DÉGIVRER UNE VOITURE : CONSEILS ET ASTUCES

Comment dégivrer sa voiture rapidement ?

Prendre rapidement sa voiture le matin pour aller travailler ? En hiver, c’est souvent impossible, car il faut d’abord dégivrer le pare-brise et les vitres. De nombreuses personnes ont alors recours au classique grattoir à glace. Il existe de nombreux modèles : des petits gratte-givre en plastique aux gratte-givre en métal, en passant par les grattoirs chauffants ou les modèles combinant grattoir et balai. Ces derniers ont l’avantage de dégivrer la voiture rapidement sans devoir utiliser ses mains ou un autre balai. L’un des avantages des gratte-givre en métal par rapport aux modèles en plastique est qu’ils permettent d’éliminer sans effort les couches de glace les plus épaisses et que la lame est généralement remplaçable. Le plastique s’use et s’émousse avec le temps, de sorte que le gratte-givre devient inutilisable et doit être remplacé. Quel que soit le modèle, il subsiste toutefois un inconvénient majeur : pour dégivrer la voiture, vous devez utiliser tout votre corps. C’est non seulement fatigant, mais aussi chronophage, et cela se termine généralement par des mains humides et froides.

Il est également possible de dégivrer sa voiture rapidement et sans efforts avec un grattoir à glace électrique. Les vitres de la voiture sont libérées de la glace en quelques minutes.