Hoe krijg je snel het ijs van je autoruiten?

‘s Morgens snel in de auto stappen om naar je werk te rijden? In de winter gaat dat vaak niet, want dan moeten eerst de autoruiten ijsvrij worden gemaakt. Veel mensen grijpen daarvoor naar de klassieke ijskrabber. Die bestaat in veel soorten en maten: van kleine plastic krabber tot metalen krabber, verwarmde krabber of gecombineerde ijskrabber/borstelmodel. De combimodellen hebben het voordeel dat je de auto snel ijsvrij hebt zonder dat je je handen of een losse veger vuil moet maken. Een voordeel van metalen ijskrabbers ten opzichte van plastic modellen is dat ze probleemloos dikkere ijslagen aankunnen en dat het blad vaak vervangbaar is. Plastic slijt en wordt na verloop van tijd bot, waardoor de schraper onbruikbaar wordt en moet worden vervangen. Maar welk model ijskrabber je ook gebruikt, ze hebben allemaal één groot nadeel: om de autoruiten ijsvrij te maken, moet je je hele lichaam gebruiken. Dat is niet alleen vermoeiend, maar ook tijdrovend, en bovendien eindigt het meestal met koude, natte handen.

Maar … het kan ook snel en met veel minder moeite: met een elektrische ijskrabber zijn je autoruiten in een mum van tijd ijsvrij.