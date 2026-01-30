Aspirateur eau et poussières à batterie WD 3 Battery Premium Set
Sans fil, mais avec batterie, cuve en acier inoxydable de 17 l et des accessoires pour plus de flexibilité : l'aspirateur eau et poussières à batterie WD 3 Battery Premium Set basé sur la plateforme de batterie Battery Power 36 V.
Le WD 3 Battery Premium Set inclut la batterie, qui offre une autonomie de quinze minutes, pour que votre appareil soit prêt à l'emploi. Le niveau de batterie est indiqué en permanence sur l'afficheur LCD de la batterie. Dans sa version Premium, cet aspirateur eau et poussières fonctionnant sur batterie et doté d'une aspiration puissante comprend une cuve en acier inoxydable robuste et résistante aux chocs. Sans dépendre du réseau électrique, il offre toutes les fonctionnalités d'un aspirateur eau et poussières. Le flexible d'aspiration à flux optimisé et le suceur pour sol à clip astucieux avec embout combiné améliorent le ramassage des saletés et assurent une propreté irréprochable. Le filtre à cartouche permet d'aspirer facilement les saletés sèches comme humides, sans même avoir à changer de filtre. Également inclus : fonction de soufflerie, poignée amovible pour une fixation directe des accessoires, position de stationnement pour le tube d'aspiration et le suceur pour sol, système de verrouillage « Pull 'n' Push », poignée de transport ergonomique et rangement très pratique des accessoires. Le WD 3 Battery Premium Set fait partie de la plateforme Battery Power 36 V, ce qui permet également l'utilisation de sa batterie avec d'autres appareils de la plateforme de batterie 36 V pour encore plus de flexibilité.
Caractéristiques et avantages
Batterie interchangeable Kärcher Battery Power 36 VPermet de travailler sans raccordement au secteur, pour une liberté de mouvement maximale. Technologie temps réel à afficheur LCD pour la batterie : autonomie restante, durée de charge restante et capacité de la batterie. Compatible avec tous les appareils de la plateforme de batterie Kärcher Battery Power 36 V.
Filtre cartouche spécialPour une aspiration de l'eau et des poussières sans remplacement de filtre.
Fonction de soufflerie pratiquePartout où il est impossible d’aspirer, la fonction de soufflerie se montrera utile. Élimination de la saleté sans effort, par exemple sur du gravier.
Suceur de sol et flexible d’aspiration
- Pour un nettoyage optimal, qu'il s'agisse de poussières sèches, fines ou grossières, ou de liquide.
- Pour un confort de travail et une flexibilité exceptionnels lors de l'aspiration.
Poignée amovible
- Offre la possibilité de fixer différents suceurs directement sur le flexible d’aspiration.
- Pour une aspiration facilitée, même dans les espaces les plus restreints.
Position de stationnement pratique
- En cas d’interruption de la tâche, le flexible d’aspiration et le suceur de sol peuvent être entreposés rapidement et de manière pratique.
Rangement pratique des accessoires
- Rangement peu encombrant et sûr du flexible d’aspiration et des accessoires, afin de les avoir toujours à portée de main.
Système de verrouillage « Pull & Push »
- Pour ouverture et fermeture simples, rapides et sûres du réservoir.
Poignée de transport ergonomique
- Pour un transport confortable de l'aspirateur.
Grandes roues de transport
- Pour un transport sûr et facile même sur terrain accidenté, notamment dans les allées de jardin.
Spécifications
Données techniques
|Appareil sans fil
|Plateforme de batterie
|Plateforme de batterie 36 V
|Puissance nominale à l'entrée (W)
|300
|Puissance d’aspiration (W)
|80
|Dépression (mbar)
|max. 110
|Débit d'air (l/s)
|max. 40
|Taille de la cuve (l)
|17
|Matériau de la cuve
|Acier inoxydable
|Composante couleur
|Tête jaune Cuve Acier inoxydable Pare-chocs jaune
|Diamètre nominal accessoires (mm)
|35
|Type de batterie
|Batterie lithium-ion interchangeable
|Tension (V)
|36
|Capacité (Ah)
|2,5
|Puissance par charge de batterie (m²)
|env. 70 (2,5 Ah) / env. 140 (5,0 Ah)
|Autonomie par charge de la batterie (min)
|env. 15 (2,5 Ah)
|Temps de charge de la batterie avec un chargeur standard (min)
|315
|Courant de charge (A)
|0,5
|Connexion au secteur du chargeur (V/Hz)
|100 - 240 / 50 - 60
|Niveau de pression acoustique (dB (A))
|67
|Couleur
|jaune
|Poids sans accessoires (kg)
|5,5
|Poids emballage inclus (kg)
|10
|Dimensions (L × l × h) (mm)
|388 x 340 x 525
Inclus dans la livraison
- Version: Batterie et chargeur compris
- Batterie: batterie rechargeable Battery Power 36 V/2,5 Ah (1 pièce)
- Chargeur: chargeur standard Battery Power 36 V (1 pièce)
- Longueur flexible d'aspiration: 2 m
- Type de flexible d'aspiration: avec poignée incurvée
- Matériau flexible d'aspiration: Plastique
- Poignée amovible
- Nombre de tubes d'aspiration: 2 Pièce(s)
- Longueur tubes d'aspiration: 0.5 m
- Diamètre nominal tubes d'aspiration: 35 mm
- Matériaux tubes d'aspiration: Plastique
- Suceur eau/poussières: Clips
- Suceur pour fentes
- Filtre à cartouche: 1 Pièce(s), Cellulose
- Sacs filtrants en non-tissé: 1 Pièce(s)
Équipement
- Écran intelligent: intégration à la batterie
- Fonction de soufflage
- Position de stationnement
- Rangement des accessoires inclus sur l'appareil
- Protection anti-chocs lors des déplacements
- Roulettes pivotantes sans frein: 4 Pièce(s)
Vidéos
Domaines d'utilisation
- Terrasses
- Surfaces dans la maison et le jardin
- Abri de jardin
- Intérieur des véhicules
- Liquides
- Atelier
- Garage
- Cave
- Entrée
- Salle de loisirs
Accessoires
Détergents
Tous les appareils avec la même batterie
Piéces détachées WD 3 Battery Premium Set
Quel que soit le lieu où vous avez acheté votre appareil Kärcher, vous pouvez contacter tout revendeur Kärcher de votre région en cas de réparation. Vous pouvez également utiliser directement notre service de réparation "MyKärcher". Nous réparons rapidement et à moindre coût dans notre centre de réparation pour un prix fixe.
En outre, vous pouvez également commander votre pièce détachées facilement et de manière pratique dans notre boutique en ligne. Les pièces détachées ne peuvent être remplacées que par des spécialistes. Faites donc également attention aux conditions de garantie.