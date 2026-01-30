De K 4 UM Plus hogedrukreiniger is de ideale partner voor regelmatige schoonmaakklussen waarbij matige vervuiling wordt aangepakt, zoals op voertuigen en middelgrote oppervlakken rond het huis. De K 4 UM Plus is uitgerust met een 6-meter hogedrukslang, een Vario Power spuitlans (VPS), een Dirt Blaster met roterende puntstraal voor het verwijderen van hardnekkig vuil, en een betrouwbaar waterfilter om de pomp te beschermen tegen kleine vuildeeltjes. De druk kan eenvoudig worden aangepast op de VPS door eraan te draaien, zodat het reinigen gericht en toch zacht is voor oppervlakken. De Dirt Blaster met roterende puntstraal zorgt voor grondige reinigingsresultaten, zelfs bij hardnekkig vuil. Alle meegeleverde accessoires kunnen op het apparaat zelf worden opgeborgen. Inclusief 1 liter Steen- en Gevelreiniger voor maximale reinigingsefficiëntie.