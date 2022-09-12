Nettoyer l'intérieur de sa voiture chez soi

1. Passer l’aspirateur dans la voiture

Commencez par nettoyer tout l’habitacle à l’aide d’un aspirateur eau et poussière pour enlever les grosses saletés comme les miettes, la terre et les poils d’animaux. Il est préférable de commencer par le coffre et de progresser vers l’avant jusqu’au tableau de bord. Lors du nettoyage, n’oubliez pas les petits espaces, car c’est là que s’accumulent généralement les saletés. Pour cela, il est possible d’utiliser des embouts spéciaux comme les buses pour fentes. Elles permettent d’aspirer la saleté même dans les endroits difficiles d’accès, par exemple entre les sièges et les portes ou au niveau du tableau de bord. Les tuyères de voiture permettent un nettoyage facile et rapide des grandes surfaces, par exemple les espaces pour les pieds et le coffre. Pour ce faire, il suffit de fixer le suceur approprié à la poignée du tuyau d’aspiration. Les aspirateurs à batterie facilitent votre travail, car le rayon d’action ne se voit pas limité par un câble. Autre avantage : vous ne risquez pas de trébucher lors du nettoyage de l’intérieur de votre voiture.

Les coussins doivent également être aspirés à fond. Pour éliminer la poussière, il est recommandé d’utiliser un suceur-pinceau à poils durs pour les sièges en tissu et un suceur-pinceau à poils souples pour les revêtements en cuir.

Pour le nettoyage intermédiaire, la saleté accumulée sur les sièges et dans les interstices peut être facilement éliminée à l'aide d'un aspirateur balai sans fil et d'une buse d'aspiration fine.