Nettoyeur haute pression KHD 4 Plus
Le KHD 4 Plus est idéal pour un nettoyage régulier des salissures de moyenne intensité sur les voitures ainsi que dans les allées et sur les surfaces autour de la maison.
Le nettoyeur haute pression KHD 4 Plus est l'allié idéal pour un nettoyage régulier des salissures moyennement tenaces, par exemple sur les véhicules ou les surfaces de moyenne superficie autour de la maison. L'équipement comprend un pistolet, un flexible haute pression de 6 mètres, une lance d'arrosage Vario Power (VPS), une rotabuse à jet crayon rotatif contre les salissures les plus tenaces ainsi qu'un filtre à eau fiable pour protéger la pompe contre les particules de saleté. La lance d'arrosage VPS offre un réglage confortable de la pression par simple rotation et assure ainsi un nettoyage particulièrement ciblé sans risque pour les surfaces. La rotabuse à jet crayon rotatif garantit un nettoyage parfaitement réussi, même en cas de saletés tenaces. Tous les accessoires inclus peuvent être rangés facilement à même l'appareil. Avec 1 l de détergent pour pierres et façades pour une efficacité de nettoyage maximale.
Caractéristiques et avantages
Flexible d'aspiration de détergent intégréUtilisation pratique et simple de détergent. Les détergents Kärcher (disponibles en option) augmentent l'efficacité et prolongent les effets positifs du résultat à travers la protection et l'entretien.
Parfaitement rangéRangement peu encombrant et pratique du flexible, des lances d'arrosage, du pistolet et du câble.
Grandes rouesPour un transport sûr et facile même sur terrain accidenté, notamment dans les allées de jardin. Très maniable.
Système Quick connect
- Le flexible haute pression se fixe et se détache d'un simple clic sur l'appareil et le pistolet. Pour une économie de temps et d'efforts.
Spécifications
Données techniques
|Tension (V)
|220 / 240
|Fréquence (Hz)
|50 / 60
|Pression (bar)
|20 - max. 130
|Débit (l/h)
|max. 420
|Rendement surfacique (m²/h)
|30
|Température d'admission (°C)
|max. 40
|Puissance nominale à l'entrée (W)
|1800
|Câble d'alimentation (m)
|5
|Couleur
|jaune
|Poids sans accessoires (kg)
|5,7
|Poids emballage inclus (kg)
|9,1
|Dimensions (L × l × h) (mm)
|302 x 346 x 872
Inclus dans la livraison
- Détergents: Détergent pour pierres et façades 3-en-1 RM 611
- Pistolet haute pression: G 180 Q
- Vario Power Jet
- Rotabuse
- Flexible haute pression: 6 m
- Adaptateur pour raccordement de tuyau d'arrosage A3/4"
Équipement
- Utilisation de détergents via: Flexible d'aspiration
- Filtre à eau intégré
Domaines d'utilisation
- Perron
- Surfaces dans la maison et le jardin
- Mobilier de jardin/de terrasse/de balcon
- Appareils et outils de jardinage
- Voitures moyennes et breaks
- Vélos
Accessoires
Détergents
Piéces détachées KHD 4 Plus
Quel que soit le lieu où vous avez acheté votre appareil Kärcher, vous pouvez contacter tout revendeur Kärcher de votre région en cas de réparation. Vous pouvez également utiliser directement notre service de réparation "MyKärcher". Nous réparons rapidement et à moindre coût dans notre centre de réparation pour un prix fixe.
En outre, vous pouvez également commander votre pièce détachées facilement et de manière pratique dans notre boutique en ligne. Les pièces détachées ne peuvent être remplacées que par des spécialistes. Faites donc également attention aux conditions de garantie.