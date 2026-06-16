De autolader van Kärcher laadt de elektrische ijskrabber EDI 4 en demobiele reiniger OC 3 (Plus) op met de 12 volt sigarettenaansteker in de auto. Op deze manier kunnen beide apparaten ook tijdens het reizen vrij eenvoudig worden opgeladen en zijn ze altijd klaar voor gebruik. De autolader staat dus garant voor meer gemak en flexibiliteit.