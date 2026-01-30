Draadloze multifunctionele alleszuiger WD 1 Compact Battery
Kent geen grenzen: de draadloze multifunctionele alleszuiger WD 1 Compact battery op 18V batterij met speciale accessoires voor het reinigen van auto-interieurs. Batterij en oplader niet inbegrepen.
Dankzij batterijvoeding biedt de draadloze multifunctionele alleszuiger WD 1 Compact Battery maximale bewegingsvrijheid, en kan hij gebruikt worden zonder aansluiting op netvoeding. Afhankelijk van de gebruikte 18V batterij (batterij is niet bij de levering inbegrepen), kan deze alleszuiger 10 tot 20 min. werken. Deze compacte WD 1 heeft ook een robuuste kunststofcontainer van zeven liter en een filterpatroon voor het gemakkelijk opzuigen van droog en nat vuil zonder de filter te moeten vervangen. Verdere kenmerken van de uitrusting: de geoptimaliseerde zuigslang en speciale accessoires, zoals de spleet- en bekledingsmondstukken, dragen in hoge mate bij aan een optimale vuilopname en zorgen voor perfecte reinheid - niet het minst bij het reinigen van het interieur van de auto. Een ander praktisch detail is de flexibele rubberen band, die kan worden gebruikt om de zuigslang perfect op zijn plaats vast te zetten. Daarnaast beschikt de WD 1 ook over extra functies zoals de blaasfunctie, ergonomische handgreep en accessoire-opslagoplossing. En dankzij de compatibiliteit met het 18 V-batterijplatform kunnen batterijen van andere 18 V-apparaten ook worden gebruikt in de WD 1 battery.
Kenmerken en voordelen
18 V Kärcher Battery Power verwisselbare batterijMaakt het mogelijk om zonder stroomvoorziening te werken en daardoor een maximale bewegingsvrijheid te bereiken. Real Time-technologie met LCD-batterijweergave: resterende looptijd, resterende oplaadtijd en batterijcapaciteit. Compatibel met alle toestellen uit het 18 V Kärcher Battery Power battery-platform.
Compact, draagbaar ontwerpIndividueel en flexibel gebruik. Handig om te vervoeren.
Speciale patroonfilterVoor het opzuigen van zowel droog als nat vuil zonder de filter te moeten verwisselen.
Speciale accessoires voor het reinigen van het interieur van de auto
- Ideaal voor het reinigen van het interieur van de auto.
- Voor perfecte reinigingsresultaten - voor zowel droog als nat, fijn als grof vuil.
- Voor een maximaal comfort en flexibiliteit bij het stofzuigen.
Handige blaasfunctie
- De praktische blaasfunctie kan worden gebruikt overal waar stofzuigen niet mogelijk is.
- Moeiteloze verwijdering van vuil, bv. uit een kiezelbed.
Praktische slangopslag
- Eenvoudig om de zuigslang te bevestigen voor transport met behulp van de rubberen band.
Praktische opbergmogelijkheden voor toebehoren
- Ruimtebesparende, veilige en gemakkelijk toegankelijke accessoireopslag.
"Pull & Push" sluitsysteem
- Voor het snel, eenvoudig en veilig openen en sluiten van het vuilreservoir.
Ergonomische draaggreep
- De machine is eenvoudig en handig te vervoeren.
Specificaties
Technische gegevens
|Batterij aangedreven apparaat
|Battery platform
|18 V Battery platform
|Nominaal ingangsvermogen (W)
|250
|Zuigvermogen (W)
|60
|Vacuüm (mbar)
|max. 85
|Luchtverplaatsing (l/s)
|max. 22
|Capaciteit van de tank (l)
|7
|Materiaal van de tank
|Kunststof
|Kleurcomponent
|Apparaatkop Geel Container Geel
|ID standaard toebehoren (mm)
|35
|Batterij type
|Lithium-Ion batterij
|Stroomsoort (V)
|18
|Werktijd per batterijlading (min)
|Ongev. 10 (2,5 Ah) / Ongev. 20 (5 Ah)
|Geluidsniveau (dB(A))
|64
|Kleur
|Geel
|Gewicht zonder toebehoren (kg)
|3,1
|Gewicht (incl. doos) (kg)
|5,1
|Afmetingen (l x b x h) (mm)
|386 x 279 x 312
Inbegrepen bij levering
- Variant: Batterij en lader niet inbegrepen
- Lengte zuigslang: 1.2 m
- Materiaal zuigslang: Kunststof
- Plintenzuigmond
- Bekledingszuigmond
- Patroonfilter: 1 Stuk(s), Cellulose
- Papieren filterzak: 1 Stuk(s), Twee-laags
Uitvoering
- Blaasfunctie
- Opbergruimte voor toebehoren op het apparaat
Toepassingen
- Wageninterieur
- Mobile homes
- Gebieden rondom het huis en de tuin
- Tuinhuis
- Vloeistoffen
- Werkplaats
- Hobbykamer
