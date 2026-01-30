Le WD 3 Battery offre les mêmes fonctionnalités qu'un aspirateur eau et poussières alimenté sur secteur, mais sans dépendre d'une prise électrique. Selon le modèle de batterie, l'autonomie de la batterie est de quinze à trente minutes (batterie non incluse). Cet aspirateur eau et poussières à batterie flexible dispose en outre d'une cuve en plastique robuste et résistante aux chocs d'une capacité de 17 litres ainsi que d'un filtre à cartouche pour une aspiration facile des saletés sèches et humides sans avoir à changer de filtre. Le flexible d'aspiration à flux optimisé et le suceur pour sol à clip astucieux avec embout combiné contribuent grandement à un ramassage optimal des saletés et garantissent une propreté irréprochable. Autre caractéristique pratique : la poignée amovible qui permet de fixer les accessoires directement sur le flexible d'aspiration. Lors des pauses, le tube d'aspiration et le suceur peuvent être entreposés en tout confort grâce à la position de stationnement. Des options supplémentaires telles que la fonction de soufflerie, le système de verrouillage « Pull 'n' Push », la poignée de transport ergonomique et le rangement très pratique des accessoires font de l'utilisation du WD 3 Battery un véritable jeu d'enfant. Enfin, la compatibilité au sein de la plateforme de batterie 36 V permet également d'utiliser les batteries d'autres appareils Battery Power 36 V avec le WD 3 Battery.