DÉGIVRER UNE VOITURE : CONSEILS ET ASTUCES
Les automobilistes qui n’ont ni garage ni chauffage auxiliaire ne connaissent que trop bien ce phénomène en hiver : les vitres gelées. Dégivrer les vitres de sa voiture, surtout tôt le matin, est une tâche longue et fastidieuse. Grâce à ces conseils, vous pourrez la réaliser rapidement, facilement et sans vous mouiller les mains.
Comment dégivrer sa voiture rapidement ?
Prendre rapidement sa voiture le matin pour aller travailler ? En hiver, c’est souvent impossible, car il faut d’abord dégivrer le pare-brise et les vitres. De nombreuses personnes ont alors recours au classique grattoir à glace. Il existe de nombreux modèles : des petits gratte-givre en plastique aux gratte-givre en métal, en passant par les grattoirs chauffants ou les modèles combinant grattoir et balai. Ces derniers ont l’avantage de dégivrer la voiture rapidement sans devoir utiliser ses mains ou un autre balai. L’un des avantages des gratte-givre en métal par rapport aux modèles en plastique est qu’ils permettent d’éliminer sans effort les couches de glace les plus épaisses et que la lame est généralement remplaçable. Le plastique s’use et s’émousse avec le temps, de sorte que le gratte-givre devient inutilisable et doit être remplacé. Quel que soit le modèle, il subsiste toutefois un inconvénient majeur : pour dégivrer la voiture, vous devez utiliser tout votre corps. C’est non seulement fatigant, mais aussi chronophage, et cela se termine généralement par des mains humides et froides.
Il est également possible de dégivrer sa voiture rapidement et sans efforts avec un grattoir à glace électrique. Les vitres de la voiture sont libérées de la glace en quelques minutes.
Dégivrage électrique des vitres de voiture
Le dégivreur de pare-brise sur batterie EDI 4 dispose d’un disque rotatif de 6 lames en plastique qui élimine rapidement le givre. Plus besoin de gratter péniblement : le dégivreur de pare-brise fait tout le travail. Voici comment faire :
- Appuyez sur le bouton marche de l’EDI 4 jusqu’à ce que la LED verte s’allume.
- Retirez le capot de protection.
- Placez le dégivreur de pare-brise sur la vitre de la voiture. En exerçant une légère pression, le disque commence à tourner.
- Guidez l’appareil sur la surface à dégivrer. N’exercez qu’une légère pression et dirigez-vous de préférence de haut en bas : cela vous permet de mieux voir où vous êtes déjà passé. Si le givre est très solide, restez au même endroit jusqu’à ce que la couche se détache.
- Après avoir dégivré toutes les vitres de la voiture : retirez l’EDI 4 de la vitre, éteignez-le et remettez le capot de protection en place.
- Si nécessaire : balayez le givre détaché des vitres avec un balai doux.
L’EDI 4 est immédiatement prêt à l’emploi, même à des températures très basses, jusqu’à -20° C. En règle générale, il faut environ 3 minutes pour dégivrer les vitres avant, arrière et latérales. Une charge de 15 minutes suffit donc pour toute une semaine d’utilisation. Dès que la batterie est vide, il est possible de la recharger confortablement à la maison ou avec le chargeur de voiture optionnel une fois sur la route.
Conseils pour l’utilisation du dégivreur de pare-brise sur batterie
- L’EDI 4 s’éteint automatiquement après 30 secondes et peut être réactivé en appuyant une fois sur le bouton marche/arrêt.
- Le disque rotatif est en plastique et ressemble aux grattoirs à glace du commerce. Il est cependant conseiller de n’utiliser le dégivreur de pare-brise que sur des vitres de voiture propres. Il peut provoquer des rayures s’il y a de la saleté sur le verre.
- Gardez toujours une petite distance avec les joints en caoutchouc sur le bord des vitres.
- Avec le kit de nettoyage pare-brise et vitres disponible en option, le dégivreur de pare-brise sur batterie peut être utilisé toute l’année.
Dégivrer les vitres de sa voiture avec des produits maison
En plus des grattoirs à glace, on trouve également dans le commerce des dégivrants. Il suffit de les vaporiser sur les surfaces verglacées pour qu’ils dissolvent automatiquement la glace et le givre sur le pare-brise et les vitres grâce aux alcools qu’ils contiennent. Il ne reste alors plus qu’à essuyer les surfaces. Il est recommandé de vaporiser une deuxième couche de produit, plus fine, pour que les surfaces restent exemptes de givre. Les dégivrants peuvent également être utiles pour les serrures de porte gelées.
Le sel est un autre produit maison qui permet d’éliminer le givre. Comme sur la route, il permet de lutter contre la formation de glace sur les vitres de voiture. Pour cela, il suffit d’ajouter 6 cuillères à soupe de sel à 1 litre d’eau et de vaporiser généreusement le mélange, de préférence le soir, sur les vitres de la voiture, ainsi que sur les serrures et les joints de porte. Cela évite de devoir dégivrer son pare-brise le lendemain matin. Conseil : attendez que les grains de sel soient complètement dissous, sinon ils risquent de rayer les vitres et la peinture.
Même si cela peut sembler évident : évitez d’utiliser de l’eau chaude pour tenter de dégivrer facilement votre pare-brise. En effet, le changement rapide de température peut entraîner des fissures.
Conseil
Vous pouvez également fabriquer votre propre dégivrant efficace et économique. Pour cela, mélangez 3 volumes de vinaigre ou d’essence de vinaigre pour 1 volume d’eau et verser le tout dans un flacon pulvérisateur. Vaporisez ensuite le mélange vinaigre-eau sur les vitres gelées comme un dégivrant. L’inconvénient de ce produit maison est qu’il n’est efficace qu’en cas de gel léger et que le vinaigre peut endommager les joints en caoutchouc, le plastique et la peinture.
Les meilleurs conseils pour éviter que les vitres ne gèlent :
- La pose d’une bâche anti-givre permet d’éviter la formation de glace sur le pare-brise. Ainsi, vous n’aurez qu’à effectuer un dégivrage de la vitre arrière de la voiture, ainsi que des vitres latérales, ce qui permet de gagner du temps.
- Relevez les essuie-glaces pendant la nuit pour éviter que les balais ne gèlent sur le pare-brise.
- Si vous disposez d’un chauffage auxiliaire, il est conseillé de le programmer si les températures doivent descendre en dessous de 0°C pendant la nuit.
- Il est inutile de laisser tourner le moteur du véhicule pendant que vous dégivrez la voiture. En effet, lorsque les températures extérieures sont très basses et inférieures à 0°C, il faut beaucoup de temps pour que la voiture se réchauffe. De plus, faire chauffer inutilement le véhicule nuit à l’environnement, au moteur et à votre porte-monnaie. Dans certains pays, cela est même considéré comme une infraction et peut être sanctionné par une amende. La règle est donc d’attendre que les vitres soient dégivrées avant de démarrer le moteur. Pendant le trajet, le chauffage peut être réglé sur air chaud et dirigé vers la vitre afin qu’elle ne gèle pas à nouveau.
- S’il y a trop d’humidité dans l’habitacle de la voiture, les vitres ne sont pas seulement embuées : le pare-brise peut aussi geler de l’intérieur. Pour y remédier, on peut utiliser des déshumidificateurs d’air disponibles dans le commerce ou de vieilles chaussettes remplies de riz, de sel, de café en poudre ou de litière pour chat, que l’on place au niveau du plancher du véhicule.