Hogedrukreiniger K 4 UM
De K 4 UM Plus is ideaal voor het regelmatig reinigen van matige vervuiling op auto's, paden en andere oppervlakken rondom het huis.
De K 4 UM Plus hogedrukreiniger is de ideale partner voor regelmatige schoonmaakklussen waarbij matige vervuiling wordt aangepakt, zoals op voertuigen en middelgrote oppervlakken rond het huis. De K 4 UM Plus is uitgerust met een 6-meter hogedrukslang, een Vario Power spuitlans (VPS), een Dirt Blaster met roterende puntstraal voor het verwijderen van hardnekkig vuil, en een betrouwbaar waterfilter om de pomp te beschermen tegen kleine vuildeeltjes. De druk kan eenvoudig worden aangepast op de VPS door eraan te draaien, zodat het reinigen gericht en toch zacht is voor oppervlakken. De Dirt Blaster met roterende puntstraal zorgt voor grondige reinigingsresultaten, zelfs bij hardnekkig vuil. Alle meegeleverde accessoires kunnen op het apparaat zelf worden opgeborgen. Inclusief 1 liter Steen- en Gevelreiniger voor maximale reinigingsefficiëntie.
Kenmerken en voordelen
Geïntegreerde aanzuigslang voor detergentHandig en eenvoudig gebruik van reinigingsmiddelen. Kärcher reinigingsmiddelen (beschikbaar als optie) beschermen niet alleen het oppervlak dat wordt gereinigd, maar leveren ook efficiëntere en langduriger resultaten op.
Schoon en netjesBerg de slang, spuitlansen, spuitpistool en kabel op een ruimtebesparende en nette manier op.
Grote wielenVoor een veilig en eenvoudig transport, ook op oneffen terrein zoals tuinpaden. Zeer wendbaar.
Quick Connect Systeem
- De hogedrukslang is eenvoudig te hanteren en kan snel in en uit het toestel en het pistool worden geklikt. Hierdoor wordt zowel tijd als moeite gespaard.
Specificaties
Technische gegevens
|Stroomsoort (V)
|220 / 240
|Frequentie (Hz)
|50 / 60
|Werkdruk (bar)
|20 - max. 130
|Wateropbrengst (l/u)
|max. 420
|Oppervlakteprestatie (m²/u)
|30
|Temperatuur watertoevoer (°C)
|max. 40
|Vermogen (W)
|1800
|Stroomkabel (m)
|5
|Kleur
|Geel
|Gewicht zonder toebehoren (kg)
|5,7
|Gewicht (incl. doos) (kg)
|9,1
|Afmetingen (l x b x h) (mm)
|302 x 346 x 872
Inbegrepen bij levering
- Reinigingsmiddelen: Steen- en gevelreiniger 3-in-1 RM 611
- Hogedrukpistool: G 180 Q
- Vario Power Jet
- Vuilfrees
- Hogedrukslang: 6 m
- Adapter tuinslang 3/4"
Uitvoering
- Detergent aanbrengen via: Aanzuigslang
- Geïntegreerde water fijnfilter
Toepassingen
- Buitenstappen
- Gebieden rondom het huis en de tuin
- Tuin-/terras-/balkonmeubels
- Tuingereedschap en -uitrusting
- Voor de reiniging van gezinswagens en breaks.
- Fietsen
Toebehoren
Reinigingsmiddel
Onderdelen K 4 UM
Ongeacht waar u uw Kärcher-apparaat hebt gekocht, kunt u contact opnemen met elke Kärcher-dealer in uw regio in geval van reparatie. Als alternatief heeft u de mogelijkheid om onze reparatieservice "MyKärcher" rechtstreeks te gebruiken. Wij repareren snel en kosteneffectief in ons reparatiecentrum voor een vaste prijs.
Daarnaast kan u ook uw onderdeel eenvoudig en gemakkelijk bestellen in onze webshop. Reserveonderdelen mogen alleen worden vervangen door specialisten. Let daarom ook op de garantievoorwaarden.