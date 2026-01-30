Dankzij batterijvoeding biedt de draadloze multifunctionele alleszuiger WD 1 Compact Battery maximale bewegingsvrijheid, en kan hij gebruikt worden zonder aansluiting op netvoeding. Afhankelijk van de gebruikte 18V batterij (batterij is niet bij de levering inbegrepen), kan deze alleszuiger 10 tot 20 min. werken. Deze compacte WD 1 heeft ook een robuuste kunststofcontainer van zeven liter en een filterpatroon voor het gemakkelijk opzuigen van droog en nat vuil zonder de filter te moeten vervangen. Verdere kenmerken van de uitrusting: de geoptimaliseerde zuigslang en speciale accessoires, zoals de spleet- en bekledingsmondstukken, dragen in hoge mate bij aan een optimale vuilopname en zorgen voor perfecte reinheid - niet het minst bij het reinigen van het interieur van de auto. Een ander praktisch detail is de flexibele rubberen band, die kan worden gebruikt om de zuigslang perfect op zijn plaats vast te zetten. Daarnaast beschikt de WD 1 ook over extra functies zoals de blaasfunctie, ergonomische handgreep en accessoire-opslagoplossing. En dankzij de compatibiliteit met het 18 V-batterijplatform kunnen batterijen van andere 18 V-apparaten ook worden gebruikt in de WD 1 battery.