De WD 3 Battery zuigt even krachtig als een multifunctionele alleszuiger met kabel, maar heeft geen stopcontact nodig. Afhankelijk van de batterij bedraagt de looptijd 15 tot 30 minuten (de batterij is niet inbegrepen in de levering). De flexibele multifunctionele alleszuiger heeft ook een robuust en schokbestendig kunststof vuilreservoir van 17 liter en een patroonfilter voor nat en droog zuigen zonder van filter te hoeven wisselen. De zuigslang met geoptimaliseerde luchtstroom en de slimme clip-vloerzuigmond met verschillende opzetstukken zorgen voor een optimale vuilopname en een perfect schoon resultaat. De afneembare handgreep is ook zeer praktisch want zo kun je accessoires direct op de zuigslang bevestigen. In de parkeerstand kun je de zuigbuis en vloerzuigmond comfortabel opstellen tijdens werkonderbrekingen. WD 3 Battery alleszuigers maken zwaar schoonmaakwerk eenvoudig met extra functies zoals de blaasfunctie, 'Pull & Push'-blokkeersysteem, ergonomische draaggreep en praktische opbergruimte voor accessoires. En dankzij zijn compatibiliteit met het 36 V batterij-platform, kunnen de batterijen uit de andere toestellen van het 36 V Battery Power batterij-platform ook worden gebruikt in deze WD 3 Battery.