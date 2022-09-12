Nettoyer l'intérieur de sa voiture chez soi
Des sièges au tableau de bord, en passant par les vitres et les tapis de sol : pour qu’une voiture reste belle, il ne faut pas seulement laver régulièrement son extérieur. L’intérieur nécessite également un soin particulier afin de préserver les matériaux, et donc la valeur du véhicule. Apprenez à prendre soin de votre habitacle en suivant ces quelques astuces pour le nettoyage intérieur de votre voiture.
Bien équipé : se préparer correctement
Avant de nettoyer l’intérieur d’une voiture, il est important d’enlever les objets qui se détachent, les déchets, les tapis de sol et les moquettes du véhicule. Avec le temps, de nombreuses saletés s’accumulent sous les tapis de sol. Prenez donc le temps de bien les taper pour les débarrasser de la poussière et mettez-les de côté. Vous pouvez ensuite préparer les outils nécessaires au nettoyage intérieur de la voiture comme l’aspirateur, les chiffons de nettoyage et les produits de nettoyage. De nombreux fabricants proposent pour les aspirateurs des kits d’accessoires complets pour l’habitacle, comprenant des flexibles de rallonge, des suceurs pour fente extra-longs, des suceurs voitures, des suceurs-pinceaux et des bonnettes microfibres pour les surfaces lisses et vitrées.
Nettoyage intérieur des voitures : étape par étape
Après avoir vidé l’habitacle, vous pouvez commencer à nettoyer l’intérieur de la voiture. Quelques étapes suffisent pour redonner à votre intérieur son éclat d’origine :
1. Passer l’aspirateur dans la voiture
Commencez par nettoyer tout l’habitacle à l’aide d’un aspirateur eau et poussière pour enlever les grosses saletés comme les miettes, la terre et les poils d’animaux. Il est préférable de commencer par le coffre et de progresser vers l’avant jusqu’au tableau de bord. Lors du nettoyage, n’oubliez pas les petits espaces, car c’est là que s’accumulent généralement les saletés. Pour cela, il est possible d’utiliser des embouts spéciaux comme les buses pour fentes. Elles permettent d’aspirer la saleté même dans les endroits difficiles d’accès, par exemple entre les sièges et les portes ou au niveau du tableau de bord. Les tuyères de voiture permettent un nettoyage facile et rapide des grandes surfaces, par exemple les espaces pour les pieds et le coffre. Pour ce faire, il suffit de fixer le suceur approprié à la poignée du tuyau d’aspiration. Les aspirateurs à batterie facilitent votre travail, car le rayon d’action ne se voit pas limité par un câble. Autre avantage : vous ne risquez pas de trébucher lors du nettoyage de l’intérieur de votre voiture.
Les coussins doivent également être aspirés à fond. Pour éliminer la poussière, il est recommandé d’utiliser un suceur-pinceau à poils durs pour les sièges en tissu et un suceur-pinceau à poils souples pour les revêtements en cuir.
Pour le nettoyage intermédiaire, la saleté accumulée sur les sièges et dans les interstices peut être facilement éliminée à l'aide d'un aspirateur balai sans fil et d'une buse d'aspiration fine.
Conseil : enlever les poils de chien de la voiture
Les poils de chien adhèrent particulièrement bien aux sièges de voiture en tissu et dans le coffre. Vous pouvez commencer par essayer d’enlever les poils avec un aspirateur et une brosse lors du nettoyage intérieur de la voiture. Pour cela, il est préférable d’utiliser une brosse turbo pour meubles. S’il y a encore des poils de chien sur les surfaces, vous pouvez utiliser un rouleau adhésif ou une brosse anti-poils. Autre astuce : il suffit de prendre un gant en caoutchouc humide et de le passer doucement sur les sièges tout en aspirant les poils ainsi détachés.
Pour réduire l’accumulation de poils dans la voiture, brossez régulièrement votre animal et recouvrez la banquette ou le coffre d’un tapis de protection. Ceux-ci sont généralement lavables, ce qui permet d’éliminer facilement les poils et les saletés.
2. Nettoyer les sièges de voiture, le tableau de bord, etc.
Après avoir passé l’aspirateur, il est temps de passer à l’étape 2 du nettoyage de l’intérieur de votre voiture. Commencez par dépoussiérer les éléments du tableau de bord et essuyez-les avec un chiffon humide. Vous pouvez ensuite vous attaquer aux saletés plus tenaces, comme les taches de graisse sur les sièges ou les chewing-gums séchés sur les tapis de sol.
Pour les taches de graisse comme pour toutes les taches, il faut agir vite, et surtout ne pas frotter ! Pour les éliminer, vous pouvez essayer des produits ménagers simples comme le savon au fiel de bœuf. Il suffit de l’humidifier un peu, de le frotter sur la tache, de laisser agir et de tamponner le tout avec un chiffon humide. Veillez à toujours rincer le chiffon pour que le savon se dissolve au fur et à mesure. Pour finir, tamponnez le tissu avec un chiffon sec pour le sécher. Important : il est préférable de toujours tester un produit ménager sur un endroit peu visible.
Pour un nettoyage particulièrement minutieux des sièges, il est recommandé d’utiliser un aspirateur injecteur/extracteur, car il permet d’appliquer un mélange d’eau et de détergent sur les sièges, puis d’aspirer le tout. Cette méthode laisse les tissus propres et sans traces d’eau.
