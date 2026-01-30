Le WD 3 Battery Premium Set inclut la batterie, qui offre une autonomie de quinze minutes, pour que votre appareil soit prêt à l'emploi. Le niveau de batterie est indiqué en permanence sur l'afficheur LCD de la batterie. Dans sa version Premium, cet aspirateur eau et poussières fonctionnant sur batterie et doté d'une aspiration puissante comprend une cuve en acier inoxydable robuste et résistante aux chocs. Sans dépendre du réseau électrique, il offre toutes les fonctionnalités d'un aspirateur eau et poussières. Le flexible d'aspiration à flux optimisé et le suceur pour sol à clip astucieux avec embout combiné améliorent le ramassage des saletés et assurent une propreté irréprochable. Le filtre à cartouche permet d'aspirer facilement les saletés sèches comme humides, sans même avoir à changer de filtre. Également inclus : fonction de soufflerie, poignée amovible pour une fixation directe des accessoires, position de stationnement pour le tube d'aspiration et le suceur pour sol, système de verrouillage « Pull 'n' Push », poignée de transport ergonomique et rangement très pratique des accessoires. Le WD 3 Battery Premium Set fait partie de la plateforme Battery Power 36 V, ce qui permet également l'utilisation de sa batterie avec d'autres appareils de la plateforme de batterie 36 V pour encore plus de flexibilité.