Autolader EDI 4 - OC 3
Altijd klaar voor gebruik, ook op reis - met de autolader kunnen de elektrische ijskrabber EDI 4 en de mobiele reiniger OC 3 (Plus) tijdens de autorit via het 12V oplaadpunt.
De autolader van Kärcher laadt de elektrische ijskrabber EDI 4 en demobiele reiniger OC 3 (Plus) op met de 12 volt sigarettenaansteker in de auto. Op deze manier kunnen beide apparaten ook tijdens het reizen vrij eenvoudig worden opgeladen en zijn ze altijd klaar voor gebruik. De autolader staat dus garant voor meer gemak en flexibiliteit.
Kenmerken en voordelen
Met aansluiting voor standaard sigarettenaanstekers in auto's.
- Voor gemakkelijke aansluiting in de auto.
Gegarandeerd klaar voor gebruik, zelfs als u op reis bent.
- Altijd voldoende batterijduur, dankzij de mogelijkheid om via de autolader op te laden.
- Meer flexibiliteit, ongeacht het stopcontact.
Specificaties
Technische gegevens
|Kleur
|zwart
|Gewicht zonder toebehoren (kg)
|0,1
|Gewicht (incl. doos) (kg)
|0,1
|Afmetingen (l x b x h) (mm)
|100 x 24 x 24