Astuce
Du chewing-gum s’est incrusté sur les tapis de sol de votre voiture ? Essayez cette astuce simple lors du nettoyage intérieur de votre voiture : placez un pain de glace ou une compresse réfrigérante sur la zone jusqu’à ce que le chewing-gum devienne dur et cassant. Il devient alors possible de le détacher à la main ou de le casser en petits morceaux avec un objet dur et d’aspirer le tout.
3. Entretenir l’intérieur
Lors du nettoyage intérieur d’une voiture, la dernière étape consiste à entretenir l’habitacle. Les produits de nettoyage appropriés permettent d’éviter que la poussière et la saleté ne se fixent à nouveau. De plus, ils diffusent une agréable odeur. Il existe des produits pour le nettoyage de l’intérieur de la voiture qui neutralisent les odeurs et ont un effet antistatique. Les surfaces sensibles telles que les tableaux de bord ou les sièges en cuir doivent être maintenues en bon état avec des produits d’entretien pour le tableau de bord ou le cuir.
Pour un entretien complet de la voiture, le nettoyage de l’intérieur de la voiture n’est pas le seul élément à prendre en compte. Un nettoyage extérieur approfondi du véhicule, y compris des jantes, est également nécessaire à intervalles réguliers.
Les meilleurs conseils pour le nettoyage de différentes surfaces
Lors du nettoyage de l’intérieur de votre voiture, vous risquez d’être confronté à différentes surfaces sales. Il existe diverses méthodes de nettoyage pour chaque matériau.
Cuir
- Le cuir est généralement facile à nettoyer, mais il nécessite un entretien et un traitement particuliers. Pour nettoyer les surfaces en cuir, il suffit souvent d’utiliser un chiffon en coton ou en microfibres légèrement humidifié avec de l’eau tiède.
- Pour les taches plus tenaces, il peut être utile d’utiliser un nettoyant ménager dilué ou un nettoyant pour le cuir que vous pouvez faire pénétrer par des mouvements circulaires et retirer ensuite avec un chiffon en microfibres. De plus, une brosse spéciale pour le cuir peut être utilisée, mais les poils ne doivent pas être trop durs. Attention : les nettoyants acides ou une pression trop forte sur le matériau peuvent décolorer le cuir.
- Comme le nettoyage retire au cuir des huiles et graisses précieuses, il convient d’appliquer ensuite un soin spécial pour le cuir, adapté au cuir et qui empêche qu’il ne se fragilise. L’efficacité de ce produit doit être testée au préalable sur une partie non visible.
Surfaces textiles et tapis de sol
- Pour nettoyer les housses de siège ou les tapis de sol en tissus, il convient d’utiliser un nettoyant spécial pour tissus d’ameublement. Mélangez le nettoyant avec de l’eau selon les instructions du fabricant et appliquez-le avec une serviette éponge ou un chiffon en microfibres. Ensuite, frottez les sièges de voiture ou les tapis de sol avec un chiffon sec.
- Si vous n’avez pas de nettoyant pour tissus d’ameublement sous la main, vous pouvez utiliser de l’eau chaude avec un peu de détergent ou un nettoyant adapté au nettoyage des surfaces textiles.
- Un aspirateur injecteur/extracteur facilite encore davantage le nettoyage des tissus d’ameublement : il permet de vaporiser le produit de nettoyage et l’eau en une seule étape et de les aspirer avec la saleté dissoute.
- Les tapis de sol peuvent également être nettoyés à haute pression, soit à la maison, soit dans une station de lavage en libre-service. Certaines stations de lavage disposent également d’appareils spéciaux pour le nettoyage professionnel des tapis de sol.
- Après le nettoyage, les tapis doivent être suspendus de manière à ce que l’eau restante puisse bien s’écouler. Ils seront alors rapidement de nouveau prêts à l’emploi. Il est toutefois préférable de les laisser sécher complètement afin de ne pas faire entrer inutilement de l’humidité dans l’habitacle.
Plastique
- Lors du nettoyage de l’intérieur de la voiture, les pièces en plastique telles que le tableau de bord et les poignées peuvent être rapidement rafraîchies à l’aide d’un produit d’entretien approprié. Le mieux est d’utiliser un rénovateur spécial pour tableau de bord.
- Vaporisez le produit sur un chiffon en microfibres et frottez les surfaces. Cela permet de dissoudre les saletés et d’éliminer les rayures légères sans devoir faire appel à un garagiste professionnel.
- La prudence est de mise autour des airbags : des produits inadaptés peuvent attaquer les lignes de rupture. Certains fabricants recommandent donc de ne les nettoyer qu’à l’eau claire.
Surfaces vitrées
- Les nettoyants spécial pare-brise éliminent efficacement et sans laisser de traces les empreintes digitales, les taches de graisse ou d’insectes et les salissures de la route sur les vitres intérieures et extérieures. De plus, grâce à leur effet antistatique, ils réduisent la formation de nouvelles salissures. Cela peut éventuellement réduire le risque d’accident, car selon la position du soleil, la visibilité du conducteur risque d’être considérablement réduite par le film de saleté.
- Lorsque vous nettoyez les vitres à l’intérieur de la voiture, vaporisez d’abord les surfaces de l’habitacle avec un nettoyant pour vitres, puis essuyez la vitre à l’aide d’un chiffon en microfibres humide et frottez avec un chiffon non pelucheux.
- Un nettoyeur de vitres permet de retrouver rapidement des vitres propres et sans traces : il suffit d’aspirer le produit de nettoyage sur la vitre.