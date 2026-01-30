Draadloze multifunctionele alleszuiger WD 3 Battery
Stofzuigen zonder beperkingen: de snoerloze, multifunctionele alleszuiger WD 3 Battery uit het 36V Battery Power batterij-platform omvat veelzijdige accessoires voor gebruik op vloeren. De batterij is apart verkrijgbaar.
De WD 3 Battery zuigt even krachtig als een multifunctionele alleszuiger met kabel, maar heeft geen stopcontact nodig. Afhankelijk van de batterij bedraagt de looptijd 15 tot 30 minuten (de batterij is niet inbegrepen in de levering). De flexibele multifunctionele alleszuiger heeft ook een robuust en schokbestendig kunststof vuilreservoir van 17 liter en een patroonfilter voor nat en droog zuigen zonder van filter te hoeven wisselen. De zuigslang met geoptimaliseerde luchtstroom en de slimme clip-vloerzuigmond met verschillende opzetstukken zorgen voor een optimale vuilopname en een perfect schoon resultaat. De afneembare handgreep is ook zeer praktisch want zo kun je accessoires direct op de zuigslang bevestigen. In de parkeerstand kun je de zuigbuis en vloerzuigmond comfortabel opstellen tijdens werkonderbrekingen. WD 3 Battery alleszuigers maken zwaar schoonmaakwerk eenvoudig met extra functies zoals de blaasfunctie, 'Pull & Push'-blokkeersysteem, ergonomische draaggreep en praktische opbergruimte voor accessoires. En dankzij zijn compatibiliteit met het 36 V batterij-platform, kunnen de batterijen uit de andere toestellen van het 36 V Battery Power batterij-platform ook worden gebruikt in deze WD 3 Battery.
Kenmerken en voordelen
Vervangbare batterij van 36 V uit het Kärcher Battery Power batterijplatformMaakt het mogelijk om zonder stroomvoorziening te werken en daardoor een maximale bewegingsvrijheid te bereiken. Real Time-technologie met LCD-batterijweergave: resterende looptijd, resterende oplaadtijd en batterijcapaciteit. Compatibel met alle toestellen uit het 36 V Battery Power-platform.
Speciale patroonfilterVoor het opzuigen van zowel droog als nat vuil zonder de filter te moeten verwisselen.
Handige blaasfunctieDe praktische blaasfunctie kan worden gebruikt overal waar stofzuigen niet mogelijk is. Moeiteloos vuil verwijderen uit bijvoorbeeld een kiezelbed.
Vloerzuigmond en zuigslang
- Voor perfecte reinigingsresultaten - voor zowel droog als nat, fijn als grof vuil.
- Voor een maximaal comfort en flexibiliteit bij het stofzuigen.
Verwijderbare handgreep
- Verschillende zuigmonden kunnen direct op de zuigslang worden aangesloten.
- Voor het eenvoudig stofzuigen - zelfs op de smalle plaatsen.
Praktische parkeerstand
- Snelle en handige tussentijdse opberging van de zuigbuis en de vloerzuigmond tijdens werkonderbrekingen.
Praktische opbergmogelijkheden voor toebehoren
- Zuigslang, aansluitkabel en accessoires ruimtebesparend, veilig en makkelijk bereikbaar op het apparaat opbergen.
"Pull & Push" sluitsysteem
- Voor het snel, eenvoudig en veilig openen en sluiten van het vuilreservoir.
Ergonomische draaggreep
- De machine is eenvoudig en handig te vervoeren.
Grote transportwielen
- Voor een veilig en eenvoudig transport, ook op oneffen terrein zoals tuinpaden.
Specificaties
Technische gegevens
|Batterij aangedreven apparaat
|Battery platform
|36 V Battery platform
|Nominaal ingangsvermogen (W)
|300
|Zuigvermogen (W)
|80
|Vacuüm (mbar)
|max. 110
|Luchtverplaatsing (l/s)
|max. 40
|Capaciteit van de tank (l)
|17
|Materiaal van de tank
|Kunststof
|Kleurcomponent
|Apparaatkop Geel Container Geel Bumper Geel
|ID standaard toebehoren (mm)
|35
|Batterij type
|Lithium-Ion batterij
|Stroomsoort (V)
|36
|Prestatie per batterijlading (m²)
|Ongev. 70 (2,5 Ah) / Ongev. 140 (5 Ah)
|Werktijd per batterijlading (min)
|Ongev. 15 (2,5 Ah) / Ongev. 30 (5 Ah)
|Geluidsniveau (dB(A))
|67
|Kleur
|Geel
|Gewicht zonder toebehoren (kg)
|5,2
|Gewicht (incl. doos) (kg)
|8,1
|Afmetingen (l x b x h) (mm)
|388 x 340 x 503
Inbegrepen bij levering
- Variant: Batterij en lader niet inbegrepen
- Lengte zuigslang: 2 m
- Type zuigslang: Met gebogen handgreep
- Materiaal zuigslang: Kunststof
- Verwijderbare handgreep
- Aantal zuigbuizen: 2 Stuk(s)
- Lengte zuigbuizen: 0.5 m
- Nominale breedte zuigbuizen: 35 mm
- Materiaal zuigbuizen: Kunststof
- Nat- en droog vloerzuigmond: Clips
- Plintenzuigmond
- Patroonfilter: 1 Stuk(s), Cellulose
- Vliesfilterzak: 1 Stuk(s), 3 lagen
Uitvoering
- Blaasfunctie
- Parkeerpositie
- Opbergruimte voor toebehoren op het apparaat
- Stootrand
- Zwenkwielen zonder rem: 4 Stuk(s)
Videos
Toepassingen
- Terrassen
- Gebieden rondom het huis en de tuin
- Tuinhuis
- Wageninterieur
- Vloeistoffen
- Werkplaats
- Garage
- Kelder
- Inkomhal
- Hobbykamer
Toebehoren
Reinigingsmiddel
Alle toestellen met dezelfde batterij
Onderdelen WD 3 Battery
Ongeacht waar u uw Kärcher-apparaat hebt gekocht, kunt u contact opnemen met elke Kärcher-dealer in uw regio in geval van reparatie. Als alternatief heeft u de mogelijkheid om onze reparatieservice "MyKärcher" rechtstreeks te gebruiken. Wij repareren snel en kosteneffectief in ons reparatiecentrum voor een vaste prijs.
Daarnaast kan u ook uw onderdeel eenvoudig en gemakkelijk bestellen in onze webshop. Reserveonderdelen mogen alleen worden vervangen door specialisten. Let daarom ook op de garantievoorwaarden.