakt. Veel mensen grijpen daarvoor naar de klassieke ijskrabber. Die bestaat in veel soorten en maten: van kleine plastic krabber tot metalen krabber, verwarmde krabber of gecombineerde ijskrabber/borstelmodel. De combimodellen hebben het voordeel dat je de auto snel ijsvrij hebt zonder dat je je handen of een losse veger vuil moet maken. Een voordeel van metalen ijskrabbers ten opzichte van plastic modellen is dat ze probleemloos dikkere ijslagen aankunnen en dat het blad vaak vervangbaar is. Plastic slijt en wordt na verloop van tijd bot, waardoor de schraper onbruikbaar wordt en moet worden vervangen. Maar welk model ijskrabber je ook gebruikt, ze hebben allemaal één groot nadeel: om de autoruiten ijsvrij te maken, moet je je hele lichaam gebruiken. Dat is niet alleen vermoeiend, maar ook tijdrovend, en bovendien eindigt het meestal met koude, natte handen.
Maar … het kan ook snel en met veel minder moeite: met een elektrische ijskrabber zijn je autoruiten in een mum van tijd ijsvrij.
Autoruiten elektrisch ijsvrij maken
De EDI 4 elektrische ijskrabber bevat een roterende schijf met 6 kunststof bladen die het ijs snel verwijderen. Moeizaam krabben is verleden tijd: de ijskrabber doet al het werk. Zo werkt het:
- Schakel de EDI 4 in: het groene ledlampje gaat branden.
- Verwijder de beschermkap.
- Zet de ijskrabber op de autoruit. Druk nu zachtjes op het apparaat: de schijf begint te draaien.
- Beweeg het apparaat gelijkmatig over het oppervlak. Oefen slechts lichte druk uit en werk bij voorkeur van boven naar beneden: zo kun je beter zien waar je al geweest bent. Als de ijslaag erg dik is, hou je het apparaat op één plaats tot de laag loslaat.
- Als je zo alle ruiten ijsvrij hebt gemaakt, schakel je de EDI 4 uit en zet je de beschermkap er weer op.
- Veeg waar nodig met een zachte borstel het losgekomen ijs van de ruiten.
De EDI 4 is onmiddellijk klaar voor gebruik, zelfs bij zeer lage temperaturen tot -20° C. In de regel duurt het ongeveer 3 minuten om de voor-, achter- en zijruiten vrij te maken. Met een batterijlading van 15 minuten kom je dus een hele werkweek toe. Als de batterij leeg is, kan hij gemakkelijk thuis of onderweg met de optionele autolader worden opgeladen.
Tips voor het gebruik van de elektrische ijskrabber
- De EDI 4 schakelt na 30 seconden automatisch uit en kan opnieuw worden geactiveerd door eenmaal op de aan-uitknop te drukken.
- De roterende schijf is van kunststof, vergelijkbaar met commerciële ijskrabbers. Niettemin wordt aangeraden de elektrische ijskrabber alleen op schone autoruiten te gebruiken. Als er vuil op het glas zit, kan dat door het draaien van de bladen namelijk krassen veroorzaken.
- Hou altijd een kleine afstand tot de rubberen afdichtingen aan de rand van de ruiten.
- Met de apart verkrijgbare autoruiten-reinigingsset kan de elektrische ijskrabber het hele jaar door worden gebruikt.
Autoruiten ijsvrij maken met huismiddelen
Naast ijskrabbers zijn er ook verschillende ontdooimiddelen op de markt. Je spuit dat op het ijzige oppervlak, en de alcohol in het middel zorgt ervoor dat ijs en rijp op de ruiten vanzelf oplost. Vervolgens hoef je de ruiten alleen nog schoon te vegen. Het beste is om daarna nog een dun laagje spray op de ruiten te spuiten om ze langer vorstvrij te houden. Ontdooispray kan overigens ook helpen bij bevroren deursloten.
Zout is een ander huismiddeltje dat je kunt gebruiken om ijs te verwijderen. Net als op de weg helpt het om ijsvorming op autoruiten te voorkomen. Voeg hiervoor 6 eetlepels zout toe aan 1 liter water en spuit het mengsel royaal (en liefst ‘s avonds) op de autoruiten en op de sloten en deurrubbers. Zo voorkom je dat je de volgende ochtend moet krabben. Tip: wacht tot de zoutkorrels volledig zijn opgelost, anders kunnen ze krassen maken op de ruiten en de lak.
Het ligt misschien voor de hand, maar we zeggen het toch nog even: gebruik nooit heet water om je voorruit even snel te ontdooien. Door de snelle temperatuursverandering zou de ruit kunnen barsten.
Tip
Je kunt ook zelf een effectief en voordelig ontdooimiddel maken. Meng 3 delen azijn of azijnessence met 1 deel water en giet het in een spuitfles. Spuit het azijnmengsel op de bevroren ramen als ontdooimiddel. Het nadeel van dit zelfgemaakte product is dat het alleen effectief is bij lichte ijsafzetting en dat de azijn rubberen afdichtingen, kunststof en het lakwerk kan aantasten.
De beste tips om te voorkomen dat je autoruiten bevriezen.
- IJs op de voorruit kun je voorkomen door er een anti-ijsdeken op te leggen. Je hoeft dan alleen de achterruit en de zijramen van de auto ijsvrij te maken. Dat bespaart heel wat tijd.
- Klap de ruitenwissers ‘s nachts naar voren om te voorkomen dat de bladen vastvriezen aan de voorruit.
- Als je een verwarmingskacheltje hebt, kun je die uit voorzorg programmeren als de temperatuur ‘s nachts onder het vriespunt daalt.
- Het heeft geen zin om de motor van de auto te laten draaien terwijl je de autoruiten ijsvrij maakt. Bij temperaturen onder het vriespunt duurt het namelijk gewoon heel lang voordat de auto is opgewarmd. Bovendien is het onnodig opwarmen van het voertuig slecht voor het milieu, voor de motor en voor je portemonnee. Er zijn zelfs landen waar het geldt als een overtreding waarvoor je een boete kunt krijgen. De regel is dus om de motor pas te starten als de ruiten ijsvrij zijn. Tijdens het rijden kan de verwarming worden ingesteld op warme lucht en kan de ventilator op de voorruit worden gericht, zodat deze niet opnieuw bevriest.
- Als de auto van binnen erg vochtig is, zullen de ruiten niet alleen beslaan, maar kan de voorruit ook aan de binnenkant bevriezen. Dit kan worden verholpen met een in de handel verkrijgbare ontvochtiger, of door oude sokken gevuld met rijst, zout, koffiepoeder of kattenbakvulling in de voetenruimte van de auto te leggen.