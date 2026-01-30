Aspirateur eau et poussières à batterie WD 3 Battery
Aspirer sans limites : l'aspirateur eau et poussières fonctionnant sur batterie WD 3 Battery basé sur la plateforme de batterie Battery Power 36 V avec des accessoires polyvalents pour le nettoyage des sols et d'autres surfaces. Batterie disponible séparément.
Le WD 3 Battery offre les mêmes fonctionnalités qu'un aspirateur eau et poussières alimenté sur secteur, mais sans dépendre d'une prise électrique. Selon le modèle de batterie, l'autonomie de la batterie est de quinze à trente minutes (batterie non incluse). Cet aspirateur eau et poussières à batterie flexible dispose en outre d'une cuve en plastique robuste et résistante aux chocs d'une capacité de 17 litres ainsi que d'un filtre à cartouche pour une aspiration facile des saletés sèches et humides sans avoir à changer de filtre. Le flexible d'aspiration à flux optimisé et le suceur pour sol à clip astucieux avec embout combiné contribuent grandement à un ramassage optimal des saletés et garantissent une propreté irréprochable. Autre caractéristique pratique : la poignée amovible qui permet de fixer les accessoires directement sur le flexible d'aspiration. Lors des pauses, le tube d'aspiration et le suceur peuvent être entreposés en tout confort grâce à la position de stationnement. Des options supplémentaires telles que la fonction de soufflerie, le système de verrouillage « Pull 'n' Push », la poignée de transport ergonomique et le rangement très pratique des accessoires font de l'utilisation du WD 3 Battery un véritable jeu d'enfant. Enfin, la compatibilité au sein de la plateforme de batterie 36 V permet également d'utiliser les batteries d'autres appareils Battery Power 36 V avec le WD 3 Battery.
Caractéristiques et avantages
Batterie interchangeable Kärcher Battery Power 36 VPermet de travailler sans raccordement au secteur, pour une liberté de mouvement maximale. Technologie temps réel à afficheur LCD pour la batterie : autonomie restante, durée de charge restante et capacité de la batterie. Compatible avec tous les appareils de la plateforme de batterie Kärcher Battery Power 36 V.
Filtre cartouche spécialPour une aspiration de l'eau et des poussières sans remplacement de filtre.
Fonction de soufflerie pratiquePartout où il est impossible d’aspirer, la fonction de soufflerie se montrera utile. Élimination de la saleté sans effort, par exemple sur du gravier.
Suceur de sol et flexible d’aspiration
- Pour un nettoyage optimal, qu'il s'agisse de poussières sèches, fines ou grossières, ou de liquide.
- Pour un confort de travail et une flexibilité exceptionnels lors de l'aspiration.
Poignée amovible
- Offre la possibilité de fixer différents suceurs directement sur le flexible d’aspiration.
- Pour une aspiration facilitée, même dans les espaces les plus restreints.
Position de stationnement pratique
- En cas d’interruption de la tâche, le flexible d’aspiration et le suceur de sol peuvent être entreposés rapidement et de manière pratique.
Rangement pratique des accessoires
- Rangement peu encombrant et sûr du flexible d’aspiration et des accessoires, afin de les avoir toujours à portée de main.
Système de verrouillage « Pull & Push »
- Pour ouverture et fermeture simples, rapides et sûres du réservoir.
Poignée de transport ergonomique
- Pour un transport confortable de l'aspirateur.
Grandes roues de transport
- Pour un transport sûr et facile même sur terrain accidenté, notamment dans les allées de jardin.
Spécifications
Données techniques
|Appareil sans fil
|Plateforme de batterie
|Plateforme de batterie 36 V
|Puissance nominale à l'entrée (W)
|300
|Puissance d’aspiration (W)
|80
|Dépression (mbar)
|max. 110
|Débit d'air (l/s)
|max. 40
|Taille de la cuve (l)
|17
|Matériau de la cuve
|Plastique
|Composante couleur
|Tête jaune Cuve jaune Pare-chocs jaune
|Diamètre nominal accessoires (mm)
|35
|Type de batterie
|Batterie lithium-ion interchangeable
|Tension (V)
|36
|Puissance par charge de batterie (m²)
|env. 70 (2,5 Ah) / env. 140 (5,0 Ah)
|Autonomie par charge de la batterie (min)
|env. 15 (2,5 Ah) / env. 30 (5,0 Ah)
|Niveau de pression acoustique (dB (A))
|67
|Couleur
|jaune
|Poids sans accessoires (kg)
|5,2
|Poids emballage inclus (kg)
|8,1
|Dimensions (L × l × h) (mm)
|388 x 340 x 503
Inclus dans la livraison
- Version: Batterie et chargeur non inclus
- Longueur flexible d'aspiration: 2 m
- Type de flexible d'aspiration: avec poignée incurvée
- Matériau flexible d'aspiration: Plastique
- Poignée amovible
- Nombre de tubes d'aspiration: 2 Pièce(s)
- Longueur tubes d'aspiration: 0.5 m
- Diamètre nominal tubes d'aspiration: 35 mm
- Matériaux tubes d'aspiration: Plastique
- Suceur eau/poussières: Clips
- Suceur pour fentes
- Filtre à cartouche: 1 Pièce(s), Cellulose
- Sacs filtrants en non-tissé: 1 Pièce(s)
Équipement
- Fonction de soufflage
- Position de stationnement
- Rangement des accessoires inclus sur l'appareil
- Protection anti-chocs lors des déplacements
- Roulettes pivotantes sans frein: 4 Pièce(s)
Domaines d'utilisation
- Terrasses
- Surfaces dans la maison et le jardin
- Abri de jardin
- Intérieur des véhicules
- Liquides
- Atelier
- Garage
- Cave
- Entrée
- Salle de loisirs
