Auto interieur reiniger RM 651, 500ml

Voor verfrissend schone interieurs zonder geurtjes: van de cockpit tot de rubberen afdichting, van de display tot de bekleding en het leer. Met antistatische werking en effectieve geurneutralisatie.

Specificaties

Technische gegevens

Inhoud van de verpakking (ml) 500
Verpakkingseenheid (Stuk(s)) 8
Gewicht (incl. doos) (kg) 0,6
Afmetingen (l x b x h) (mm) 80 x 80 x 280
Compatibele apparaten
Toepassingen
  • Kunststof panelen
  • Autozetels
  • Wageninterieur
  • Cockpit