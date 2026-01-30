De batterij met een looptijd van 15 minuten is al inbegrepen in de WD 3 Battery Premium Set. Je kunt dus direct aan de slag. De batterijstatus wordt op elk moment getoond op het LCD-scherm van de batterij terwijl u aan het werk bent. De Premium-uitvoering van de snoerloze, krachtige, multifunctionele alleszuiger is voorzien van een robuust en schokbestendig RVS-vuilreservoir. Je krijgt alle functionaliteit van een multifunctionele alleszuiger zonder gebonden te zijn aan een stopcontact. De zuigslang met geoptimaliseerde luchtstroom en de slimme vloerzuigmond met verschillende opzetstukken zorgen voor een optimale vuilopname en een perfect schoon resultaat. Dankzij de patroonfilter kan u droog en nat vuil eenvoudig opzuigen, zonder van filter te moeten wisselen. Ook inbegrepen: blaasfunctie, een afneembare handgreep om accessoires direct op de zuigslang te bevestigen, parkeerstand voor zuigslang en vloerzuigmond, Pull & Push-blokkeersysteem, ergonomische draaggreep en zeer praktische bergruimte voor accessoires. De WD 3 Battery Premium Set maakt deel uit van het 36 V Kärcher Battery Power batterij-platform, wat betekent dat zijn batterij ook kan gebruikt worden bij alle andere toestellen uit het 36 V batterij-platform – voor een nog grotere flexibiliteit.