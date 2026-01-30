Draadloze multifunctionele alleszuiger WD 3 Battery Premium Set
Geen kabel, maar een batterij, een roestvrij stalen reservoir van 17 liter en allerlei accessoires voor een grotere flexibiliteit: Dit is de multifunctionele alleszuiger WD 3 Battery Premium Set uit het 36 V Battery Power batterij-platform.
De batterij met een looptijd van 15 minuten is al inbegrepen in de WD 3 Battery Premium Set. Je kunt dus direct aan de slag. De batterijstatus wordt op elk moment getoond op het LCD-scherm van de batterij terwijl u aan het werk bent. De Premium-uitvoering van de snoerloze, krachtige, multifunctionele alleszuiger is voorzien van een robuust en schokbestendig RVS-vuilreservoir. Je krijgt alle functionaliteit van een multifunctionele alleszuiger zonder gebonden te zijn aan een stopcontact. De zuigslang met geoptimaliseerde luchtstroom en de slimme vloerzuigmond met verschillende opzetstukken zorgen voor een optimale vuilopname en een perfect schoon resultaat. Dankzij de patroonfilter kan u droog en nat vuil eenvoudig opzuigen, zonder van filter te moeten wisselen. Ook inbegrepen: blaasfunctie, een afneembare handgreep om accessoires direct op de zuigslang te bevestigen, parkeerstand voor zuigslang en vloerzuigmond, Pull & Push-blokkeersysteem, ergonomische draaggreep en zeer praktische bergruimte voor accessoires. De WD 3 Battery Premium Set maakt deel uit van het 36 V Kärcher Battery Power batterij-platform, wat betekent dat zijn batterij ook kan gebruikt worden bij alle andere toestellen uit het 36 V batterij-platform – voor een nog grotere flexibiliteit.
Kenmerken en voordelen
Vervangbare batterij van 36 V uit het Kärcher Battery Power batterijplatformMaakt het mogelijk om zonder stroomvoorziening te werken en daardoor een maximale bewegingsvrijheid te bereiken. Real Time-technologie met LCD-batterijweergave: resterende looptijd, resterende oplaadtijd en batterijcapaciteit. Compatibel met alle toestellen uit het 36 V Battery Power-platform.
Speciale patroonfilterVoor het opzuigen van zowel droog als nat vuil zonder de filter te moeten verwisselen.
Handige blaasfunctieDe praktische blaasfunctie kan worden gebruikt overal waar stofzuigen niet mogelijk is. Moeiteloos vuil verwijderen uit bijvoorbeeld een kiezelbed.
Vloerzuigmond en zuigslang
- Voor perfecte reinigingsresultaten - voor zowel droog als nat, fijn als grof vuil.
- Voor een maximaal comfort en flexibiliteit bij het stofzuigen.
Verwijderbare handgreep
- Verschillende zuigmonden kunnen direct op de zuigslang worden aangesloten.
- Voor het eenvoudig stofzuigen - zelfs op de smalle plaatsen.
Praktische parkeerstand
- Snelle en handige tussentijdse opberging van de zuigbuis en de vloerzuigmond tijdens werkonderbrekingen.
Praktische opbergmogelijkheden voor toebehoren
- Zuigslang, aansluitkabel en accessoires ruimtebesparend, veilig en makkelijk bereikbaar op het apparaat opbergen.
"Pull & Push" sluitsysteem
- Voor het snel, eenvoudig en veilig openen en sluiten van het vuilreservoir.
Ergonomische draaggreep
- De machine is eenvoudig en handig te vervoeren.
Grote transportwielen
- Voor een veilig en eenvoudig transport, ook op oneffen terrein zoals tuinpaden.
Specificaties
Technische gegevens
|Batterij aangedreven apparaat
|Battery platform
|36 V Battery platform
|Nominaal ingangsvermogen (W)
|300
|Zuigvermogen (W)
|80
|Vacuüm (mbar)
|max. 110
|Luchtverplaatsing (l/s)
|max. 40
|Capaciteit van de tank (l)
|17
|Materiaal van de tank
|Roestvrij staal
|Kleurcomponent
|Apparaatkop Geel Container Roestvrij staal Bumper Geel
|ID standaard toebehoren (mm)
|35
|Batterij type
|Lithium-Ion batterij
|Stroomsoort (V)
|36
|Capaciteit (Ah)
|2,5
|Prestatie per batterijlading (m²)
|Ongev. 70 (2,5 Ah) / Ongev. 140 (5 Ah)
|Werktijd per batterijlading (min)
|Ongev. 15 (2,5 Ah)
|Laadtijd met de standaard lader (min)
|315
|Laadstroom (A)
|0,5
|Stroomvoorziening voor batterijlader (V/Hz)
|100 - 240 / 50 - 60
|Geluidsniveau (dB(A))
|67
|Kleur
|Geel
|Gewicht zonder toebehoren (kg)
|5,5
|Gewicht (incl. doos) (kg)
|10
|Afmetingen (l x b x h) (mm)
|388 x 340 x 525
Inbegrepen bij levering
- Variant: Batterij en lader inbegrepen
- Batterij: 36 V / 2.5 Ah batterij Battery Power (1 st.)
- Lader: 36 V Battery Power standaard lader (1 st.)
- Lengte zuigslang: 2 m
- Type zuigslang: Met gebogen handgreep
- Materiaal zuigslang: Kunststof
- Verwijderbare handgreep
- Aantal zuigbuizen: 2 Stuk(s)
- Lengte zuigbuizen: 0.5 m
- Nominale breedte zuigbuizen: 35 mm
- Materiaal zuigbuizen: Kunststof
- Nat- en droog vloerzuigmond: Clips
- Plintenzuigmond
- Patroonfilter: 1 Stuk(s), Cellulose
- Vliesfilterzak: 1 Stuk(s), 3 lagen
Uitvoering
- Intelligent display: Geïntegreerd in de batterij
- Blaasfunctie
- Parkeerpositie
- Opbergruimte voor toebehoren op het apparaat
- Stootrand
- Zwenkwielen zonder rem: 4 Stuk(s)
Toepassingen
- Terrassen
- Gebieden rondom het huis en de tuin
- Tuinhuis
- Wageninterieur
- Vloeistoffen
- Werkplaats
- Garage
- Kelder
- Inkomhal
- Hobbykamer
